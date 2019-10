Vuoden luontokuvan pääosissa ovat karhu ja korppi – katso kaikkien sarjojen voittajat

Vuoden luontokuva 2019 - Ville Heikkinen: “Karhu ja korppi”

Ville Heikkinen on kuhmolainen ammattiluontokuvaaja. Tuomariston mielestä Heikkisen valokuva on teknisesti taidokas ja sommitelmana loistava kuva. “Karhu ja korppi” on myös luontokuvakilpailun Nisäkkäät-sarjan voittaja. Vuoden Luontokuva -kilpailussa on yhteensä 8 eri sarjaa sekä nuorten sarja. Yhden sarjan voittaja valitaan myös Vuoden Luontokuvaksi.