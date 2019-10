Omakotitalojen asukkaat valmiita maksamaan erikoispalvelusta – metallit, muovit, paperit ja kartongit haetaan nyt kotipihasta

Vappu Vainikka avaa kotitalonsa oven ja suuntaa nurmikon poikki vasemmalle. Punaisen talon päädyssä on kaksi roskapönttöä. Pienempi sekajätteelle, suurempi kierrätettäville materiaaleille.

– Tämä on ollut meillä ainakin kymmenen vuotta. Tyytyväisiä ollaan! Vainikka iloitsee ja avaa monilokeroastian kantta.

Sisällä on neljä erikokoista lokeroa. Muovit, paperit, kartongit ja metallit voi asetella omiin osastoihinsa. Lasille ei ole omaa lokeroa, mutta jos lasit jättää astian viereen ennen tyhjennystä, saa nekin kyytiin.

‒ On niin paljon helpompi tuoda tavarat tähän, kuin lähteä kuskaamaan niitä jonnekin kaupan kierrätykseen. Eikä tarvitse säilöä tavaraa missään. Tämä on ollut oikein toimivaa, Lappeenrannan Sammonlahdessa asuva Vainikka kertoo.

Vappu Vainikka on ollut tyytyväinen monilokeroastian käyttäjä jo kymmenisen vuotta. Kare Lehtonen / Yle

Kiinnostus kasvaa

Monilokerokierrätys on suunnattu omakotiasujille ja pienille kiinteistöille. Sitä on kokeiltu monessa eri paikassa. Helsingissä kesällä aloitetussa kokeilussa on noin 1 000 kotitaloutta, Uudenmaan pienemmissä kunnissa monilokeroroskiksen on voinut saada jo usean vuoden ajan.

Etelä-Karjalassa monilokerokierrätysastian on voinut saada vuodesta 2010 asti.

‒ Meillä oli alussa tasaista kasvua, mutta viime vuosina se on pysynyt ennallaan. Tuhatkunta asiakasta tällä hetkellä, kertoo Itä-Suomen aluejohtaja Janne Vehmaa jätehuoltoyhtiö Remeolta.

Janne Vehmaa kertoo Remeon toimineen monilokeroastiabisneksessä Lappeenrannassa jo yhdeksän vuoden ajan. Kare Lehtonen/Yle

Syyskuussa Lappeenrannassa monilokeroastioita alkoi toimittaa myös Etelä-Karjalan jätehuolto, jolla on asiakkaita tällä hetkellä 166.

– Syyskuun lopussa toimitettiin ensimmäiset astiat asiakkaille, ja ensimmäiset tyhjennykset tehtiin lauantaina. Vaikuttaa siltä, että kokeilu jää ihan pysyväksi. Sen verran paljon on kokeiluasiakkaita on mukana, sanoo asiakas- ja viestintäpäällikkö Mari Ilvonen Etelä-Karjalan jätehuollosta.

Toistaiseksi palvelu on sijoittunut Etelä-Karjalassa Lappeenrantaan. Syyt ovat logistisia, sillä monilokeroastian voi tyhjentää vain tietynlainen roska-auto ja niitä on Suomessa kourallinen.

Jäteyhtiö Remeolla on monilokeroautot Lappeenrannan lisäksi myös Turussa, Vaasassa ja Uudessakaupungissa. Etelä-Karjalan jätehuollon asiakkaiden roska-astioita tullaan tyhjentämään alihankkijan autolla 170 kilometrin päästä Porvoosta saakka.

Kesäkuussa Yle kertoi monilokerokeräyskokeilusta Helsingissä. Halukkaita kokeiluun olisi ollut yli 2 000. Mukaan otettiin noin puolet. Mukaan valittiin sopivan reitin varrella asuvia ihmisiä, jonne lokeromahainen roska-auto pääsee vaivattomasti.

Helsingissä kokeiluun valittiin tuhatkunta kotitaloutta, mutta halukkaita olisi ollut jopa tuplamäärä. Petteri Juuti / Yle

9–10 euroa kuukaudessa

Ilmainen monilokeropalvelu ei ole. Etelä-Karjalassa astian tyhjennysmaksu on hiukan alle kymmenen euroa, Itä- ja Länsi-Uudellamaalla mennään yli kymmeneen euroon.

Remeo tuo astian ilmaiseksi. Etelä-Karjalan jätehuollolle pitää astiasta tyhjennyksen lisäksi maksaa kahden euron kuukausivuokraa. Käytännöt siis vaihtelevat. Pelkän tavallisen sekajäteastian tyhjennys maksaa viitisen euroa kerta.

Monilokeroastia tyhjennetään erityisellä monimahaisella roska-autolla, jossa kierrätettävät materiaalit pysyvät omissa tiloissaan. Topi Kirsi/Yle

Yleisen kierrätysastian liepeillä, supermarketin parkkipaikalla Lappeenrannan Joutsenossa ostoksia kantaa Maija Korhonen. Korhonen sanoo lukeneensa monilokeroastioista lehdestä, mutta pärjäävänsä hyvin myös ilman.

‒ Kyllä me ihan mielellään viedään itse tavarat kierrätykseen, Korhonen sanoo.

Mika Produn taas on matkalla kauppaan. Voisiko omakotitaloasukas olla kiinnostunut maksullisesta kierrätyspalvelusta?

‒ Maksetaanhan me nytkin, kun jäteauto hakee bio- ja sekajätteet. Se riippuu tietysti hinnasta. Jos on kovahintainen, niin sitten ei kiinnosta niin paljoa, mutta jos kohtuullinen, niin miksi ei? Produn pohtii.

Arkea helpottavaa

Palvelun käyttäjillä vaakakupissa painaa helppous.

Eläkkeellä oleva Vappu Vainikka asuu yhdessä miehensä kanssa. Sekajätteen ja kierrätettävien materiaalien lisäksi taloudessa tuotetaan biojätettä, mutta sen Vainikat kompostoivat omaan kompostiin.

‒ Meillä tyhjennetään monilokeroastia noin kuukauden välein, se riittää meille. Sen saa itse valita, jos on esimerkiksi isompi perhe, Vainikka kertoo.

Sana on myös kiirinyt, sillä samalla kadulla lähes jokaisessa pihassa on vastaava roska-astia.

Monilokeroastioissa voi yleensä kierrättää kartonkia, lasia, metallia, paperia ja muovia. Topi Kirsi/Yle

Yritysten edustajat uskovat kiinnostuksen nousseen monesta syystä.

‒ Kierrättäminen on kasvanut viime vuosina ja on tullut hyötykeräyspisteitä ja ihmiset on siinä mielessä herännyt asialle, Janne Vehmaa arvioi.

‒ Se on sellainen arkea helpottava. Astia on oman kodin pihassa ja siihen on helppo ne kierrätettävät asiat toimittaa, Mari Ilvonen jatkaa.

