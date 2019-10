Trumpin rikostutkinta paljastaa: Bolton raivostui Valkoisen talon Ukraina-hankkeesta

Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin kohdistuvassa virkarikostutkinnassa tapahtui eilen maanantaina uusi käänne, kun Valkoisen talon entinen Venäjä-asiantuntija Fiona Hill oli kongressiedustajien kuultavana.

Lähes kymmenen tuntia kestänyt kuuleminen tapahtui suljettujen ovien takana, mutta maan tärkeimmät uutiskanavat ovat kertoneet kuulemisen annista.

Hill kertoi joutuneensa kesällä pahaan välirikkoon maansa Ukraina-politiikasta Trumpin lakimiehen Rudy Giulianin sekä Trumpin nimittämän EU-suurlähettilään Gordon Sondlandin kanssa.

Hill tapasi heinäkuun 10. päivä Sondlandin. Paikalla olivat myös Yhdysvaltain turvallisuusneuvonantaja John Bolton, energiaministeri Rick Perry ja Ukrainan erityislähettiläs Kurt Volker.

Sondlandin kerrotaan painottaneen muille, että Ukrainassa on ollut käynnissä "tutkimuksia, mutta ne on lopetettu, mutta ne pitää käynnistää uudelleen". Läsnäolijat ymmärsivät Sondlandin viitanneen kaasuyhtiö Burismaan, jossa mahdollisen presidenttiehdokas Joe Bidenin poika Hunter oli ollut työssä.

Sondland oli saanut ohjeensa Giulianilta ja Valkoisen talon esikuntapäälliköltä Mick Mulvaneyltä. Tapahtumista kertoo muiden muassa Washington Post -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Boltonin kerrotaan olleen tapaamisen jälkeen raivoissaan. Hän oli käskenyt Fiona Hilliä ottamaan heti yhteyden Valkoisen talon lakiasiantuntijoihin, vahvistaa uutiskanava Fox News (siirryt toiseen palveluun).

– Minä en aio olla mukana missään huumediilissä, mitä Sondland ja Mulvaney kehittelevät, käski Bolton sanoa lakimiehille Hillin kertoman mukaan.

Bolton oli kuvaillut Giuliania "käsikranaatiksi, joka räjähtää vielä silmille".

"Varjoulkopolitiikkaa"

Trumpiin kohdistuva rikostutkinta sai alkunsa, kun Trumpin puhelinkeskustelusta Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa tehtiin ilmianto. Sen mukaan Trump olisi yrittänyt painostaa Ukrainaa toimiin, jotka olisivat hyödyttäneet Trumpia henkilökohtaisesti. Tämä on Yhdysvaltain lain mukaan kielletty.

Kongressi vaatii Valkoiselta talolta Trumpin Ukraina-puhelun asiakirjoja oikeusteitse

Hillin kuulemisen jälkeen demokraatteihin lukeutuva kongressiedustaja Jamie Raskin arvioi, että Giuliani on yrittänyt johtaa Yhdysvaltain Ukraina-politiikkaa suuntaan, joka oli vastoin Yhdysvaltain ulkoministeriön linjaa.

– Rudy Giuliani on selvästikin ollut johtohahmo, kun hallinto on yrittänyt luoda Ukrainan suhteen varjoulkopolitiikan. On ollut virallinen ulkopolitiikka, joka on yrittänyt torjua Ukrainan korruptiota, ja on ollut Rudy Giuliani ja hänen porukkansa, joka [...] on suoraan sotkeutunut Ukrainan korruptioon ja edistänyt sitä, laukoi Raskin Washington Postille.

Giuliani sanoo lehdelle, ettei Hill ymmärrä asiaa.

– En tunne Fionaa, enkä tajua, mistä hän puhuu.

Giuliani sanoo olleensa jatkuvasti yhteydessä ulkoministeriöön.

– Olen raportoinut kaiken heille. Ei siinä ole ollut mitään hämäräperäistä.

NY Times: Liittovaltion syyttäjät tutkivat Trumpin henkilökohtaisen asianajajan Giulianin toimia Ukrainassa

Fiona Hill on sittemmin eronnut tehtävästään. Presidentti Trump on erottanut John Boltonin.

Lähteet: AFP, AP