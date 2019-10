Viron valtion omistama rautatieyritys tulossa kilpailemaan Suomen raiteille – tilannut vetureita tavaraliikenteeseen

Yhtiön Suomen-toimintojen johtaja Ilkka Seppänen on ollut aiemmin muun muassa VR Transpointin johtoryhmän jäsen.

Virolainen logistiikka- ja kuljetusalan yhtiö Operail kertoo perustaneensa tytäryhtiön Suomeen. Yhtiö aikoo tiedotteen mukaan sijoittaa 50 miljoonaa euroa rautatiekuljetusten aloittamiseen Suomessa.

Operail-konsernin johtoryhmän jäsenen Paul Lukan mukaan yhtiölle on elintärkeää uusien palveluiden, tuotteiden ja markkinoiden löytäminen.

– Suomeen laajentuminen on osa yhtiön pitkän aikavälin strategiaa, Lukka sanoo tiedotteessa.

Lukan mukaan yhtiö on valmistellut Suomen markkinoille tuloa vuoden ajan.

– Ensimmäisessä vaiheessa sijoitamme Suomen markkinoille tuloon lähes 50 miljoonaa euroa kaluston hankintaan ja rautatieyhtiön rakenteen luomiseen.

Suomen-toimintojen johtajaksi on nimitetty syyskuun alussa Ilkka Seppänen, jolla on pitkäaikainen kokemus rautatielogistiikasta. Pitkän uransa aikana Seppänen on johtanut muun muassa myyntiä, palvelutuotantoa ja turvallisuutta sekä ollut VR Transpointin johtoryhmän jäsen.

Neuvottelut vetureista käynnissä

Seppäsen mukaan yrityksen toiminnan käynnistäminen on edennyt suunnitellusti. Yhtiö on jo tilannyt vetureita ja tekee Seppäsen mukaan töitä tarvittavien viranomaislupien saamiseksi.

Seppänen sanoo Ylelle, ettei ota vielä kantaa vetureiden tarkempaan määrään. Neuvottelut toimittajan kanssa ovat kesken. Vetureita ei kuitenkaan tule yhtiön omalta varikolta Virosta.

Yhtiöllä ei ole vielä sopimuksia asiakkaiden kanssa tavarakuljetuksista Suomessa.

Tavarakuljetukset vapautuivat kilpailulle Suomen rautateillä vuonna 2007. Merkittävimmäksi VR:n kilpailijaksi tavaraliikenteessä rautateillä on tullut Fenniarail, mutta sen toiminta on VR:ään verrattuna pienimuotoista. Fenniaraililla on viisi dieselveturia, 22 vuokrattua vaunua sahatavaran kuljetuksiin sekä kaksi vaihtotyöveturia.

Fenniarailin liikevaihto oli viime vuonna 5,4 miljoonaa euroa. VR Groupin liikevaihto viime vuonna oli 1 277 miljoonaa euroa.

Operail-konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 72,7 miljoonaa euroa ja viime tilikauden voitto oli 9,2 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on yli 700 työntekijää.

Operailin omistaa Viron valtio. Konserniin kuuluu Viron Tapassa oleva varikko, jossa rakennetaan vetureita yhtiön omaan käyttöön ja vientiin.