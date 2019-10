Syyttäjä: Viljelijä käytti laitonta tuholaismyrkkyä, jolla tuotetut kasvikset päätyivät kauppoihin – voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja ihmisille

Kauppoihin on syyttäjän mukaan päätynyt muun muassa jääsalaattia, jonka sisältämät myrkkymäärät voivat aiheuttaa ihmisille vakavia hermostollisia haittavaikutuksia. Arkistokuva.

Kauppoihin on syyttäjän mukaan päätynyt muun muassa jääsalaattia, jonka sisältämät myrkkymäärät voivat aiheuttaa ihmisille vakavia hermostollisia haittavaikutuksia. Arkistokuva. Mirva Korpela / Yle

Syyttäjä vaatii kahden kymenlaaksolaisen vihannestuotantoyrityksen toimitusjohtajalle rangaistusta terveysrikoksesta.

Syytteen mukaan puutarhat ovat käyttäneet tuotannossaan ja varastoinnissaan Admire-nimistä kasvinsuojeluainetta, jota Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ei ole hyväksynyt käytettäväksi Suomessa.

Kauppoihin on syyttäjän mukaan toimitettu elokuussa 2017 myytäväksi ainakin 1440 kappaleen salaattierä, joka oli käsitelty Admire-kasvinsuojeluaineella. Salaattikerät sisälsivät 6,9 mg/kg imidaklopridia, kun suurin sallittu enimmäismäärä olisi ollut 2 mg/kg.

Lisäksi saman vuoden syyskuussa kauppoihin toimitettiin erä jääsalaattia, joka sisälsi 0,057 mg/kg myrkkyjäämiä, minttuerä, jossa ainetta on ollut 3,8 mg/kg sekä rucola-erä, jonka pitoisuudet olivat 2,3 mg/kg.

Tuotannossa on lisäksi käytetty nitraattia sisältävää kasvinsuojeluainetta.

Erä rucolaa on sisältänyt 8600 mg/kg nitraattia, vaikka nitraatin sallittu enimmäismäärä olisi ollut 6000 mg/kg. Rucola-erän suuruus on ollut noin 228 ruukkua ja ne on toimitettu kauppoihin kuluttajille myytäviksi.

Jääsalaatin sisältämille imidaklopridijäämille altistuminen syömällä voi lyhytaikaisesti aiheuttaa ihmisille vakavia ja välittömiä hermostollisia haittavaikutuksia. Etenkään lasten osalta jääsalaatin aiheuttamaa akuuttia terveysriskiä ei voida täysin poissulkea.

Rucola-erän sisältämän nitraatin saanti aiheuttaa ihmisille nautittuna methemoglobinemiaa. Se on hemoglobiinin muoto, jonka kyky kuljettaa happea on huono. Se voi olla erityisesti pienille lapsille vaarallista. Ihmisille voi aiheutua myös ihonvärin sinertymistä.

Työntekijöillä ei koulutusta tehtäviinsä

Syytteen mukaan toinen yrittäjän puutarhoista on lisäksi käyttänyt Suomessa hyväksyttyjä valmisteita niiden käyttötarkoitusten vastaisesti. Viljelmillä on käytetty kasvinsuojeluun mäntysuopaa, joka ei ole Tukesin hyväksymä kasvinsuojeluvalmiste.

Lisäksi viljelmillä on käytetty Tukesin hyväksymän käyttökohteen vastaisesti Plenum-nimistä valmistetta viinisuolaheinälle, sekä Movento SC 100 -nimistä valmistetta mintulle, sitruunamelissalle, viinisuolaheinälle ja yrttitaimille.

Viljelmillä on syytteen mukaan käytetty myös sellaisia kasvinsuojeluaineiden levitysvälineitä, joita ei ole testattu oikein. Kasvinsuojeluaineita levittäneillä työntekijöillä ei myöskään ole ollut voimassa olevaa kasvinsuojeluaineista annetun lain mukaista tutkintoa. Yhtiöt ovat jättäneet merkitsemättä kirjanpitoon imidaklopiridi-tehoainetta sisältävät kasvinsuojeluainevalmisteet.

Syyttäjä vaatii yritysten toimitusjohtajalle 50-80 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta terveysrikoksesta. Vastaaja on haastehakemuksen mukaan velvoitettava myös maksamaan 80 euron suuruinen rikosuhrimaksu ja korvaamaan valtiolle todistelukustannukset.

Syyttäjä vaatii yrittäjälle toissijaisesti rangaistusta kasvinsuojeluainerikkomuksesta. Asiaa on käsitelty tänään Kymenlaakson käräjäoikeudessa.