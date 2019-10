Vuosia eristyksissä eläneen hollantilaisperheen tapaus: Syrjäisen maatilan vuokrannutta miestä epäillään vapaudenriistosta

Hollannissa vuosikausia eristyksissä eläneen perheen tapauksessa on nostettu syytteet 58-vuotiasta itävaltalaismiestä vastaan.

Mies oli vuokrannut syrjäisen maatilan, josta löytyi viisi ilmeisesti vuosikausia ulkomaailmalta erityksissä olevaa sisarusta sekä sairas mies. On yhä epäselvää, onko sairas mies lasten isä. Sisarukset ovat iältään 18-25-vuotiaita.

Poliisit löysivät maatilalta rakennuksen, jonka ikkunat oli laudoitettu umpeen. Sisältä löytyi kaapin taakse piilotetut portaat, jotka johtivat perheen piilopaikkaan. On epäselvää, olivatko perheenjäsenet tilalla vankeina vai pystyivätkö he liikkumaan piilopaikastaan ulos.

Maatilan vuokrannutta miestä epäillään ainakin vapaudenriistosta ja toisten terveyden vaarantamisesta. Hän asuu lähellä kyseistä maatilaa Ruinerwoldin kylässä Drenthen maakunnassa. Poliisin mukaan epäilty ei ole aikuisten lasten isä. Epäillyn kuulustelut jatkuvat ja hänen on määrä astua oikeuden eteen huomenna.

Syrjäinen maatila sijaitsee Ruinerwoldin kylässä Hollannin pohjoisosassa. Wilbert Bijzitter / AOP

Drenthen poliisin tiedottaja Grietje Hartstra ei ota kantaa julkisuudessa esitettyihin väitteisiin, joiden mukaan perhe olisi odottanut piilopaikassa maailmanloppua.

– Mediassa on esitetty paljon spekulaatioita siitä, mitä on tapahtunut, mutta poliisi toimii faktojen pohjalta. Meillä on yhä lukuisia kysymyksiä ilman vastauksia, hän kertoi toimittajille.

Perheen äidin uskotaan kuolleen ennen kuin perhe muutti maatilalle vuonna 2010.

Naapurit kertovat nähneensä, kuinka nyt pidätetty 58-vuotias mies ajoi vuosien mittaan usein tilalle ja teki siellä rakennustöitä. Hän sulki aina visusti tilalle johtaneet portit eikä koskaan tervehtinyt tai jutellut mitään naapureidensa kanssa.

Sisarusten uskotaan eläneen tilalla täysin omavaraisesti kasvimaan ja tilalla kasvatettujen eläinten turvin.

Tapaus tuli ilmi, kun sisarussarjan vanhin poika pakeni tilalta paikalliseen baariin ja pyysi apua.

