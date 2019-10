Lapin sairaalat ovat pattitilanteessa vauvakadon keskellä – synnytysten tulevaisuudesta käydään kovaa vääntöä

Lappilaisvauvojen määrä on laskenut niin alas, että maakunnan kummassakin keskussairaalassa synnytystoiminta pyörii poikkeusluvan turvin.

Lappilaisvauvojen määrä on laskenut niin alas, että maakunnan kummassakin keskussairaalassa synnytystoiminta pyörii poikkeusluvan turvin.

Sosiaali- ja terveysministeriö painostaa Lapin sairaanhoitopiirejä päättämään synnytysten tulevaisuudesta vuoden loppuun mennessä. Tähän asti neuvottelut ovat kariutuneet tuloksettomina.

Paine keskittää synnytykset on kova, mutta Meri-Lapissa asukkaat pitävät kynsin hampain kiinni alueen omasta synnytystoiminnasta.

Lapissa syntyy lapsia niin vähän, että kummassakin keskussairaalassa synnytystoiminta toimii nykyään poikkeusluvan turvin.

Viime vuonna koko Lapissa syntyi enää runsaat 1300 lasta. Väestöennusteet eivät lupaa helpotusta ahdinkoon. Leena Luotio / Yle

Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä syntyi viime vuonna noin 860 lasta ja Länsi-Pohjan keskussairaalassa Kemissä noin 510 lasta. Väestöennusteet eivät lupaa helpotusta ahdinkoon.

"Tänne on ollut aina ihana tulla"

Torniolainen Karoliina Harjuoja tuli torstaiaamuna miehensä kanssa Länsi-Pohjan keskussairaalaan synnytyksen käynnistämistä varten.

Harjuojille naisten poliklinikka ja synnytysosasto ovat käyneet tutuiksi jo ennen tätä raskautta; Kemissä he ovat saaneet apua lapsettomuuteen ja keskenmenoihin sekä esikoisen synnytykseen. Hoito saa pariskunnalta kehuja.

– Aina on ollut mahtavaa hoitoa ja on ollut hienoa olla lähellä kotisairaalassa. Tänne on ollut aina ihana tulla, Karoliina Harjuoja sanoo.

Pienillekin yksiköille on perusteensa

Synnytysten keskittämistä on perusteltu kustannussyiden lisäksi sillä, että synnytysten vähentyessä henkilökunnan osaaminen heikkenee.

Länsi-Pohjan synnytysten ja naistentautien vs. ylilääkärin Pia Vittaniemen mukaan on selvää, että jossakin vaiheessa, kun synnytysten määrä putoaa kovin pieneksi, tulee vastaan raja, ja yksikköön kertyvä ammatillinen kokemus vähenee.

Vittaniemi huomauttaa kuitenkin, että myös pieniä yksiköitä on olemassa ja niille on perusteita synnytysten vähentyessäkin.

– Olen kuullut, että Narvikissa synnytetään vuosittain 300 lasta. Luonnollisesti meidän täytyy pitää yllä myös pieniä yksiköitä, koska välimatkat ovat niin pitkiä.

Lapin sairaanhoitopiiri pelkää rahojen puolesta

Lapin sairaanhoitopiirissä ei suhtauduta myötämielisesti synnytystoiminnan jatkamiseen Meri-Lapissa, mikäli maakunnallinen sote-ratkaisu toteutuu. Rahojen katsotaan olevan pois Lapin yhteisestä sote-budjetista ja siten johtavan palvelujen karsimiseen muualla.

– Jos maakunnallinen sote-malli toteutuu, tulemme suhtautumaan hyvin kriittisesti Länsi-Pohjan mahdolliseen synnytystoiminnan poikkeuslupaan, sanoo johtajaylilääkäri Jukka Mattila Lapin keskussairaalasta Rovaniemeltä.

Jos Kemi ei jatka, merilappilaisten ykkössuuntana on Oulu

Tilanne on hankala. Synnytysten lopettaminen Meri-Lapista todennäköisesti johtaisi Lapin sote-rahojen valumiseen Pohjois-Pohjanmaalle vetovoimaisen yliopistollisen sairaalan perässä.

Oulun suunnan näkee Rovaniemeä houkuttelevampana myös Karoliina Harjuoja.

– Oulu on kuitenkin yliopistollinen sairaala. Jos tulee komplikaatioita, niin sinnehän sitä lähdetään.

Harjuoja toivoo synnytysten jatkuvan Länsi-Pohjan keskussairaalassa.

– Minä kyllä koen olevani niin turvallisissa käsissä täällä Länskässä, että toivottavasti toiminta jatkuu.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirillä on poikkeuslupa synnytyksiin vuoden 2020 loppuun asti. Mahdollisesti haettavan luvan jatko on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (SDP) käsissä.

Jos maakunnallinen sote-ratkaisu ei toteudu, Lapin sairaanhoitopiirillä ei johtajaylilääkäri Jukka Mattilan mukaan ole mitään sitä vastaan, että synnytysosasto jatkaa toimintaansa Kemissä.

