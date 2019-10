Murmelin kohtalonhetki voitti luontokuvapalkinnon – katso 15 huikaisevaa otosta ympäri maailman

Nyt tuli lähtö! Tiibetinkettunaaras näkee tilaisuuden ruokkia poikasiaan. Kuva voitti Wildlife Photographer of the Year -kisan pääsarjan.

Nyt tuli lähtö! Tiibetinkettunaaras näkee tilaisuuden ruokkia poikasiaan. Kuva voitti Wildlife Photographer of the Year -kisan pääsarjan. Yongqing Bao

Mikään ei voi enää pelastaa säikähtänyttä murmeliparkaa, kun tiibetinkettu on iskenyt siihen silmänsä. Murmelin viimeisen hetken taltioi Yongqing Bao Kiinan Qilian-vuorilla. Kuva voitti pääpalkinnon Wildlife Photographer of the Year (siirryt toiseen palveluun) -kilpailussa, jonka järjesti Lontoon luonnontieteellinen museo.

Luontokuvakilpailuun tuli lähes 50 000 kuvaa. Eri kategorioissa palkittiin huikaisevia otoksia ympäri maailmaa.

Audun Rikardsen/Wildlife Photographer of the Year

Maakotka ikuistettiin Norjan rannikolla, jossa kuvaaja Audun Rikardsen näki kolme vuotta vaivaa saadakseen tämän kuvan. Hän oli asentanut puunoksan ja liiketunnistimella varustetun kameran kotkien asuinseudulle.

Cruz Erdmann/Wildlife Photographer of the Year

Sepioteuthis lessoniana -kalmari kuvattiin välkehtivänä Indonesiassa.

Stefan Christmann/Wildlife Photographer of the Year

Keisaripingviinit lämmittelevät toisiaan vasten Etelänavalla.

Ripan Biswas/Wildlife Photographer of the Year

Rapuhämähäkki kohtasi kameran linssin Intiassa. Kuvaaja luuli sitä ensin muurahaiseksi, kunnes laski sen jalat.

Shangzhen Fan/Wildlife Photographer of the Year

Pieni chirulauma jätti jälkensä lumeen Kiinassa.

Thomas Easterbrook/Wildlife Photographer of the Year

Kolibri hoitelee pölytystehtäviään Ranskassa.

Alejandro Prieto/Wildlife Photographer of the Year

Jaguaarin kuva on heijastettu Yhdysvaltain ja Meksikon väliseen raja-aitaan.

Max Waugh/Wildlife Photographer of the Year

Biisoni seisoskelee lumimyrskyssä Yellowstonen luonnonpuistossa Yhdysvalloissa.

Charlie Hamilton James/Wildlife Photographer of the Year

Rottaporukka hengailee Manhattanilla New Yorkissa.

Ingo Arndt/Wildlife Photographer of the Year

Guanako pistää puumalle kampoihin Chilessä ja onnistuu pakenemaan.

Daniel Kronauer/Wildlife Photographer of the Year

Erikoisen mallinen muurahaispesä kuvattiin Costa Ricassa.

Luis Vilariño Lopez/Wildlife Photographer of the Year

Tulikuuma laava valuu kohti Tyyntä valtamerta Havajilla.

David Doubilet/Wildlife Photographer of the Year

"Ankeriaspuisto" huojuu meren pohjassa Filippiineillä.

Riccardo Marchgiani/Wildlife Photographer of the Year

Etiopianpaviaaniemo kantaa poikastaan Simien-vuorten luonnonpuistossa Etiopiassa.