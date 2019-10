Brexit-myllytys ajanut monet lopettamaan uutisten seuraamisen – Sky News perusti brexit-vapaan kanavan, Daily Star väänsi seurannan vitsiksi

Daily Star -tabloidin brexit-päivityksissä on lukenut muun muassa Blaa blaa blaa ja Zzzzz.

Britannian loputtomalta vaikuttanut paini EU-eronsa kanssa on vaikuttanut tiedotusvälineiden toimintaan. Useamman vuoden kestänyt päivittäinen asian puiminen, jossa erilaiset viimeiset takarajat ovat ylittyneet kerta toisensa jälkeen ja poliitikkojen kommentit ovat kiertäneet samaa rataa, on ajanut kansaa pois uutismedian parista.

Reuters Institute for the Study of Journalismin kesäkuussa julkaiseman Digital News Report 2019 -tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 35 prosenttia briteistä välttelee aktiivisesti uutisten seuraamista. Heistä 71 prosenttia mainitsee syyksi tähän täydellisen kyllästymisen repivää brexit-keskustelua koskeviin uutisiin.

Uutisia välttelevien määrä on kasvanut kahdessa vuodessa 11 prosenttiyksikköä. 58 prosenttia vastaajista sanoo uutisten vaikuttavan kielteisesti heidän mielialaansa.

Sky News kuuli katsojien toiveita ja perusti brexittömän kanavan. Facundo Arrizabalaga / EPA

Uutiskanava Sky News on vastannut katsojia karkottavaan brexit-väsymykseen perustamalla uuden kanavan (siirryt toiseen palveluun), josta kaikki EU-eroa koskevat uutiset on siivottu pois. Sky Newsin mukaan uusi kanava perustettiin katsojien toiveesta.

Keskiviikkona lähetyksensä aloittanut Sky News: Brexit-Free -kanava on nähtävissä arkisin klo 17.00–22.00. Perinteinen ympärivuorokautinen Sky News -kanava raportoi jatkossakin brexitin käänteistä.

Brexit-päivitys: Blaa blaa blaa

Daily Star -iltapäivälehti on julistanut jo kauan aikaa sitten, ettei se uutisoi sivuillaan EU-erosta, ellei jotain oikeasti merkittävää tapahdu.

Uutisten sijaan lehti on julkaissut etusivullaan muutaman sanan brexit-päivityksiä, joissa on lukenut muun muassa "Blaa blaa blaa", "Zzzzz", "Edelleen tylsää", "Käännä sivulle 2, jos olet masokisti", "Voi tavaton, loppuuko tämä ikinä", "Mitään ei ole tapahtunut, jatkakaa" ja "Vieläkään ei ole tapahtunut mitään".

Viime maaliskuussa lehti jopa kampanjoi etusivullaan sen puolesta, että briteille annettaisiin "edes yksi hemmetin päivä ilman brexitiä".

Jatkuvasti kimurantimmaksi käyneen EU-keskustelun hämmentämille ja väsyttämille ihmisille on tarjottu eri tiedotusvälineissä monenlaista apua. Esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC on julkaissut nettisivuillaan brexit-jargonia selittävän palvelun (siirryt toiseen palveluun).

