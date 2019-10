Iskelmä- ja poplaulaja Frederik lopettaa uransa

Laulaja Frederik eli Ilkka Sysimetsä lopettaa uransa. Hän aikoo ensi vuoden syksynä tehdä jäähyväiskiertueen.

Hän on tullut tunnetuksi monista hittibiiseistään, joita on ovat muun muassa Titanic, Kolmekymppinen ja Harva meistä on rautaa.

Ensimmäisen kultalevynsä hän sai 40 vuotta sitten julkaistusta Tsingis Khan -levystään.

Kaikkiaan Frederik on ansainnut pitkällä urallaan kuusitoista kultalevyä ja viisi timanttilevyä.

Frederikin ura alkoi 1960-luvulla, jolloin hän esiintyi esimerkiksi Tapani Kansan taustayhtyeessä.

