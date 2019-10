Presidentti Bolsonaron lähipiiriin tehtiin kotietsintä korruptioepäilyn vuoksi Brasiliassa – Jo toinen tapaus tässä kuussa

Brasilian presidentin Jair Bolsonaron lähipiiriä on tutkittu vaalirahojen väärinkäytöstä.

Poliisi tutkii syytöksiä, joiden mukaan Bolsonaron ja Bivarin sosiaaliliberaalinen PSL-puolue on väärinkäyttänyt puolueen kampanjarahoja.

Brasilian liittovaltion poliisi ratsasi tiistaina asunnon, joka on liitetty maan presidentin Jair Bolsonaron puolueen johtajaan Luciano Bivariin, kertoo uutistoimisto AP.

Poliisi tutkii syytöksiä, joiden mukaan Bolsonaron ja Bivarin sosiaaliliberaalinen PSL-puolue on väärinkäyttänyt puolueen kampanjarahoja viime vuoden yleisvaaleissa, joissa valittiin sekä presidentti, varapresidentti että kansalliskongressin jäsenet..

Brasiliassa puolueen on käytettävä vähintään 30 prosenttia kampanjavaroista naisehdokkaisiin, mutta poliisin tietoon on tullut vihjeitä, että osa tällaisista varoista on ohjattu puolueen muille jäsenille.

Maanantaina myönnetyn kotietsintäluvan mukaan PSL on käyttänyt naisia niin sanottuina vale-ehdokkaina. AP:n mukaan Brasiliassa on käytetty laajalti hyväksi rahan kierrätykseen puolueiden sisällä sellaisia ehdokkaita, joilla ei ole mahdollisuuttakaan voittaa.

Tutkinnat ovat heittäneet varjon Bolsonaron ylle, sillä hän on vannonut taistelevansa juuri korruptiota vastaan maassa, joka on varsin tunnettu korruptiostaan.

Aiemmin tässä kuussa Brasilian turismiministeri Marcelo Alvaro Antonio sai syytteet vastaavanlaisesta toiminnasta, mistä Bivaria epäillään. Poliisin mukaan useat naiset Minas Geraisin osavaltiossa olivat saaneet vaalien aikaan pienimuotoista rahoitusta puolueelta, mutta olivat myöhemmin palauttaneet rahat puolueen kirstuun.

Antonio on kiistänyt tehneensä mitään väärää. Tuomari ei ole vielä päättänyt, eteneekö juttu oikeuteen.