"Ei ole mikään salaisuus, että toivon kirjoistani tv-sarjaa tai elokuvia" – Trilleristi Max Seeck miettii jo kirjoittaessa kansainvälistä kiinnostusta

Kirjailija Max Seeckin uusin teos on herättänyt kiinnostusta ulkomailla.

Uusimman kirjan oikeudet on myyty neljääntoista maahan ja tarjous on tullut myös tv-sarjasta.

Esikoisteoksensa kolme vuotta sitten julkaissut Max Seeck on tyytyväinen mies. Uusimman trillerin, Uskollisen lukijan, oikeudet on myyty neljääntoista maahan.

Seeck kertoo saaneensa myös tarjouksen Hollywoodista kirjan muokkaamisesta mahdolliseksi tv-sarjaksi.

– Tosi makeita viikkoja. Tämän eteen on tehty töitä jonkin verran, ja nyt kerätään sitten hedelmää, Seeck myhäilee.

Seeck miettii jo romaania kirjoittaessaan, miltä teksti näyttäisi elokuvana. Toisin kuin kolmessa ensimmäisessä kirjassa, uusimmassa romaanissa tapahtumapaikatkin ovat sellaisia, etteivät ne vaadi kuvattaessa kalliita budjetteja.

– Ei ole mikään salaisuus, kun olen lähtenyt kirjoittamaan, että minulla on toive, että näistä tehtäisiin kansainvälisen tason tv-sarjoja tai leffoja.

Kirja lähtee simppelistä ideasta

Seeck kertoo, ettei hän varsinaisesti ideoi aiheita lehtiön kanssa. Yleensä hänellä on jokin perusidea, jonka ympärille juonta aletaan vain rakentaa.

Uusimmassa kirjassa esimerkiksi lähtökohta on se, että joku alkaa matkia tunnetun dekkaristin kirjoittamia murhia.

– Se on hienoa tässä satujen kirjoittamisessa, että voit tehdä ihan mitä haluat. Pitää ajatella tietysti myös lukijoita: valita aihe, joka kiinnostaa itseä, mutta muitakin.

Seeck nostaa esiin myös hyvän kustannustoimittajan merkityksen kirjoittamisessa. Se ei ole vain pilkun paikkojen katsomista, vaan myös luovaa ideointia yhdessä.

– Kustannustoimittaja voi ehdottaa hahmon kehittämistä tai jotain juonen käännettä tai ratkaisuehdotusta.

Seeckin esikoiskirja ilmestyi vuonna 2016, ja sen jälkeen häneltä on ilmestynyt kirja vuodessa. Uusi on jo tekeillä. Mies myös haluaa takoa nyt, kun rauta on kuumaa ja kiinnostus maailmalla herännyt.

