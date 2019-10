USA:n demokraattiehdokkaat väittelyssä: Esillä Trumpin rikostutkinta ja kaikille tarjottavan terveydenhoidon hinta

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkaiksi pyrkivät henkilöt ovat esiintyneet televisioidussa vaaliväittelyssä. Tilaisuuden järjestivät uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun) ja sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun). Väittely tapahtui Ohiossa, Otterbeinin yliopistossa.

Presidentti Donald Trumpiin kohdistuva virkarikostutkinta oli vahvasti esillä keskustelussa. Osanottajat vaativat sen jatkamista, vaikka varapresidentti Mike Pence, presidentin lakimies Rudi Giuliani sekä puolustusministeriö ovat ilmoittaneet, etteivät tee yhteistyötä tutkijoiden kanssa, eivätkä toimita vaadittuja dokumentteja.

Tutkinta liittyy ehdokas Joe Bidenin poikaan Hunteriin, joka on ollut työssä ukrainalaisessa kaasuyhtiössä. Demokraatit epäilevät presidentti Trumpin halunneen liata Hunterin, ja siten myös isänsä maineen. Joe Biden on ollut suosituin ehdokas demokraattien piirissä ja häntä on pidetty Trumpin todennäköisimpänä haastajana ensi vuoden vaaleissa.

Yhdysvaltalaisten tiedotusvälineiden mukaan Biden ei kuitenkaan ollut suurimman huomion kohteena illan väittelyssä. Senaattori Elizabeth Warren joutui puolustamaan voimakkaasti kantaansa, jonka mukaan terveydenhoitojärjestelmä Madicare tulisi laajentaa kattamaan kaikki kansalaiset. Warrenin suosio on viime aikoina noussut Bidenin kustannuksella.

Warrenin kriitikot, kuten indianalainen pormestari Pete Buttigieg ja senaattori Amy Koluchar pelkäsivät, että Medicaidin laajentaminen nostaisi tuntuvasti keskituloisten veroja.

Väittelyssä paljon huomiota sai 78-vuotias senaattori Bernie Sanders, joka sai alkukuusta sydänkohtauksen ja joutui hetkeksi keskeyttämään vaalikampanjansa.

Sanders, jota on pidetty kuivakkaana asiapoliitikkona ja välillä turhankin äkäisenä puhujana, oli maanantaina leppoisa ja heitteli puheensa lomaan vitsejä.

Ehdokas Cory Booker esimerkiksi huomasi eräässä vaiheessa, että Sanders kannatti Bookerin ehdotusta lääkekannabiksen käytön vapauttamisesta.

– En ole käyttänyt sitä tänään, Sanders huomautti.

