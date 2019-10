Sadat lapset olivat jäämässä ilman ainoatakaan joululahjaa – esiin astui yrittäjä, joka tarjosi heti 500 lahjaa varattomille lapsille

Lappeenrannan nuorkauppakamarin Joulupuu-keräyksen peruuntuminen on saanut yrittäjät liikkeelle.

Lappeenrantalainen toimitusjohtaja Janne Mäenpää luki eilen keskiviikkona lounaalla ollessaan uutisen, eikä ollut uskoa lukemaansa.

Uutisessa kerrottiin, että Lappeenrannan nuorkauppakamari ei enää pysty järjestämään suosittua Joulupuu-keräystä, jolla vähävaraisten perheiden lapsille on kerätty joululahjoja.

Esimerkiksi viime vuonna joululahjan sai Lappeenrannassa Joulupuu-keräyksen avulla noin 830 lasta.

Uutisen luettuaan Janne Mäenpää päätti ryhtyä tuumasta toimeen ja otti puhelun Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten palvelupäällikkö Raija Kojolle. Keskustelun aikana Mäenpää lupautui vaimonsa Piia Mäenpään kanssa hankkimaan 500 joululahjaa niitä kaipaaville lapsille.

Joulupuu-keräyksen kautta jaettiin pelkästään Lappeenrannassa viime vuonna yli 800 lahjaa. Markku Pitkänen / Yle

Mäenpää päätös lähteä pelastamaan Joulupuu-keräys oli helppo, koska keräyksen toimintamallit ovat Eksotella jo olemassa.

– Eksotelta saadaan valmiit taulukot, joista ilmenevät lasten iät ja mahdolliset lahjatoiveet. Niitä lähdetään toteuttamaan, kertoo Janne Mäenpää.

Lahjat omin voimin

Joulupuu-keräyksessä kuka tahansa on voinut ottaa esimerkiksi kauppakeskuksessa olevasta joulukuusesta lapun, jossa on lapsen lahjatoive. Sen jälkeen lapun ottaja on hankkinut toiveen mukaisen lahjan, paketoinut sen ja vienyt keräyspisteeseen.

Janne Mäenpää ei kuitenkaan järjestä keräystä, vaan hankkii lahjat omin voimin ja mahdollisten muiden yrittäjien avulla.

Janne Mäenpää hankkii lahjat 500 lapselle. Mikko Savolainen / Yle

Itse hän on osallistunut Joulupuu-keräykseen useana vuonna.

– Lapsiin liittyvät asiat ja se että lapsilla on kaikki hyvin, ovat aina olleet minulle ja vaimolleni tärkeitä. Jouluaatto on yksi päivä vuodesta, mutta meille tärkeä, kertoo Janne Mäenpää.

Yrittäjät innostuivat auttamaan

Janne Mäenpää julkaisi keskiviikkona alkuillasta sosiaalisessa mediassa päivityksen, jossa kertoi suunnitelmastaan ryhtyä pelastamaan tilannetta. Yhteydenottoja Mäenpää on saanut jo paljon. Apuvoimia esimerkiksi paketointiin on tarjottu, kun ainakin yhden koulun oppilaskunta on tarjoutunut sitä hoitamaan.

– Ainakin 30 viestiä on tullut pelkästään paketointiin liittyen.

Mäenpään julkaisema päivitys on saanut myös muita yrittäjiä liikkeelle, ja joulumieltä tuntuu löytyvän, kun lapsista on kyse. Tempaus saattaakin vielä paisua riippuen siitä, miten moni taho ilmoittautuu talkoisiin mukaan. Yhteydenottoja on tullut kymmenkunta.

Omalta osaltaan Janne Mäenpää lupaa, että yrittäjät saavat hankittua kaikille lapsille lahjat entiseen tapaan.

– En uskonut, että tästä tulee näin iso juttu, yllättynyt Mäenpää hymähtää.