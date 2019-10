Skandaalit ryvettivät kultapojan – Kanadan Justin Trudeau oli maailmallakin ihailtu supertähti, mutta harha-askeleet toisensa perään uhkaavat jatkokautta

Keski-ikäisten mielenosoittajien joukko eteni rauhallisin askelin lämpimän syysauringon hellimillä kaduilla Montrealissa. Kävellessään he huusivat iskulausetta, joka paljasti heidät Kanadan ranskankielisiksi.

– Nous n'avons qu'un planet. Meillä on vain yksi planeetta.

Heitä oli parikymmentä ja he sulautuivat ilmastomarssin muuhun massaan, joka koostui jopa puolesta miljoonasta mielenosoittajasta.

Tuon pienen joukon keskellä käveli tummahiuksinen salskea mies. Hänellä oli yllään vaaleansininen kauluspaita, jonka hihat oli kääritty ylöspäin. Pikkutakkinsa ja solmionsa hän oli jättänyt valtion mustaan kaupunkimaasturiin.

Tuo mies olisi takavuosina tarvinnut ympärilleen turvamiesten armeijan. Nyt hänellä oli mukanaan vain kaksi tai kolme gorillaa.

Se kertoo Kanadan pääministerin rock-tähteyden mittoihin yltäneen suosion hiipumisesta. Justin Trudeaulle kiljuttiin jossakin kadunkulmassa, mutta ei enää ihastuksesta, vaan pikemminkin vihastuksesta.

Hän olisi saanut marssilla osuman kananmunasta, elleivät turvamiehet olisi ehtineet taltuttaa vetelän ammuksen kanssa vaaninutta protestoijaa. Loppumatkan hän sai osoittaa mieltään kenenkään häiritsemättä.

Trudeaun kannatus koko maassa mitataan maanantaina parlamenttivaaleissa, joista povataan jännitysnäytelmää.

Näin täpäräksi kisan ei pitänyt mennä. Mitä ihmettä huippusuositulle kultapojalle on oikein tapahtunut?

Kannattajat odottivat pääministeri Justin Trudeauta vaaliväittelyyn Quebecissä 10. lokakuuta. Warren Toda / EPA

Kultapojalta Trudeau neljä vuotta sitten todellakin vaikutti. Hänestä tuli silloin pääministeri liberaalien voittaessa enemmistön Kanadan parlamentin paikoista.

Trudeau edusti poliitikkona uutta, avointa sukupolvea. Hänen puheensa muutoksesta ja tasa-arvosta vetosi etenkin naisiin ja nuoriin aikuisiin. Moni suorastaan villiintyi sulavakäytöksisestä ja sanavalmiista miehestä, joka julistautui feministiksi.

– Äitini kasvatti minut feministiksi. Isäni oli eri sukupolven edustaja, mutta hänkin kasvatti minua kunnioittamaan ja puolustamaan kaikkien ihmisten oikeuksia. Siksi olen ylpeä voidessani nyt sanoa, että olen feministi, Trudeau selitti kautensa alussa.

Hän ei ole kalastellut lisäpisteitä ulkonäöllään, mutta myös hänen komeuttaan ja seksikkyyttään pidettiin tärkeänä syynä suosiolle (siirryt toiseen palveluun). Eikä pelkästään Kanadassa, vaan eri puolilla maailmaa.

Kanadan pääministerin Justin Trudeaun (vas.) ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin välit ovat olleet ulkopolitiikassa lämpimät. Molemmat ovat esiintyneet toivon herättäjinä ja liberaalien arvojen puolustajina. Julien de Rosa / EPA

Ensi töikseen hän nimitti hallitukseensa yhtä monta naista ja miestä, 15 kumpiakin. Kaikenlaisen seksuaalisen häirinnän kitkeminen yhteiskunnasta kirjattiin hallitusohjelmaan.

– Siksi, että nyt on vuosi 2015, hän vastasi kysymykseen, miksi hallituksen paikkajaon piti mennä täysin tasan miesten ja naisten välillä.

– Justin Trudeaun ero naapurimaan presidenttiin (Donald Trumpiin) ei voisi suurempi olla. Tuo kontrasti on ollut yksi hänen maailmanlaajuisen suosionsa syistä pääministerinä. Myös kuherruskuukausi pääministerin ja kanadalaisten välillä kesti Trumpin takia totuttua pidempään, Kanadan ranskankielisen valtalehden La Pressen toimittaja Marie-Claude Lortie analysoi.

Vaikeuksia alkoi pikku hiljaa kasaantua.

Talous ei kehittynyt toivotulla tavalla. Konservatiivit panivat merkille, että valtionvelka lähti Trudeaun valtaannousun jälkeen selvään kasvuun. Työttömyys on sentään pysynyt alhaisena.

Myös puoliso Sophie Grégoire Trudeau ja pariskunnan lapset osallistuivat Justin Trudeaun vaalikampanjointiin edellisten vaalien alla lokakuussa 2015. Arindam Shivaani / AOP

Vaalijärjestelmän uudistamisesta ei tullut mitään. Trudeau ei perunut kiisteltyjä asekauppoja Saudi-Arabian kanssa, vaikka antoi ymmärtää tekevänsä niin.

Kanadan alkuperäiskansat pettyivät pääministeriin, joka tuntui unohtaneen vaalilupauksensa heidän asuinsijojensa, koulujensa ja työpaikkojensa kehittämisestä.

Illmastonsuojelijat ovat olleet näreissään viimeistään viime keväästä lähtien, kun Trudeau asettui tukemaan Edmontonin ja Vancouverin välisen Trans Mountain -öljyputken rakentamista. Heidän mielestään lipevä pääministeri oli kääntänyt kelkkansa ja nuoleskeli nyt öljyteollisuutta.

Moni nuori osallistui syyskuussa Montrealin ilmastomarssille tukeakseen paikalle saapunut ruotsalaista aktivistia Greta Thunbergia ja vastustaakseen Kanadan johtavia poliitikkoja.

Kanada on yksi maailman suurimmista öljyn ja maakaasun tuottajista. Ne työllistävät suoraan noin 200 000 Kanadan 37 miljoonasta asukkaasta ja vastaavat vajaasta kymmenesosasta maan bruttokansantuotteesta.

Trudeaun pahin kilpailija, konservatiivipuolueen Andrew Scheer tulee Reginasta, missä sijaitsee maan suurin liuskeöljykenttä.

Scheer on siten öljyteollisuuden äänenkannattaja eikä ilmastonsuojelu ole hänen tärkeysjärjestyksessään kärkipäässä. Se on ollut aina äänestäjien tiedossa, kun taas liberaalipuolueen Trudeau on jättänyt lunastamatta planeetalle antamiaan lupauksia.

Kasvihuonekaasupäästöt eivät ole Trudeaun lupausten mukaisesti vähentyneet, vaan Kanada on tanakasti maailman suurimpien ilmastosaastuttajien joukossa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Trudeaun politiikalla Kanada ei pääse Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin (siirryt toiseen palveluun).

Kanada on yksi maailman suurimmista öljyn ja maakaasun tuottajista. Öljyä pumpataan muun muassa Longview'n lähellä Albertassa. AOP

Kanadalaisten ympäristöasenteissa on suuria alueellisia eroja. Quebeciläiset kannattavat rohkeita toimia, mutta raskaan teollisuuden Länsi-Kanadassa rajoituksia vastustetaan.

Trudeau on joutunut tasapainoilemaan näiden erilaisten vaatimusten kanssa. Tuloksena on ollut kompromisseja, jotka eivät tunnu miellyttävän ketään. Niin ilmastonsuojelijat kuin ilmastonmuutoksen epäilijät pitävät hallituksen asettamaa hiiliveroa liian matalana, jotta silla saavutettaisiin pysyviä vaikutuksia.

– Vero ei ole tehokasta ympäristöpolitiikkaa. Se aiheuttaa tavallisille perheille tarpeettomia lisäkustannuksia, lakia voimakkaasti arvostelleen Saskatchewanin osavaltion pääministeri Scott Moe sanoi.

Trudeau lupasi myös silminnähtäviä ilmastotoimia, kuten kahden miljardin puun istuttamista 2020-luvulla. Istutusten toteutumisesta ei kuitenkaan ole varmuutta, varsinkaan jos hän häviää vaaleissa Scheerille.

Justin Trudeau (vas.) kohtasi kilpakumppaninsa, konservatiivien Andrew Scheerin vaaliväittelyssä 10. lokakuuta 2019. Adrian Wyld / EPA

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg väänsi Montrealissa vieraillessaan puukkoa haavassa. Trudeaun tavattuaan Thunberg sanoi pitävänsä tämän ilmastotekoja täysin riittämättöminä.

Se viilsi jo syvältä, sillä Trudeau loi nahkansa ilmastoa suojelevana poliitikkona, joka uskalsi haastaa raskasta teollisuutta ja muita saastuttajia. Trans Mountain -öljyputkipäätöksen jälkeen hän ei kuitenkaan ole enää vaikuttanut sellaiselta.

Ruotsalaisteinin läksytystä kuunnellessaan (siirryt toiseen palveluun)hän saattoi vain nyökytellä hiljaa.

Toimittaja Lortien kaksi hiljan täysi-ikäiseksi kasvanutta lasta marssi Montrealissa Thunbergin ja ilmaston puolesta.

– Heille Trudeau on vain poliitikko muiden joukossa. Luulen heidän äänestävän vaaleissa Vihreitä, Lortie sanoo.

Hänen lapsensa olivat alaikäisiä, kun Trudeau ihastutti toivon viestillään ihmisiä niin Kanadassa kuin Suomessa. Aikuistuessaan he ovat alkaneet seurata televisiosta uutislähetyksiä, ja nähneet niissä skandaaleissa ryvettyneen pääministerin, jota toimittajat ja toiset poliitikot illasta toiseen höykyttävät.

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg osallistui ilmastomarssille Kanadan Montrealissa syyskuussa. Valerie Blum / Epa

Trudeau valittiin Kanadan parlamenttiin ensimmäisen kerran vuonna 2008. Hän oli silloin 35-vuotias. Väylä vallan terävimmälle huipulle avautui viisi vuotta myöhemmin, kun hänet valittiin liberaalien puoluejohtajaksi yli 80 prosentin äänivyöryllä.

Alunperin kieliä ja kasvatustieteitä opiskelleesta Trudeausta piti tulla opettaja. Veri alkoi kuitenkin pian vetää politiikkaan, josta hänellä oli omakohtaista kokemusta vuonna 2000 kuolleen isänsä Pierre Trudeaun ansiosta.

Justin imi jo lapsena sisäänsä politiikkaan liittyvän jännityksen – etuoikeutetun elämän ja sen tuoman valokeilan, josta saattoi suistua äkisti synkimpään pimeyteen.

Kanadan pääministeri Pierre Trudeau vei esikoistaan Justinia ulkomaanmatkoilleen. Britannian pääministeri Margaret Thatcher jutteli 8-vuotiaalle Justinille Lontoossa vuonna 1980. Ted Blackbrow / AOP

Jokainen itseään tärkeänä pitävä kanadalainen haluaa päästä Ottawassa vierailulle 24 Sussexiin, pääministerin residenssiin. Justin kolusi tuon viktoriaanisen rakennuksen läpikotaisin polvihousuisena, tottui palvelijoihin ja juhlasalista kantautuneeseen valtiojohtajien naurunremakkaan iltapalaa keittiön tammipöydän ääressä nauttiessaan.

Pierre Trudeau oli Kanadan pääministerinä 1960–80-luvuilla yhteensä 15 vuotta. Justin näki läheltä isänsä suosion nousun ja sen laskun 1970-luvun loppupuolella, kun kansa kyllästyi Yhdysvallat suututtaneeseen johtajaansa.

Pääministeri sotki politiikan ja urheilun. Pierre Trudeau kielsi Taiwania esiintymästä Kiinan nimellä Montrealin kesäolympialaisissa. Taiwania tukeneen Yhdysvaltain presidentti kimpaantui siitä, samoin kuin useat Yhdysvaltain liittolaiset.

Kanadalaiset pelkäsivät moitteettoman kisaisännän maineensa tahraantuneen lopullisesti.

Niin ei käynyt. Pierre Trudeau palasi romahduksen jälkeen vielä kerran pääministeriksi.

Justin Trudeau on vienyt suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden arvoja pidemmälle kuin pääministerinä toiminut isänsä, sanoo kanadalaisen La Presse -lehden toimittaja Marie-Claude Lortie. Josée Lecompte

Trudeaun perhettä pitkään seuranneen Lortien mukaan Pierre ja Justin ovat kuin samasta puusta veistettyjä niin ihmisinä kuin poliitikkoina. He vain ovat eri aikakausien edustajia.

– Suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus olivat heidän keskeisiä perhearvojaan, mutta poika on vienyt niitä käytännössä pidemmälle kuin isänsä, Lortie sanoo.

Kanadaan säädettiin 1971 Pierre Trudeaun johdolla monikulttuurisuuslaki, joka vahvisti alkuperäiskansojen oikeudet ja valtion kaksikielisyyden. Justin Trudeaun kaudella Kanada on erottunut avoimella siirtolaispolitiikallaan. Pääministeri on ollut itse lentokentällä vastaanottamassa maahan tulleita pakolaisia (siirryt toiseen palveluun).

Pääministeriä on viimeisen vuoden aikana koetellut korruptioskandaali, jota ei ole vielä kokonaan selvitetty. Kanadalaista rakennusalan suuryritystä SNC-Lavalinia epäillään viranomaisten lahjonnasta Libyassa.

Entinen oikeusministeri Jody Wilson-Raybould väittää, että Trudeau yritti vaikuttaa lahjonnasta käynnistettyyn tutkimukseen. Hänen mukaansa Trudeau pyrki varmistamaan, ettei SNC-Lavalinin johtajia joutuisi syytetyiksi, vaan asiasta sovittaisiin oikeussalin ulkopuolella.

Väitteidensä tueksi entinen oikeusministeri julkaisi salaa nauhoittamansa keskustelun pääministerin avustajan kanssa. Wilson-Rayboud sai potkut niin hallituksesta kuin Trudeaun johtamasta liberaalipuolueesta.

Parlamentin eettisen komitean elokuussa julkistaman raportin mukaan Trudeau todella yritti vaikuttaa Wilson-Raybouldiin. Trudeau myönsi tehneensä virheitä tutkinnan aikana, mutta kiisti toimineensa väärin.

– Tämän ei olisi pitänyt mennä näin. Otan vastuun tekemistäni virheistä. Olen kuitenkin eri mieltä komissaarin kanssa siitä, että yhteydenpitoni oikeusministerin kanssa olisi ollut sopimatonta, hän sanoi.

Kanadan pääministerin Justin Trudeaun kannatus mitataan parlamenttivaaleissa maanantaina. Trudeau puhui kannattajilleen vaalitilaisuudessa Montrealissa 17. lokakuuta. Valerie Blum / EPA

Muitakin ongelmia on ilmaantunut. Seksuaalista ahdistelua vastaan taistelevaa pääministeriä on syytetty naisen lähentelystä takavuosina.

Entinen naistoimittaja kertoi julkisuudessa, että Trudeau kosketteli häntä sopimattomasti vuonna 2000. Naistoimittaja ei vienyt asiaa eteenpäin, mutta hän halusi tuoda sen julki, koska pääministeri on itse rohkaissut naisia puhumaan kokemastaan lääppimisestä ja muusta törkeästä käytöksestä.

Trudeau kierteli vastauksessaan kuin parkkiintunut poliitikko. Hän kiisti syyllistyneensä seksuaaliseen häirintään, mutta myönsi, että hän oli saattanut toimia tavalla, joka oli voinut tuntua lähentelyltä.

Kuukautta ennen vaaleja julkisuuteen vuodettiin kuvia nuoresta Trudeausta niin sanottuna brownfacena: Hän oli maalannut useamman kerran kasvonsa ruskeaksi naamiaisia ja muuta hulluttelua varten.

Tuota tapaa pidetään loukkaavana Kanadassa, jossa on taisteltu rotuennakkoluuloja vastaan vuosikymmeniä. Trudeau pyysi anteeksi näitä tekojaan.

Sädekehä on himmennyt ja yleisön pyyteetön ihailu loppunut, mutta kuusi viikkoa kestäneen vaalikampanjoinnin aikana Trudeau on pystynyt taas kohentamaan asemiaan. Pulmusesta on kuoriutunut kukonpoika, joka ei luovuta ilman tappelua.

– Moni äänestäjä pitää häntä kaikesta huolimatta rehellisenä ja maailmaa parantavana poliitikkona, Lortie sanoo.

Viimeisimmissä televisioväittelyissä Trudeau on ollut edukseen. Konservatiivi Scheer on pistänyt kovasti hanttiin, mutta nokkela pääministeri on pärjännyt hänelle asiakysymyksissä. Trudeaussa on ollut ajoittain samaa katsojat ruudun ääreen vangitsevaa vetovoimaa kuin takavuosina. Tosin vain ajoittain.

– Täydellisen miehen imago on mennyttä, mutta ei hänen asemansa huonokaan ole. Sanoisin kuitenkin, että jos Trudeau nyt voittaa, se johtuu enemmän vastapuolen heikkoudesta kuin hänen erinomaisuudestaan, Lortie arvioi.

Lue myös:

Kanadan Justin Trudeau aloitti vaalikampanjansa – nuhteettoman kiiltokuvapojan imago on saanut tahroja pääministerikaudella

Kohu Kanadan pääministerin ympärillä paisuu – kuvia Trudeausta ruskeanaamaisena on löytynyt enemmänkin

Kanadan Justin Trudeaun nuoruuden suuri seikkailu – Afrikasta jouluksi Helsingin Töölöön