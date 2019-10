Kobolttifirma hakenut varausta 5 700 neliökilometrin alueelle Pohjois-Suomessa: "Haluamme kehittää pitkäikäisiä kaivosprojekteja"

Kobolttia ja muita teknologiamineraaleja etsivä Latitude 66 Cobalt -yhtiö on jättänyt kolme varausilmoitusta laajoista alueista Pohjois-Suomessa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille tehtyjen varausilmoitusten yhteenlaskettu pinta-ala on 3 700 neliökilometriä Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa. Yhtiö on hakenut alueille kaksivuotista varausta.

Kun mukaan lasketaan yhtiön viime kuussa tekemät varaukset, varattuna on yhteensä 5700 kilometriä. Alue on kooltaan yli puolet Uudenmaan maakunnan pinta-alasta.

– Suomen kallioperää peittävä moreenikerros vaikeuttaa malmioiden löytämistä. Tästä syystä kaikki maamme kaivokset eivät sijaitse geologisten vyöhykkeidensä mielekkäimmillä paikoilla. Perusteellinen alueellinen geologinen tutkimus auttaa välttämään tämän virheen, Latitude 66 Cobalt Oy:n toimitusjohtaja Thomas Hoyer sanoo yhtiön tiedotteessa.

Varauksia on tehty kaikkiaan yhdeksän kunnan alueelle: Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Kemijärvi, Rovaniemi, Pudasjärvi, Puolanka ja Suomussalmi.

Uusien varausilmoitusten myötä yhtiö aloittaa vuodet 2020–2022 kattavan projektin, jota varten se kerää kansainvälisen tutkijaryhmän kartoittamaan geologisesti lupaavien alueiden parhaiden kobolttimalmioiden mahdollisia sijainteja.

Projektin tavoitteena on saada tietoa alueiden kallioperän rakenteesta ja ohjata yhtiön malminetsintälupahakemukset pitkäaikaisen kaivostoiminnan mahdollistaville alueille.

– Haluamme kehittää pitkäikäisiä kaivosprojekteja, joiden myötä työntekijät voivat sitoutua alueille, hankkia ja maksaa asuntonsa sekä kouluttaa lapsensa kotipaikkakunnalla koko kouluiän ajan. Tämä edellyttää, että tunnemme kyseiset geologiset alueet laajasti ja hyvin, Hoyer toteaa.

Hoyerin mukaan yhtiö on investoinut kolme miljoonaa euroa Kuusamon liuskevyöhykkeen tutkimuksiin kolmen viime vuoden aikana. Tätä tietoa aiotaan soveltaa iältään ja rakenteeltaan samanlaisiin geologisiin vyöhykkeisiin Suomessa.

Varaukset kattavat tuhansia neliökilometrejä

Latitude 66 Cobalt jätti syyskuussa 2 000 neliökilometrin aluetta koskevan varausilmoituksen Peräpohjan liuskevyöhykkeen itäiselle alueelle Rovaniemen eteläpuolelle. Elokuussa yhtiö teki ilmoituksen 600 neliökilometrin suuruisesta alueesta Itä-Lapissa ja Koillismaalla.

Yhtiöllä on myös aiempia varauksia samoilla alueilla.

– Alueellinen geologinen tutkimus vaatii merkittäviä taloudellisia panostuksia ja eri geologian osa-alueiden huippuosaajien kokoamista työskentelemään yhdessä. Tästä syystä useamman samantyyppisen geologisen vyöhykkeen tutkiminen yhdellä kertaa on järkevää, Hoyer perustelee.

Yhtiön mukaan nyt varatuilla alueilla on tehty geologista työtä aiemmin, mutta silloin on etsitty kuparia, kultaa tai muita teollisuuden perinteisesti tarvitsemia mineraaleja. Aiemmissa tutkimuksissa lupaavatkin kobolttilöydökset on sivuutettu.

Akkujen toimintavarmuuden ja turvallisuuden takaavasta koboltista on tullut haluttu raaka-aine uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisen ja liikenteen sähköistymisen myötä.

Maastossa liikutaan jokamiehen oikeuksilla

Hoyer muistuttaa, että varausaika ei anna yhtiölle oikeutta kairauksiin tai ajoneuvojen käyttöön maastossa.

– Kaikki varausaikainen toiminta maastossa tapahtuu jokamiehenoikeuden puitteissa. Olemme maastotutkimusten aikatauluja suunnitellessamme yhteydessä paliskuntiin. Mikäli haluamme kerätä maaperänäytteitä, olemme etukäteen maanomistajiin yhteydessä, Hoyer sanoo.

Varausajan päättyessä yhtiö arvioi, mille osalle alueista on mielekästä tehdä malminetsintälupahakemuksia jatkotutkimuksia varten.

