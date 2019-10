Anu Pentik saapuu teatteriin katsomaan kahta naista, jotka nousevat lavalle esittämään häntä: "Haluan yllättyä"

Näyttelijät Nina Petelius-Lehto ja Satu Lemola myhäilevät Kouvolan teatterin näyttämöllä. Marraskuun ensimmäisenä päivänä kantaesitykseen tulevassa Anu Pentik – nainen joka loi savesta maailman -näytelmässä heillä on pääroolit keramiikkataiteilija Anu Pentikinä.

Itse keramiikkataiteilija ja menestynyt yrittäjä Anu Pentik saapuu seuraamaan ensi-iltaa teatterin punaisille tuoleille. Tilanne on näyttelijöille erikoinen.

– Se tulee olemaan ihan hirvittävän jännittävää, mutta samalla myös mielenkiintoista. Toivottavasti kuulemme Anulta jotain palautetta, Petelius-Lehto naurahtaa.

Pentikiä naurattaa

Vaikka taiteilija itse saapuu ensi-iltaan, ei roolisuoritus näyttelijöitä pelota.

– Tämä on ainutlaatuinen tilanne. En ole vielä tavannut Anua ennen tätä viikkoa. Jännittää tosi paljon, Lemola jatkaa vierestä.

Taiteilija Anu Pentikiä naurattaa.

– Jännittäminen on terveellistä. Se on ihan varma, että jos ei jännitä, niin silloin ei ole hyvä. Hyvä että jännittää, silloin he panevat parastaan, Pentik toteaa.

Näyttelijä Nina Petelius-Lehto tekee Anu Pentikin roolin 6–13-vuotiaana ja 40–77-vuotiaana. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Kuusankosken maisemista

Näyttelijä Nina Petelius-Lehto näyttelee paitsi 40–77-vuotiasta Pentikiä, niin myös taiteilijaa hänen lapsuusvuosinaan. Tuolloin hän oli vielä kuusankoskelainen Eeva Anneli Pasi.

Petelius-Lehto kertoo, että näytelmän ei ole tarkoitus olla näköispatsas Anu Pentikistä.

– Näytelmä on hyvin luova, energinen ja eloisa. Lavalla nähdään aina eteenpäin menevä ja katsova Anu.

Raimo Räty näyttelee nuoren Anun isää. Nina Petelius-Lehto puolestaan tekee roolin Anu Pentikinä lapsena. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Nina Petelius-Lehto aloitti roolityön tekemisen viime toukokuussa. Roolia varten hän vieraili Anu Pentikin luona Posiolla. Näyttelijä kertoo, että Pentikin kanssa käydyt keskustelut eivät juurikaan käsitelleet näyttelemistä.

– Olemme molemmat asuneet lapsuutemme Kuusankoskella, eli samoissa maisemissa olemme leikkineet. Vaikka olemme eri ikäisiä, niin samat metsät, niityt ja kukat ovat olleet meille tärkeitä.

Satu Lemola. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Näytelmässä Satu Lemola näyttelee aikuista Anu Pentikiä.

– Roolissani Anu kasvaa yritysjohtajaksi. Aviomies Topin rooli on ollut tärkeä siinä, kun Pentik on yrityksenä syntynyt, Lemola ajattelee.

Pentik itse pitää uransa tärkeimpänä käänteenä rakastumista tulevaan aviomieheensä Topi Pentikäiseen, joka tuki nuorta taiteilijaa uran alkuvaiheessa.

– Sieltä se taiteilijanimikin tulee. Minulla on niin suuri käsiala, että papereita allekirjoitettaessa aloin lyhentää sukunimeäni muotoon Pentik, taiteilija hymyilee.

Satu Lemola ja Panu Poutanen näyttelevät Anu Pentikin ja Topi Pentikäisen ensitapaamisen Kouvolan teatterin lavalla. Antti-Jussi Korhonen / Yle

"Jos puuttuisin niin puuttuisin ihan hirveästi"

Anu Pentik kertoo, että itse näytelmän tekoon hän on ei ole puuttunut. Hän on lukenut tulevasta teatteriesityksestä vain käsikirjoituksen pääkohdat. Pentik kertoo, että haluaa yllättyä ensi-illassa. Hän ilmoittaa saapuvansa teatteriin kuin kuka tahansa katsoja.

– En ole halunnut käydä katsomassa edes harjoituksia. Haluan yllättyä ensi-illassa. Olen niin voimakas ihminen, että jos minä puuttuisin, niin puuttuisin ihan hirveästi. Taiteilijaryhmän kuuluu päästä tekemään tämä taideteos niin hyvin kuin pystyy.

Anu Pentik Antro Valo / Yle Eeva Anneli Pentikäinen (os. Pasi) syntyi 3.8.1942 Kuusankoskella. Muutti yhdessä aviomiehensä Topi Pentikäisen kanssa Posiolle vuonna 1969. Keramiikkayritys Pentik Oy syntyi vuonna 1971. Läpimurto saman vuonna Oulun messuilla esitelty Kaamoskivi-kynttiläjalka. 1990-luvulla Pentik suunnitteli klassikkoastiastonsa Ainon ja Tapion. Myöhemmin ilmestyivät tunnetut Vanilja ja Valo. 2000-luvulla Pentik on siirtynyt design-suunnittelun puolelta enemmän taiteen pariin.

Ohjaaja Tiina Luhtaniemen mukaan estradilla ei nähdä elämäkertaa. Näytelmään on valittu Pentikin uran merkittävimpiä käännekohtia. Näytelmän on käsikirjoittanut kirjailija Eppu Nuotio.

– Teatterin lavalla me näemme määrätietoisen naisen, joka kasvaa tehtäviensä ja esteiden kautta, Luhtaniemi sanoo.

Anu Pentikin uraa Luhtaniemi kuvaa monivaiheiseksi, pitkäksi ja yhä jatkuvaksi.

Kouvolan teatterissa näytelmää esitetään ensi vuoden huhtikuulle saakka.