Herätys: Suomalaiset jarruttaisivat kaupungistumista, joka kolmas uusi henkilöauto on katumaasturi, Huuhkajat todella lähellä EM-unelmaa

Enemmistö suomalaisista haluaa valtion painavan jarrua kaupungistumiselle

Tuoreen kyselyn mukaan reilusti yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että valtion tulisi hidastaa kaupungistumista. Penseimmin kaupungistumiskehitykseen suhtautuu perussuomalaisia tai demareita kannattava keski-ikäinen nainen Itä- tai Pohjois-Suomesta. Taloustutkimuksen kyselyyn vastasi yli tuhat suomalaista.

Joka kolmas uusi henkilöauto on nyt katumaasturi

Tänä vuonna Suomessa rekisteröidyistä uusista henkilöautoista joka kolmas on katumaasturi, ja osuus on yhä kasvussa. Katumaasturi kuluttaa enemmän ja on kalliimpi ylläpitää kuin saman auton perusmalli. Niiden suosio selittyykin järkiperusteiden sijaan kuluttajatrendeillä.

Uusin Seat Aronan katumaasturi oli näytteillä Frankfurtin automessuilla syyskuussa. AOP

Kulmuni: Kaivostoiminnan haittoja korvaaville vakuusmaksuille korotuksia

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) kertoi STT:lle, että hallitus aikoo korottaa kaivosyhtiöiden maksamia vakuusmaksuja, joilla korvataan kaivostoiminnan mahdollisia haittoja. Vakuusrahat on tarkoitettu mahdollisten ympäristövahinkojen ja -haittojen korjaamiseen sekä kaivoksen sulkemisen kustannusten kattamiseen. Vakuuksien laajennus on osa kaivoslain uudistamista.

Turkin Erdoğan: Ei tulitaukoa Koillis-Syyriaan

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ilmoitti tiistaina, että Turkki ei tule julistamaan tulitaukoa Koillis-Syyriaan. Yhdysvallat aikoo pyytää sotilasliitto Naton jäseniä rankaisemaan Turkkia sen Pohjois-Syyriaan kohdistaman hyökkäyksen takia. Turkki on Naton jäsen.

Recep Tayyip Erdoğan Justin Lane / EPA

Suomi voitti Armenian, Kreikka pelasi Huuhkajat EM-kisojen kynnykselle

Suomen jalkapallomaajoukkue voitti Armenian 3–0 eilisillan tärkeässä EM-karsintaottelussa Turussa. Huuhkajien EM-kisatoiveet paranivat entisestään lohkon myöhäisillan pelissä, kun Bosnia-Hertsegovina hävisi Kreikalle vieraspelissä 1–2. Kreikan voitto tarkoitti sitä, että Suomi pääsee hakemaan sinettiä historialliselle lopputurnauspaikalle jo kuukauden päästä.

Etelässä lauhaa, pohjoisessa pakkasta

Tänään sataa monin paikoin. Runsaimpia sateet ovat maan keskivaiheilla. Etelässä sataa lähinnä tihkua. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee räntä- ja lumikuuroja. Lapissa sää on enimmäkseen poutaista, pilvistä ja hyvin kylmää, päivälläkin on paikoin pakkasta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.