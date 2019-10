Huawein perustaja uskoo nokittelun jatkuvan: "Kuka tahansa on Yhdysvaltojen seuraava presidentti, emme odota, että Huawei poistettaisiin kieltolistalta"

Nyt se alkaa. Viidennen sukupolven matkapuhelinverkoilla tehdään lähivuosina kymmeniä miljardeja euroja.

Tällä kertaa perinteiset verkkovalmistajat eivät kuitenkaan lähde kärkipaikalta kisaan.

Maailman suurin kännykkäverkkojen valmistaja on nimittäin kiinalainen Huawei lähes 30 prosentin markkinaosuudella. Suomalainen Nokia, ja ruotsalainen Ericsson, ovat jääneet kiinalaisista jälkeen jopa Euroopassa.

Yle tapasi Kiinan Shenzhenissä Huawein perustajan Ren Zhengfein.

Mies on kartellut julkisuutta, mutta ei tee sitä enää. Syykin on selvä.

Trump heitti lunta tupaan

Kiinalaisvalmistajan etuna esimerkiksi Nokiaa vastaan on suurempi tuotekehitysbudjetti ja kotimarkkina, joka antaa sille välittömästi suuret valmistusvolyymit.

Tällä kertaa etu on jopa aiempaa suurempi, kun suuri Kiina lähtee rakentamaan huippunopeita yhteyksiä ensimmäisten joukossa.

Kaikki olisi siis valmista 5g-juhlaa varten, mutta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on Huawein ilonpilaaja.

Trumpin mukaan yhtiö varastelee yrityssalaisuuksia ja on riski kansalliselle turvallisuudelle.

Yhdysvallat väittää kiinalaisen yhtiön olevan viimekädessä Kiinan tiedusteluviranomaisten työkalu. Maa myös painostaa eurooppalaisia kumppaneitaan, jotta ne eivät ostaisi Huaweilta.

Huawein perustaja kiistää jyrkästi väitteet yhteistyöstä Kiinan viranomaisten kanssa.

Huawei on työntekijöiden omistama yhtiö. Osakkeilla ei kuitenkaan voi tehdä vapaasti kauppaa ja Ren Zhengfeillä on veto-oikeus päätöksiin. "Sitä oikeutta ei ole koskaan käytetty". Juha-Matti Mäntylä / Yle

– Amerikkalaiset ovat laskeneet liikkeelle paljon syytöksiä yhtiöstämme. He ovat syyttäneet meitä useasti tietojen väärinkäytöstä. Kaikki tietävät, että ne eivät pidä paikkaansa, Ren Zhengfei sanoo.

– Siitä seuraisi vastareaktio, joka leviäisi kaikkialle maailmaan ja meidän 30 vuoden aikana saavuttavamme uskottavuus vahingoittuisi.

Huawei päätyi mustalle listalle

Huaweita on katsottu Yhdysvalloissa karsaasti ennen Trumpiakin ‑ eikä yhtiöllä ole siellä merkittävää jalansijaa. Nyt Huawei on kuitenkin asetettu Yhdysvaltain kauppaministeriön mustalle listalle (entity list), mikä tarkoittaa, että maan teknologiayhtiöt eivät saa toimittaa sille teknologiaa entiseen tapaan.

Huawei on ostanut teknologiaa esimerkiksi Qualcommin kaltaisilta siruvalmistajilta.

– Yhdysvaltojen sanktioilla ei ole ollut kovin suurta vaikutusta yhtiön toimintaan, Zhengfei vakuuttaa.

– Käytämme omia sirujamme suurimmassa osassa tuotteitamme.

Yhtiö kehittää ja käyttää omia siruja ja omaa teknologiaa, jos sitä ei voi tuoda Yhdysvalloista.

– Yhdysvaltain hallitus luulee, että toimitusten katkaisu antaa heille aseen kauppasodassa Kiinaa vastaan, mutta se ei osu maaliin. Heidän omien yhtiöidensä myynti on heikentynyt.

Hulppeita holvikaaria, historia suurmiehiä esittäviä seinämaalauksia, pitkiä portaikkoja ja halleja yksi toisensa perään. Kilpailijoiden konttorit kalpenevat Huawein edustuspalatsin rinnalla. Juha-Matti Mäntylä / Yle

Huawei rakentaa omaa sovelluskauppaa

Kännyköissä yhdysvaltalaisten tuotteiden korvaaminen ei tule olemaan helppoa. Miten korvata Googlen sovellukset länsimaissa?

Suomalaiset muistavat, miten Nokia yritti turhaan luoda Applen ja Googlen rinnalle kolmatta ekosysteemiä. Se päätyi onnettomasti.

Huawein kännyköidenkin myynti notkahti viime keväänä heti, kun syntyi epävarmuutta Googlen palveluiden kohtalosta. Sittemmin tilanne on pitkälti korjaantunut, kun kuluttajille on selitetty, ettei musta lista koske puhelinmalleja, jotka on jo julkaistu.

Uusia puhelimia se kuitenkin koskee. Pari viikkoa sitten Huawei julkaisi uuden Mate 3-älypuhelimensa ilman Googlen sovelluksia.

Toimitusjohtaja Ren Zhengfei myöntää, että Googlen sovelluskaupan ja muiden palveluiden korvaaminen ei onnistu helposti.

– Jos Yhdysvallat ei anna meidän osallistua Googlen ekosysteemiin, se vaikuttaa kaukomarkkinoillamme.

Saattaa olla, ettei yhtiölle jää muuta vaihtoehtoa kuin yrittää.

Huawein Shenzenin eteläisellä tehtaalla valmistuu P30-älypuhelimia. Vuonna 2013 tällaisella linjalla työskenteli 83 henkilöä, tänään enää 17. Juha-Matti Mäntylä / Yle

Nokittelu jatkuu

Kännykkäverkoissa kuohuu todennäköisesti vielä pitkään. Tähän uskoo myös Ren Zhengfei.

– Kuka tahansa on Yhdysvaltain seuraava presidentti, emme odota, että Huawei poistettaisiin kieltolistalta. Kukaan Yhdysvalloissa ei puhu Huawein puolesta. Siksi olemme henkisesti valmistautuneet pysymään listalla pitkään, hän sanoo.