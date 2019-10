Sofi Oksasen Baby Jane päätyi neljä vuotta ilmestymisensä jälkeen elokuvaksi ja nyt myös oopperaksi – "Sen aiheet ovat oopperamaailmassa uusia"

Mezzosopraano Essi Luttinen on käsikirjoittajana ja solistina mukana Sofi Oksasen romaaniin perustuvassa uutuusoopperassa Baby Jane. Hän on myös oopperaa uudistavan Ooppara Skaala -ryhmän taiteellinen johtaja.

Se, että Oksasen romaanista valmistui tänä vuonna sekä elokuva että ooppera oli sattumaa, mutta taustalla ovat kirjan käsittelemät aiheet.

– Kun Ooppera Skaalan tuottaja Aija Kelly ehdotti Baby Janea oopperan aiheeksi, emme edes tienneet, että siitä on tekeillä myös elokuva. Ne aiheet mitä romaanissa käsitellään – seksuaalivähemmistöt, mielenterveyden sairaudet ja syrjäytyminen sitä kautta – ovat oopperamaailmassa vähän käsiteltyjä aiheita, kertoo Essi Luttinen.

Sinfonista tietokonemusiikkia

Musiikin uutuusoopperaan on tehnyt muun muassa pelimusiikista aiemmin tunnettu nuori säveltäjä Markus Kärki, joka on opiskellut Sibelius Akatemian musiikkiteknologian osastolla.

– Hän säveltää musiikkia tietokoneella, mutta käyttää sinfoniaorkesterin äänimaailmaa. Aikaisemmin hän on tehnyt erityisesti peli- ja elokuvamusiikkia. Se on hyvin neoromanttista, värikästä musiikkia. Vaikka teemme nykyoopperaa, emme halua että se on ultramodernia klassista nykymusiikkia.

Oopperaa tähän aikaan

Ooppera Skaala -ryhmän tavoitteena on paitsi houkutella uusia yleisöjä oopperan pariin, myös kehittää oopperataidetta.

– Yhä oopperassa esitetään yli kolmestaa vuotta vanhoja teoksia. Haluamme, että ooppera voisi uudistua mielenkiintoisella ja yleisöä kiinnostavalla tavalla. Tämän päivän ihmiset ovat nähneet esittävän taiteen alalla kaikenlaista. Tavoitteeme on, ettei ooppera taidemuotona pölyty vanhanaikaiseen muotoon, vaan sekin voisi tulla tähän aikaan.

