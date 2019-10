93-vuotias entinen keskitysleirin vartija joutuu oikeuden eteen Saksassa

Kyseessä on yksi viimeisistä oikeudenkäynneistä, jotka käsittelevät natsivallan aikana Saksassa tehtyjä rikoksia.

Entinen keskitysleirin vartija joutuu torstaina oikeuden eteen Hampurissa syytettynä osallisuudesta 5 230 ihmisen murhaan Stuffhofin keskitysleirissä toisen maailmansodan aikana. Miestä syytetään Spiegel-lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan leirin vihamielisten olosuhteiden ylläpitämisestä, kuten esimerkiksi osallisuudesta tappamiseen kaasulla ja teloituksiin.

93-vuotiaan miehen oikeudenkäynti järjestetään nuorisotuomioistuimessa, koska hän oli vain 17-vuotias aloittaessaan työnsä leirin vartijana.

Mies toimi leirin vartijana aikana, jolloin Saksan natsijohto antoi määräyksen tuhota juutalaiset. Keskitysleirivankeja tapettiin järjestelmällisesti kaasukammioissa. Osa vangeista kuoli nälkään tai sairauksiin.

Syytetty Bruno Dey on sanonut, että hän päätyi keskitysleiriä vartioiviin SS-joukkoihin vain siksi, että häntä ei sydänsairauden takia voitu lähettää rintamalle. Dey on kieltänyt kannattaneensa natsien ideologiaa. Hän on kuitenkin myöntänyt palvelleensa leirillä ja tienneensä leirin julmuuksista, kertoo BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Tagesspiegel (siirryt toiseen palveluun)-lehden mukaan mies on sanonut, ettei hän tappanut ketään ja kysynyt, mitä vartijaksi pakotettu 17-vuotias olisi voinut tehdä natsihallintoa vastaan.

Natsit perustivat Stutthofin keskitysleirin vuonna 1939 ja täyttivät sitä aluksi puolalaisilla poliittisilla vangeilla. Enimmillään leirillä oli 110 000 vankia, joukossa useita juutalaisia. Noin 65 000 ihmistä kuoli leirillä.

Entisten keskitysleirivartijoiden oikeudenkäyntejä on ollut useita siitä lähtien, kun entinen vartija John Demjanjuk tuomittiin toiminnastaan Sobiborin keskitysleirillä vuonna 2011.

Demjanjukin tuomion jälkeen Saksassa on tuomittu kaksi entistä leirivartijaa. Molemmat tuomitut olivat 94-vuotiaita ja molemmat kuolivat ennen kuin heidät ehdittiin vangita.

Lähteet: AFP, AP