"Naurulla on parantava voima, ja se auttaa jaksamaan" – Kavereiden mokille naurava podcast on ilahduttanut masennuksesta kärsivääkin

Kaverin puolesta kyselen -podcastin tavoitteena on häpeän tunteen hälventäminen

Suositulla Kaverin puolesta kyselen -podcastilla on monenikäisiä ystäviä, vaikka valtaosa kuulijoista onkin alle kolmekymppisiä.

Tiia Rantasen ja Anna Karhusen podcastilla on yksinkertainen idea. Naiset kertovat kavereille sattuneita tai kavereilta kuultuja noloja sattumuksia, ja niistä heitetään huumoria.

Kahdestaan studiossa tallennetut jutut julkaistaan Yle Areenassa aina perjantaisin. Tällä hetkellä podcast on yksi Suomen kuunnelluimpia.

Naiset kertovat, että "startteja" eli käynnistyksiä podcastilla on jopa neljä miljoonaa. Se ei tarkoita kuuntelijoiden määrää, sillä osa kuuntelee jaksoja useamman kerran. Silti määrä on naisista ilahduttavan korkea.

– Se on ihan järkyttävän upea luku, Rantanen sanoo.

Tavoitteena häpeän hälventäminen

Naisten alkuperäinen tarkoitus on ollut ottaa arkinen, kaikille silloin tällöin tapahtuva, mokailu "syleilyyn" ja vapauttaa ihmiset häpeästä.

Karhusen mukaan erityisesti nuoret naiset tuntuvat tavoittelevan täydellisyyttä ja kärsivän suorituspaineista.

Omille ja muiden mokille yhdessä nauraminen voi auttaa heitä. Se oli naisten alkuperäinen ajatus.

Kuulijakunta on osoittautunut laajaksi.

– Suurin osa on toki sellaista alle kolmekymppistä, mutta sieltä löytyy kuulijoita teini-ikäisistä eläkeikäisiin.

Erityisen liikuttuneita naiset ovat olleet palautteista, joissa esimerkiksi masennuksesta kärsinyt on kertonut saavansa iloa naisten hilpeästä seurasta podcastin kautta.

– Naurulla on parantava voima, ja se auttaa jaksamaan. Elämä on sen verran ankeaa, että me yritetään vähän riipiä iloa traumaattisistakin kokemuksista.

