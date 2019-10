BBC listasi vaikutusvaltaisimmat naiset: Mukana kolttasaamelainen Suomesta

Sara Wesslinin mielestä hänen pääsynsä listalle on tunnustus koko saamelaiskulttuurille.

Ylen koltansaamenkielinen toimittaja Sara Wesslin on samalla listalla ilmastoaktivisti Greta Thunbergin kanssa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on listannut sata vaikutusvaltaisinta naista maailmassa. Yksi valituista on kolttasaamelainen toimittaja Sara Wesslin.

Ivalossa asuva Wesslin on BBC:n mielestä aktiivisesti toiminut ja edesauttanut saamen kielen elvyttämistä Suomessa.

Hän on Yleisradion koltansaamenkielinen toimittaja. Koltankielisiä toimittajia on maailmassa yhteensä vain kaksi.

Sara Wesslin kuuli BBC:n listalle pääsemisestä aamulla.

– Hienoltahan se tuntuu. En ole tämänkaltaista tunnustusta saanut aikaisemmin.

Satojen naisten joukossa on taiteilijoita, urheilijoita, poliitikkoja ja tutkijoita. Yksi kuuluisimmista on ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

– Sanattomaksi vetää, minkälaisten ihmisten joukkoon olen päässyt. Mukana on perusihmisoikeuksien puolesta taistelevia ja yksi vesiaktivisti, joka tekee työtä sen eteen, että maailmassa olisi puhdasta vettä, Wesslin sanoo.

Voit lukea BBC:n artikkelin tästä (siirryt toiseen palveluun). (siirryt toiseen palveluun)

Koltansaame uhanalainen kieli

Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkupeäräiskansa. Kolmesta Suomessa puhutusta saamenkielestä inarinsaame ja koltansaame ovat pitkään olleet katoamassa. Koltansaamen taitajia on enää noin kolmesataa, inarinsaamen taitajia arviolta vähän enemmän.

Eniten Suomessa on pohjoissaamea puhuvia.

Sara Wesslinin mielestä BBC:n vaikutusvaltaisimpien naisten listalle pääseminen on tärkeä tunnustus myös koko kulttuurille.

– On hienoa, että näin pieni vähemmistökulttuuri pystyy nousemaan tällä tavalla esille. Ei ole itsestäänselvää, että kielemme on yhä elossa. Se on tosi iso asia.