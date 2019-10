Antti Rinne Brexit-neuvotteluista: "Ensimmäisen kerran on tunne, että Britannia on todella yrittämässä sopimusta"

EU-johtajat kokoontuvat torstaina Eurooppa-neuvoston kokoukseen Brysseliin. Pääministeri Antti Rinteen (sd.) mukaan Britannian EU-eroa koskevissa neuvotteluissa on nyt tekemisen meininkiä.

Rinne kertoo saaneensa Brysselistä tietoja, että EU:n komission ja Britannian edustajat ovat käyneet viime päivinä suljettujen ovien takana rakentavia keskusteluja Britannian erosopimuksesta.

– Nyt minulla on ensimmäisen kerran koko tämän prosessin aikana tunne, että Britannia on myös todella yrittämässä. Kysyin pääministeri Boris Johnsonilta viime lauantaina, että onko hän nyt tosissaan hakemassa sopua, joka voisi johtaa aidosti tulokseen.

– Hän silloin vakuutti, että näin on. Sen jälkeen Britannian toiminta on osoittanut, että kyllä nyt on tavoite saada sopimus aikaiseksi, jotta pystyttäisiin välttämään tämä kova brexit, Rinne arvioi.

Rinne ennakoi, että EU-johtajat keskustelevat myös mahdollisesta lisäajasta erosopimusneuvotteluille. Britannian on määrä erota EU:sta lokakuun lopussa.

Rinne ei sulje pois myöskään sitä, että EU-johtajat saattavat pitää ylimäärräisen Brexit-kokouksen vielä tämän kuun lopulla.

Tuppurainen selitti Rinteen puheita

EU:n puheenjohtajamaa Suomen eurooppaministeri Tytti Tuppurainen, sd. joutui tarkentamaan kansainväliselle lehdistölle sitä, mitä pääministeri Antti Rinne, sd. tarkoitti, kun hän maanantaina sanoi Helsingissä, että aika loppuu eikä sopimusta ehditä saada aikaiseksi loppuviikon huippukokouksessa.

– Nyt tehdään vielä kaikki voitava, jotta tuo hyvin haitallinen sopimukseton ero voidaan välttää, sanoi Tuppurainen.

