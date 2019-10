Valkoinen talo julkaisi presidentti Trumpin kirjeen Turkin Erdoganille: "Älä ole kova jätkä. Älä ole hölmö!"

Valkoinen talo julkaisi keskiviikkona Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Turkin presidentille Recep Tayyip Erdoganille lähettämän kirjeen. Kirje on päivätty lokakuun 9. päivälle. Trump päätti vetää joukkonsa pois Pohjois-Syyriasta kolme päivää aiemmin.

CNN julkaisi (siirryt toiseen palveluun) Trumpin kirjeen sivuillaan. Vapaasti suomennettuna kirjeessä sanotaan seuraavaa:

"Hyvä herra presidentti,

Tehdään hyvä diili! Sinä et halua olla vastuussa tuhansien ihmisten teurastamisesta ja minä en halua olla vastuussa Turkin talouden tuhoamisesta – ja minä kyllä tuhoan sen. Olen jo antanut siitä pienen maistiaisen pastori Brunsonin kohdalla.

Olen työskennellyt kovasti ratkaistakseni joitakin ongelmiasi. Älä petä maailmaa. Voit tehdä loistavan sopimuksen. Kenraali Mazloum on suostuvainen neuvotteluihin kanssasi ja hän on valmis tekemään myönnytyksiä, joita he eivät koskaan aiemmin olisi tehneet. Liitän luottamuksella kopion hänen kirjeestään minulle, jonka juuri sain.

Historia muistaa sinut hyvällä, jos saat tämän hoidettua hyvällä ja humaanilla tavalla. Se muistaa sinut paholaisena, jos hyviä asioita ei tapahdu. Älä ole kova jätkä. Älä ole hölmö!

Soitan sinulle myöhemmin.

Vilpittömästi,

Donald Trump"

Kirjeessä mainittu pastori Brunson on presbyteriaanisen kirkon pastori Andrew Brunson. Hänet vangittiin Turkissa vallankaappausyrityksen jälkeisissä puhdistuksissa vuonna 2016. Brunson asui Turkissa 90-luvun puolivälistä alkaen.

Erdogan olisi halunnut vaihtaa Brunsonin Yhdysvalloissa maanpaossa asuvaan Fethullah Güleniin, joka ajautui Erdoganin kanssa välirikkoon vuonna 2013. Lopulta Turkki myöntyi vapauttamaan Brunsonin Yhdysvaltain asettamien talouspakotteiden jälkeen.

Kenraali Mazloum on kurdijohtoisten SDF-joukkojen johtaja kenraali Mazloum Kobani Abdi.

Trump pysyi päätöksensä takana

Uutistoimisto Reutersin mukaan Trump sanoi keskiviikkona, että hänellä ei ole mitään sitä vastaan, että Venäjä auttaa Syyriaa konfliktissa Turkin kanssa. Hän pysyi edelleen päätöksensä takana vetää joukot pois Pohjois-Syyriasta. Veto oli Trumpin mukaan "strategisesti loistava".

Trump tapasi lehdistöä keskiviikkona Valkoisessa talossa yhdessä tapaamansa Italian presidentin Sergio Mattarellan kanssa. Trumpin mukaan kurdit "eivät ole enkeleitä". Hän sanoi myös, että Venäjän tukeman Syyrian hallituksen joukkojen ja Turkin pitää ehkä "tapella ratkaisu".

– Meidän sotilaamme eivät ole enää vaarassa. Eikä heidän pidäkään olla, kun kaksi valtiota taistelee maa-alueesta, jolla ei ole mitään tekemistä meidän kanssamme. Syyria voi saada jotain apua Venäjältä. Se on ihan hyvä. Se on paljon hiekkaa., Trump sanoi.

Edustajainhuone tuomitsi virallisesti Trumpin ratkaisun

Yhdysvaltain edustajainhuone tuomitsi virallisesti Trumpin päätöksen vetää Yhdysvaltain joukot Pohjois-Syyriasta Turkin hyökkäyksen tieltä.

Edustajainhuone hyväksyi päätöslauselman selvästi äänin 354–60. Kannanoton puolella oli demokraattien ohella myös valtaosa republikaaneista.

Päätöslauselmassa sanotaan, että edustajainhuone vastustaa päätöstä lopettaa Yhdysvaltain toimet Turkin sotilasoperaatioiden estämiseksi Syyrian kurdijoukkoja vastaan. Päätöslauselmassa myös vaaditaan Turkkia lopettamaan heti sotatoimet alueella.

Erdogan tapaa Pencen torstaina

Presidentti Erdogan muutti keskiviikkona mielensä ja aikoo sittenkin tavata Yhdysvaltain varapresidentin Mike Pencen. Aiemmin Erdogan sanoi, ettei aio tavata Penceä ja ulkoministeri Mike Pompeota, vaikka nämä olivat tulossa Turkkiin.

– He tapaavat virkaveljensä. Minä puhun, kun (presidentti Donald) Trump tulee, Erdogan sanoi Sky Newsille aiemmin.

Pencen ja Pompeon on torstaisessa tapaamisessa tarkoitus painostaa Turkkia lopettamaan hyökkäys kurdijoukkoja vastaan Pohjois-Syyriassa.

Erdogan tapaa ensi viikolla myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Kremlin mukaan Putin kutsui Erdoganin Venäjälle "työvierailulle lähipäivinä" ja Erdogan hyväksyi kutsun.

Yhdysvallat on valmis lisäämään Turkin-vastaisia talouspakotteita, mikäli Turkki ei suostu tulitaukoon Pohjois-Syyriassa, kertoi Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin keskiviikkona paikallista aikaa.

Yhdysvallat tiukensi maanantaina kantaansa Turkin viime viikolla aloittamaan Syyria-operaatioon ja muun muassa keskeytti Turkin kanssa käymänsä kauppaneuvottelut sekä päätti korottaa jälleen Turkille asettamiaan teräksen tullimaksuja.

