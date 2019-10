Herätys: Kodittomiksi päätyy yhä nuorempia, valtava kauppakeskus avataan Helsingissä, kimuranttia brexit-sopua hierotaan heti aamulla

Sara on viettänyt yli viisi vuotta rappukäytävissä ja kodittomien suojissa

Tänään vietetään YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi Asunnottomien yön merkeissä. Vaikka kodittomien määrä on Suomessa vähentynyt parin vuosikymmen aikana tasaiseen tahtiin, päätyy kadulle yhä nuorempia. Helsinkiläinen Sara, 28, päätyi asunnottomaksi 18-vuotiaana ja kertoo nyt, minkälaista nuoren kodittoman elämä on.

Avajaishumua uudelta Pasilan rautatieasemalta ja kauppakeskuksesta

Pääkaupunkiseudun matkustajien arki muuttuu, kun uusi asema aukeaa Helsingin Pasilassa. Samalla avaa ovensa yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista, Tripla. Riittääkö sille asiakkaita? Ylen suoraa lähetystä voi seurata alkaen klo 8.50 myös Yle Areenasta.

Petteri Juuti / Yle

Kauppakeskukset ovat siirtyneet entistä enemmän ulkomaiseen omistukseen

Suuret kauppakeskukset ovat muuttumassa entistä enemmän elämyskeskuksiksi, koska muun muassa verkkokaupan kasvu syö niissä sijaitsevien perinteisten kauppojen kannattavuutta. Niinpä entistä tarkemmin seulotaan ne paikat, joihin uusi kauppakeskus kannattaa rakentaa. Kauppakeskusten omistaja on myös entistä useamman kauppakeskuksen kohdalla ulkomainen rahasto tai sijoitusyhtiö.

Yksi monista. Alunperin jo 70-luvulla avattu kauppakeskus Isokarhu sijaitsee Porissa kävelykadun kupeessa. Mari Kahila / Yle

Analyysi: Brexit-sopu lähellä, mutta kuitenkin vielä kaukana

Britannian hallitus ei pystynyt myöntymään EU:n ja Britannian välillä neuvoteltavaan brexit-sopimukseen keskiviikkona, vaikka se oli asetettu aikarajaksi ennen tänään alkavaa EU:n huippukokousta. Britannian pääministeri Boris Johnson keskusteli hallituksensa kanssa neuvottelutilanteesta, mutta suurimmaksi kiveksi kengässä osoittautui Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP ja oman konservatiivipuolueen kovan brexit-linjan siipi.

Brexitiin ei saatu sopua keskiviikkoiltana. Rekka ajoi brexitinvastaisen kyltin vierestä Pohjois-Irlannin Newryssä lähellä Irlannin rajaa. Paul Faith / AFP

Mikä brexitissä on niin vaikeaa? Mallinsimme eliitin kuvitteellisen Whatsapp-kiistelyn maahanmuutosta kloorikanaan

Britannian EU-eroa on yritetty eripuraisesti jo kolme vuotta ja käänteitä on riittänyt. Laadimme eri osapuolten kiistoista fiktiivisen keskustelumallinnoksen, joka on saanut innoituksen tosimaailmasta.

86 prosenttia briteistä katsoo maansa tarvitsevan vahvan johtajan, mutta vain 21 prosenttia uskoo sellaisen saavansa. Kuva on otettu mielenosoituksessa parlamenttitalon edessä tammikuussa 2019. Facundo Arrizabalaga / EPA

Pohjoiseen poutaa, etelään tihkua ja epävakaata säätä

Torstaipäivä on suurimmassa osassa maata pilvinen. Maan etelä- ja keskiosissa tulee vähäistä vesi- ja tihkusadetta. Keskiosissa sateet ovat iltapäivällä ja illalla osin räntää. Pohjoisessa sää on poutaista ja Pohjois-Lapissa voi olla osin selkeääkin. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.