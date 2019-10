Vakava pneumokokkiepidempia Meyerin Turun telakalla – Tyksissä hoidettu parikymmentä tapausta syksyn aikana

Useita Meyerin Turun telakan työntekijöitä on sairastunut vakavaan pneumokokkitautiin, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Loppukesän jälkeen Tyksissä on hoidettu VSSHP:n tiedotteen mukaan parikymmentä työikäisen aikuisen keuhkokuumetapausta. Sairastuneet henkilöt ovat olleet töissä telakalla rakenteilla olevassa laivassa.

Sairastuneissa on sairaanhoitopiirin mukaan eri ammattiryhmiä, kansallisuuksia ja eri yritysen työntekijöitä. Yhteistä sairastuneille on että he ovat työskennelleet pitkään laivan varusteluvaiheessa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun kaupunki, työterveyshuolto, työterveyslaitos ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL selvittävät tilannetta.

Ensitoimenpiteinä telakalla aletaan rokottaa työntekijöitä ja tehostaa käsihygieniaa. Rokotteita tarjotaan torstaista alkaen ensisijaisesti niille jotka ovat varusteluvaiheen laivoissa.

Pneumokokki on yleinen bakteeri, joka aiheuttaa ylähengitysteiden infektioita, kuten poskiontelo- ja välikorvatulehduksia. Se voi myös aiheuttaa vakavia, sairaalahoitoa vaativia tauteja, kuten aivokalvontulehdusta, keuhkokuumetta ja verenmyrkytyksiä.

Pneumokokki leviää pisaratartuntana yskiessä ja aivastaessa. Se voi tarttua myös kosketuksen kautta.

Suomessa vakavia pneumokokkitapauksia todetaan vuosittain noin 700-800. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä todetaan vuosittain 60-80 tapausta. Tänä vuonna todettuja tapauksia on 62.