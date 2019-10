Suomessa otetaan käyttöön uusi "häpeäpaalu" rahanpesun ehkäisyssä – Rikollinen raha voi jäädä pimentoon jopa tavallisissa autokaupoissa

Suomi on saamassa ensimmäiset rahanpesun ehkäisyä huonosti hoitaneet yrittäjät tai ilmoitusvelvolliset.

Viranomaiset ovat ottamassa lain noudattamisessa käyttöön rahanpesun ehkäisyn mustan listan. Leväperäisten mustalle listalle voi päätyä vaikka autokauppias tai kiinteistönvälittäjä, joka ei ole varautunut rahanpesun riskiin. Kyse on laittoman rahanpesun ehkäisyyn tarkoitetun lain tiukemmasta soveltamisesta.

Ensimmäisten laiminlyöntitapausten tutkinta on loppusuoralla ja viranomaiset ovat antamassa rangaistuksen mahdollisesti vielä tämän vuoden puolella. Rahallisen menetyksen lisäksi laiminlyöjän nimi julkaistaan useammaksi vuodeksi kaikille avoimella viranomaisen verkkosivustolla (siirryt toiseen palveluun).

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Vesa Härmälän mukaan lain valvontaa tehostetaan jatkossa myös erisuuruisilla rike- ja seuraamusmaksuilla. Muutaman vuoden voimassa olleessa rahanpesulaissa rangaistusten käyttö on sallittu, mutta näitä keinoja ei ole tähän mennessä käytetty Suomessa.

– Kyse on puutteista lain perusasioissa. Laki ei ole uskottava, jos ilmoitusvelvolliset eivät hoida perusasioita, Härmälä valottaa tutkittuja tapauksia ja yleistä tilannetta.

Mainehaitta tehokas keino lisätä lain tehoa

Suomi sai keväällä moitteita maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaiselta toimintaryhmä FATF:lta muun muassa siitä, että lain toimivuutta ei edistetä rangaistusmaksuilla. Vastauksena ryhmän maa-arvioon Suomi ilmoitti ottavansa käyttöön muun muassa aluehallintoviraston valvontarekisterin.

Rekisteri on ollut olemassa kesästä lähtien, ja sen yhteyteen on tulossa vähitellen julkinen lista aluehallintoviranomaisten valvontapäätöksistä. Lakia valvovat Etelä-Suomen aluehallintoviraston lisäksi Finanssivalvonta, poliisin arpajaishallinto Patentti- ja rekisterihallitus ja asianajaliitto.

Ylitarkastaja Härmälän mukaan lain valvojat ottavat vähitellen käyttöön myös lainmukaiset rahasanktiot.

Julkinen mainehaitta on vieläkin tehokkaampi keino kuin yksittäisen rahanpesijän saama tuomio Pirjo Jukarainen

Ajatusta kannattaa myös Poliisiammattikorkeakoulun tutkija Pirjo Jukarainen, joka näkee rahasanktiot mahdollisesti tehokkaampina keinoina kuin muiden rangaistusten tiukentamisen. FATF suositteli raportissaan myös tiukempia rangaistuksia rahanpesurikoksissa.

– Yritys, joka laiminlyö asiakkaiden seurannan ja asiakkaiden riskiperusteisen arvioinnin ja saa siitä julkisen mainehaitan, se on vieläkin tehokkaampi keino kuin yksittäisen rahanpesijän saama tuomio, tutkija Jukarainen arvioi.

Jukarainen korostaa yleisen valppauden lisäksi, että yritysten valvonnan ja tarkastusten lisääminen on tärkeää. Myös varsinaista rikostutkintaa pitäisi myös lisätä.

Rahanpesun ehkäisy on monimutkaista, mistä osoituksena on esimerkiksi tuore Helsingin käräjäoikeuden päätös, jossa syyttäjän vaatimukset kaatuivat oikeudessa. Hyvin harva rahanpesuepäily päätyy oikeuteen asti.

Mustalla listalla herätellään toimimaan lain mukaan

Lainvalvojat toivovat rahallisten menetysten parantavan rahanpesulain toimivuutta. Mustalle listalle ei ole tulossa ylitarkastaja Härmälän mukaan mitään tulvaa lain noudattamatta jättäjistä. Listan on tarkoitus on ikään kuin pelotteena osoittaa, että viranomaiset myös valvovat tällä tavalla lakia.

– Näillä pyritään herättelemään lain piirissä olevia.

Rahanpesulaki on osa muutaman vuoden takaiseen EU:n rahanpesulainsäädännön tiukentamista. Lainsäädännön kantava ajatus on alusta asti ollut julkisuuden tuoma eräänlaisen häpeän käyttö laiminlyöntien ehkäisyssä.

Rahamenetykset voivat jatkossa olla yhden miehen yrityksen sadoista euroista vakaviin yli miljoonan suuruisiin seuraamusmaksuihin. Julkiselle listalle voi päätyä esimerkiksi käteiskauppaa tekevä autokauppias, joka ei ole huolehtinut riskien arvioinnista toiminnassaan.

Listalle joutuvat eivät varsinaisesti ole tehneet rikostutkintaan johtavaa rikosta, mutta ovat todistetusti laiminlyöneet velvollisuuksia. Laki edellyttää muun muassa, että yrittäjän pitää aina todentaa asiakkaan henkilöllisyys, kun kauppaa tehdään vähintään 10 000 eurosta. Lakia ollaan parhaillaan tarkentamassa (siirryt toiseen palveluun) muun muassa virtuaalirahan osalta.

Rahanpesulain keskeisiä velvoitteita Ilmoitusvelvollisen pitää tuntea asiakkaansa niin hyvin, että voi havaita muun muassa poikkeukselliset liiketoimet Tuntemis- ja tunnistamisvelvollisuus perustuu ilmoitusvelvollisen omaan riskiarvioon Riskiarviossa huomioitava asiakkaan lisäksi eri maihin, tuotteisiin ja toimintaan liittyvät riskit Ilmoitusvelvollisen laadittava toimintaohjeet riskien hallintaan ja välttämiseksi Ilmoitusvelvollisella nimen mukaisesti velvollisuus tehdä ilmoitus epäilyttävästä toiminnasta rahanpesun selvittelykeskukselle

Ylitarkastaja Härmälän mukaan tekemistä on paljon muun muassa auto- ja kuluttajaelektroniikan kaupoissa, jossa saattaa liikkua isojakin summia käteistä.

– Nykyinen käteisraja on edelleen melko korkea. Olemme kuitenkin menossa alaspäin. Esimerkiksi Belgiassa ja Italiassa alaraja on 3000 euroa.

Rahanpesuilmoituksia toivotaan lisää etenkin kiinteistöalalta

Viranomaiset ovat saaneet (siirryt toiseen palveluun) jonkin verran lisäresursseja lain valvontaa, mutta työsarka on lähes loputon. Senkään vuoksi musta lista ei paisu kovin nopeasti. Yhtenä osoituksena savotasta on se, että rahanpesuilmoituksista (siirryt toiseen palveluun) reippaasti alle promille päätyy oikeuteen asti. Rahanpesun vastainen työ lähtee ilmoituksista.

Laki vaatii seuraamaan ja valvomaan myös niin sanottuja rekisterivelvollisia. Rekistereissä on kaikkiaan noin 5 000 tahoa.

– Ilmoituksissa on aikamoinen epäsuhta, kun suurin osa on rahapeliyhteisöjen ja maksunvälittäjien automaattisia ilmoituksia. Toivomme muutosten parantavan ilmoitusten laatua, Härmälä ennakoi.

Yleisimmät rahanpesuepäilyn ilmoittajat Rahapeliyhtiö Yleistä maksujenvälitystä tarjoava Luotto- ja rahoituslaitokset Näiden kolmen tahon ilmoitukset kattavat lähes kaikki vuosittain tulevista noin 40 000 ilmoituksesta

Härmälä toivoo rahanpesuilmoituksia kiinteistöalalta. Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välittäjät ovat parantaneet lain noudattamista, mutta se ei ole johtanut alalta tulevien rahanpesuilmoitusten määrän lisääntymiseen.

Rahanpesu on yleistynyt myös Suomessa ja kansainvälisten esimerkkien mukaan kiinteistöala on yksi merkittävä tai merkittävin rahanpesun kohde. Härmälän mukaan monelle pelko maineen menettämisestä toimii myös niin päin, että lain edellyttämä ilmoitus epäilyttävästä toiminnasta jätetään tekemättä. Härmälän mukaan huoli on aiheeton, koska lähtökohta ilmoituksissa on, että ne ovat luottamuksellisia.

– Olemme järjestäneet paljon koulutusta, mutta tarve on edelleenkin selvä.

