Turkin Erdogan: Turkki ei tule koskaan julistamaan tulitaukoa Koillis-Syyriaan – Putin kutsui Moskovaan

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pencen on määrä tavata Erdogan torstaina. Venäjän presidentti Vladimir Putin kutsui hänet Moskovaan.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan keskusteli tiistaina puhelimitse Turkin ja Syyrian tilanteesta sekä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa, uutistoimistot kertovat.

Erdogan sanoi, että hän ei ole huolissaan taloudellisista pakotteista, joita esimerkiksi Yhdysvallat on asettanut. Erdogan myös ilmoitti Trumpille, että Turkki ei tule koskaan julistamaan tulitaukoa Koillis-Syyriaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence sekä ulkoministeri Mike Pompeo johtavat Yhdysvaltain delegaatiota, jonka on määrä matkustaa keskiviikkona Turkkiin. Pencen on määrä tavata presidentti Erdogan torstaina. Pencen ja Pompeon on tarkoitus painostaa Turkkia lopettamaan Pohjois-Syyriassa kurdijoukkoja vastaan käymänsä hyökkäys.

Yhdysvallat tiukensi maanantaina kantaansa Turkin Syyria-operaatioon ja muun muassa keskeytti Turkin kanssa käymänsä kauppaneuvottelut. Lisäksi Yhdysvallat korottaa jälleen Turkille asettamiaan teräksen tullimaksuja.

Yhdysvallat aikoo myös pyytää sotilasliitto Naton liittolaisia rankaisemaan Turkkia sen Pohjois-Syyriaan kohdistaman hyökkäyksen takia. Puolustusministeri Mark Esper sanoi matkustavansa Naton päämajaan Brysseliin ensi viikolla. Esperin mukaan Yhdysvallat pyytää Nato-maita ryhtymään diplomaattisiin ja taloudellisiin toimenpiteisiin Turkin "törkeitä toimia vastaan".

Turkki on myös itse sotilasliitto Naton jäsen.

Turkkilaispankille syytteet Yhdysvalloissa

Yhdysvallat asetti myös turkkilaispankki Halkbankille rikossyytteitä, joiden mukaan sitä epäillään muun muassa rahanpesusta. Halkbank on Turkin valtion omistama. Yhdysvallat on jo aiemmin asettanut pankin henkilökunnalle syytteitä sen toiminnasta.

Pankin apulaisjohtaja Mehmet Hakan Atilla sai viime vuonna tuomion Yhdysvalloissa siitä, että hän auttoi Irania kiertämään Yhdysvaltain pakotteita. Atilla on jo vapautunut vankilasta. Halkbank on ollut yksi pitkäaikainen ja hiertävä keskustelunaihe Yhdysvaltain ja Turkin välillä. Se, että pankin toiminta on taas tapetilla, liittynee Yhdysvaltain ja Turkin kiristyneisiin väleihin.

Yksi keskeinen todistaja tapauksessa on ollut turkkilais-iranilainen liikemies Reza Zarrab, joka on aiemmin väittänyt presidentti Erdoganin hyväksyneen henkilökohtaisesti operaation, jonka avulla Iran kiersi Yhdysvaltain asettamia talouspakotteita. Turkki on kiistänyt syytökset.

Putin kutsui Erdoganin kylään

Erdoganin on myös määrä matkustaa Moskovaan tapaamaan presidentti Putinia lähipäivinä. Kremlin mukaan Putinin ja Erdoganin keskusteluissa painotettiin, että konfliktia Turkin ja Syyrian hallituksen välillä tulisi välttää. Lisäksi Putin sanoi, että ei ole hyväksyttävää antaa kurdien vartioimien Isis-vankien käyttää hyväksi alueen epävakaata tilannetta.

Erdogan sanoi myöhään tiistai-iltana, että Manbijin kaupungista ammuttu kranaattituli oli lähtöisin Syyrian hallituksen joukoista. Tulituksessa kuoli yksi turkkilainen sotilas ja kahdeksan loukkaantui.

Turkin ja Syyrian raja-alue, Turkin haluama turvallisuusvyöhyke Leena Luotio / Yle

Venäjä kertoi aiemmin tiistaina lähettäneensä aseellisia joukkoja Koillis-Syyriaan. New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan sosïaalisessa mediassa leviää video, jossa venäjää puhuva mies kuvaa itseään kävelemässä Yhdysvaltain hiljattain hylkäämässä tukikohdassa. Venäjä on näin täyttämässä Yhdysvaltain jättämää tyhjiötä Koillis-Syyrian kurdien ja Turkin välissä.

Myös Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto arvioi tiistaina, että Venäjän rooli Syyriassa tulee vahvistumaan.

– Sopimus kurdien kanssa vahvistaa Bashar al-Assadin hallintoa Syyriassa. Se pystyy tekemään kurdien kanssa sopimuksen, saamaan haltuunsa raja-aluetta ja kontrolloimaan koko maata. Venäjä, joka on tukenut al-Assadin hallintoa, tulee vahvemmaksi toimijaksi tätä kautta, Haavisto sanoi.

Venäjän presidentin Syyrian-erikoislähettilään Aleksandr Lavrentjevin mukaan Venäjä ei hyväksy Turkin hyökkäystä Syyriaan. Näin sanoessaan hän kiisti presidentti Erdoganin lausunnon, jonka mukaan Venäjä olisi antanut hyökkäykselle hyväksyntänsä.

– Turkin-Syyrian raja on turvattava siten, että hallituksen joukot siirtyvät rajalle. Tästä syystä emme ole koskaan hyväksyneet tai tukeneet sitä, että Turkin yksiköitä siirtyisi [Syyrian] alueelle, puhumattakaan Syyrian opposition aseistetuista yksiköistä.

Lavrentjevin mukaan Syyrian hallitus ja kurdit sopivat yhteistyöstä Venäjän välityksellä.

Turkki mahdollisesti vastuussa sotarikoksesta

Kurdipoliitikko Hevrin Khalaf haudattiin sunnuntaina al-Malikiyahin kaupungissa Koillis-Syyriassa. Delil Souleiman / AFP

YK:n ihmisoikeusasioiden korkean edustajan tiedottajan Rupert Colvillen mukaan Turkkia voidaan pitää vastuullisena sotarikokseen, kun sen alaisuudessa toimivat Ahrar al-Sharqiya -ryhmittymän taistelijat murhasivat maantien varteen kolme kurdia, joiden joukossa oli 35-vuotias kurdipoliitikko Hevrin Khalaf. Taistelijat kuvasivat tapahtuman ja latasivat sen internetiin, kertoo uutistoimisto Reuters.

– Vain yhdellä pysäytetyistä näytti olevan sotilaspuku päällään, Colville sanoi.

Syyrian tulevaisuus -puolueen puheenjohtaja Khalaf on ollut yksi tunnetuimmista kurdilaisista naispolitiikoista. Kurdien mukaan Turkin liittolaisjoukot kiskoivat hänet ja hänen kuljettajansa ulos autosta ja ampuivat hänet. Uutistoimisto Reutersin mukaan taistelijat ovat kiistäneet tapot.

YK:n ihmisoikeustoimisto kertoo nähneensä kaksi eri videota, joiden perusteella kyse on ollut teloituksesta.

