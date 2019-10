Turvetuotannon lopettamista vaativa kansanliike aikoo leiriytyä syrjäiselle suolle: ''Tavoitteenamme on saada 50 henkilön tilausbussi täyteen''

Suomen kaakkoisrajan tuntumassa, Miehikkälän Heinä-Vaajersuolla aiotaan järjestää protesti turvetuotantoa vastaan.

Protestia suunnittelee tamperelainen Suomanifesti-niminen kansanliike, joka vaatii valtion turvetuotannon lopettamista. Taustalla on huoli ilmastosta.

– Elämme tällä hetkellä historiallista muutosten aikaa, eikä valtio reagoi tarpeeksi nopeasti. Kansalaisten tulee osoittaa , että haluamme nopeampia ja tehokkaampia keinoja kuin mitä hallitus tarjoaa, Suomanifesti-kansanliikkeen aktivisti Emmi Liinalaakso sanoo.

Suomen suurin turpeen tuottaja Vapo kaavailee turvetuotantoa vierekkäin sijaitseville Heinä- ja Vaajersoille vajaan kuudenkymmenen hehtaarin alueelle. Vapo on hakenut tuotannolle ympäristölupaa.

Koostaan huolimatta, turvetuotantoalueet muistuttavat usein toisiaan. Turpeennostomenetelmät eivät juurikaan poikkea toisistaan eri soilla. Kuvassa Karhunsuon turvetyömaa Kouvolassa Utin lähellä. Arkistokuva. Yle / Vesa Grekula

Miehikkälä valikoitui protestin järjestämispaikaksi juuri aiheen ajankohtaisuuden vuoksi.

– Lähdimme etsimään suoaluetta, joka on tällä hetkellä niin sanotusti Vapon uhan alla. Ei vielä tuhoutunut tai tuotannossa, vaan siinä tilanteessa, että siellä saattavat toimenpiteet alkaa, Liinalaakso sanoo.

Leiri pystyyn suolle

Kansanliike aikoo järjestää protestin Miehikkälässä kuukauden kuluttua. Ryhmän tarkoituksena on leiriytyä Heinä-Vaajersuolle tai sen läheisyyteen puolijoukkuetelttaan.

Kansanliikkeen ydinryhmään kuuluu viisi ihmistä. Protesti on kuitenkin tarkoitus järjestää huomattavasti suuremmalla joukolla.

– Tavoitteenamme on saada 50 henkilön tilausbussi täyteen. Alamme ensi viikolla kampanjoida voimakkaammin, jotta se onnistuisi, Liinalaakso kertoo.

Tilausbussi lähtee kuukauden kuluttua Tampereelta, ja ajaa Helsingin kautta Miehikkälään.

– Toivotaan, että siinä vaiheessa olemme saaneet sen verran yhteyksiä paikallisiin, jotta saamme neuvoja, mihin meidän kannattaa leiriytyä. Harkitsemme, että tulisimme käymään paikkakunnalla jo ennen protestia.

Suunnitelmat turvetuotantoalueesta kuumentavat myös paikallisten tunteita. Miehikkäläläiset Ilpo Suoknuuti ja Markku Korpela seuraavat tarkasti Vapon turvetyömaasuunnitelman etenemistä. Arkistokuva. Yle / Vesa Grekula

''Tuho on joka tapauksessa lopullinen''

Suomanifesti-kansanliike on Emmi Liinalaakson mukaan syntynyt suorana kritiikkinä hallitusohjelmalle.

– Olemme tyytymättömiä siihen, mitä hallitusohjelmaan on kirjattu turvepolitiikasta. Kirjaukset ovat liian löperöitä, eivätkä vastaa millään tavalla Suomen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Sen vuoksi haluamme kohta kohdalta esittää muutoksia niihin.

Ryhmä vaatii, että turvetuotannon energiakäyttö lopetetaan kokonaan, ja että sen alasajo aloitetaan ensi vuonna. Turpeelle ei tulisi ryhmän mukaan myöskään kehittää mitään uusia tai korkeampijalosteisia, aktiivihiilen kaltaisia käyttötarkoituksia.

Suolle on aivan sama, tehdäänkö siitä pelletti, aktiivihiiltä tai vaikka muumimuki. Se tuho on jokatapauksessa lopullinen. Emmi Liinalaakso

Ryhmä haluaa myös, että kaikki vireillä olevat valtion turvetuotannon uudiskohteiden lupahakemukset ja valmistelut peruutetaan, ja että jo käyttöön otetut ja loppuun käytetyt turvetuotantoalueet ennallistetaan valtion varoin luonnonsuojelualueiksi, ilman kaupallisia käyttötarkoituksia.

Ryhmä vastustaa erityisesti turpeen energiakäyttöä.

– Suolle on aivan sama, tehdäänkö siitä pelletti, aktiivihiiltä tai vaikka muumimuki. Se tuho on jokatapauksessa lopullinen. Energiakäyttö on tottakai pahin, kun hiilinieluna toimivasta suosta tehdään poltettavia pellettejä ja niitä poltetaan ilmakehään, Emmi Liinalaakso toteaa.

Paikalliset pelkäävät vesistöjen puolesta

Heinä-Vaajersuolle suunniteltu turvetuotantoalue kuumentaa myös paikallisten tunteita. Paikalliset asukkaat ja mökkiläiset pelkäävät turpeennostoalueen heikentävän lähiseudun järvi- ja jokivesien laatua, ja haittaavan niiden virkistyskäyttöä, kuten kalastusta ja ravustusta.

Vaalimaanjokea Miehikkälässä. Arkistokuva. Yle / Vesa Grekula

Lähimmät vesistöt ja niiden loma-asutus sijaitsevat runsaan kilometrin päässä suunnitellusta tuotantoalueesta.

Lähiseudun kalavesien omistajat ovat viime vuosina kunnostaneet jokia luonnontilaisiksi. Kaloille, etenkin taimenille, on rakennettu soraikkoja kutemista varten. Kunnostuksen seurauksena taimen on vuosikymmenten tauon jälkeen päässyt lisääntymään kaakkoisrajan tuntuman pienissä joissa.

Nyt kalavesien omistajat pelkäävät tehdyn työn valuvan hukkaan.

– Tavoitteemme on, että Virojoen ja Vaalimaan joen virkistyskäyttöä voitaisiin edelleen kehittää, ja saada joet lähivuosina viehekalastusalueeksi. Tämä haave todennäköisesti hautautuu, jos turvetuotantoalue saa perustamisluvan, miehikkäläläistä Muurolan osakaskuntaa edustava Ilpo Suoknuuti sanoi Ylelle elokuussa.

Miehikkäläläiset Ilpo Suoknuuti (vas.) ja Markku Korpela eivät hyväksy Vapon suunnitelmaa uudesta turvetuotantoalueesta. Pelkona on, että kuvassa olevalta Vaajersuolta ja sen takana näkyvältä Heinäsuolta kuivatuksen valumavedet pilaavat lähivesien virkistyskäytön. Arkistokuva. Yle / Vesa Grekula

Vapon mukaan turvetyömaasta olisi vain vähäista haittaa vesistölle. Yhtiön mukaan haitat pystytään minimoimaan nykyaikaisilla ja ympäristölupaehtojen mukaisilla suojausmenetelmillä, jotka perustuvat muun muassa kuivatusvesien suodatukseen.

– Esimerkiksi pari vuotta kestävän suon kuivatuksen aikana päästöjen määrä on noin kolme henkilöauton peräkärryllistä kiintoainetta vuodessa, ja tuotannon alettua noin kaksi kärryllistä, Vapon turvetuotannosta vastaava johtaja Pasi Rantonen sanoo.