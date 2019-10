Pohjois-Korea julkaisi kuvia ratsastavasta johtajasta – Kuvien on arveltu pohjustavan tärkeää poliittista päätöstä

Pohjois-Korean hallinnon äänitorvena toimivan KCNA-uutistoimisto julkaisi keskiviikkona kuvia valkoisella hevosella ratsastavasta johtajasta Kim Jong-unista.

Johtajan kerrotaan käyneen pohjoiskorealaisille pyhällä Baukdu-tulivuorella. Vuori on tärkeä, sillä Kimin isän ja esi-isän on kerrottu syntyneen siellä, kertoo BBC. (siirryt toiseen palveluun) Myös valkoinen hevonen on symboli, jolla Kim halutaan liittää Pohjois-Korean hallitsijasukuun.

Pohjois-Korean uutistoimiston kuvissa johtaja ratsastaa lumisella metsäpolulla. Lehtikuva

– Hän istuu hevosen selässä Baekdu-vuoren huipulla muistellen liikuttuneena taisteluaan kaikkein voimakkaimman ja päättäväisimmän maan puolesta, kuvailee KCNA.

Kiiltokuvamaisen komeat kuvat ovat synnyttäneet spekulaatioita tärkeästä poliittisesta päätöksestä.

– Aiemmin Kim on kiivennyt Baekdu-vuorelle ennen suurta poliittista päätöstä, sanoo eteläkorealaisen Asan-instituutin edustaja Shin Beom-chul.

Vuonna 2017 Kim Jong-unin kerrotaan käyneen vuorella muutama viikko ennen uudenvuoden puhettaan, jossa hän ilmoitti välien lämpenemisestä Etelä-Korean kanssa. Yhteensä Kimin on kerrottu käyneen vuorella kolme kertaa.

Pohjois-Korean propagandaan erikoistuneen eteläkorealaisen yliopistotutkijan B.R. Myersin mukaan kuvilla halutaan luoda mielikuva keisarillisesta johtajasta, joka suojaa maansa kulttuurista ja ideologista puhtautta korruptoituneilta ulkopuolisilta voimilta.

