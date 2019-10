Niinistö tapasi tuoreen rauhannobelistin ensimmäisellä virallisella vierailullaan Afrikkaan – "Euroopan unionin rooli ei ole täällä, mitä sen soisi olevan"

ADDIS ABEBA Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi tiistaina aamupäivällä sekä Etiopian presidentin Zahle-Work Zewden että tuoreen rauhannobelistin, pääministeri Abiy Ahmedin.

Median oli alunperin tarkoitus saada nähdä Abiy ja Niinistö yhdessä. Lopulta kuitenkin vain Ylen ja presidentin virallinen kuvaaja pääsivät paikalle, eikä viestimille annettu tilaisuutta kysyä kysymyksiä pääministeriltä.

Keskustelut koskivat kahdenvälisiä suhteita. Etiopialaiset ovat erityisen kiinnostuneita talouselämästä ja suomalaisten yritysten annista. Niinistö mainitsi muun muassa suomalaisen osaamisen IT-alalla, koulutuksessa ja puhtaan veden teknologiassa.

Niinistö kertoi suomalaiselle medialle, että hänen mielestään Nobelin rauhanpalkinto meni oikeaan osoitteeseen.

– Keskustelimme alueen turvallisuustilanteesta ja Eritrean rauhasta ja sanoin, että meillä usein on ajatus että sotiminen on loputonta. Nyt he ovat tehneet lopun loputtomasta, mikä on erinomainen malli, hän sanoi.

EU:n rooli Afrikassa esillä

Keskusteluissa Abiy Ahmedin kanssa nousi Niinistön mukaan myös esille Euroopan ja Afrikan yhteydestä, ja EU:n pitäisi paremmin pystyä tekemään vahvempaa ulkoista politiikkaa.

Presidentit Sauli Niinistö ja Sahle-Work Zewde tapasivatn Addis Abebassa Etiopiassa tiistaina. Jussi Nukari / Lehtikuva

– Euroopan unionin rooli ei ole täällä, mitä sen soisi olevan. Kaikki näemme missäpäin nuijaa heilutetaan, ei niinkään enää Brysselissä, presidentti totesi.

Suomi on tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaa. Siirtolaisuus Afrikasta Eurooppaan on suurta, mutta nyt muut maat märäävät mantereella, Niinistö totesi.

– Kiina ja Turkki ovat täällä aktiivisia, mutta Afrikka on lähellä Eurooppaa, ja meillä on paljon yhteisiä kiinnostuksen aiheita. Euroopalla pitää olla täällä jonkinlainen asema, Niinistö sanoi.

Puunistutuksen maailmanennätys

Yhteinen sävel pääministeri Abiy Ahmedin ja presidentti Niinistön välillä löytyi puunistutuksesta, Niinistö kertoo.

Etiopia teki kesällä uuden maailmanennätyksen, kun maa istutti yhdessä päivässä jopa 300 miljoonaa puuta.

– Tykkäsin siitäkin kovasti, julkilausumien sijaan on hyvä että tullaan konkretiaan. Olen yrittänyt Suomessa puhua siitä, että ihmisten ei tarvitse julistuksia kuulla mutta ei ahdistuakaan, vaan katsella ympäri mitä voisi tehdä.

Niinistö mainitsi ruoantähteiden vähentämisen ja kiertotalouden lisäämisen konkreettisina asioina, joita Suomessa voisi tehdä.

Presidentti myös kertoi, että olisi mielellään puhunut enemmän Etiopian haasteista ja etnisestä väkivallasta, mutta totesi sen vaikuttavan olleen herkkä aihe.

– Se olisi kiinnostanut, mutta ehkä parempi jättää muihin pöytiin, presidentti sanoi.