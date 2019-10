Suursatsaus kannatti Kokkolassa: Nunnia ja konnia -musikaalista kaupunginteatterin katsotuin 10 vuoteen

Esitykseen on myyty tai varattu tähän mennessä jo 7 000 lippua.

Kokkolan kaupunginteatterin jättisatsaus Nunnia ja konnia -komediamusikaali on parhaiten myynyt esitys 10 vuoteen.

– Tyytyväisiä ollaan, tavoitteet on ylitetty jo moninkertaisesti. Jo 7 000 lippua on myyty tai varattu. En ole yllättynyt, vaikka paineita oli, kertoo teatterinjohtaja Juha Vuorinen.

Musikaali on yksi kaupunginteatterin suurimmista rahallisista satsauksista: työhön osallistuu poikkeuksellisesti koko teatterin henkilökunta ja vierailijoita. Lavalla nähdään myös tavallista isompi, 14-henkinen orkesteri.

Musikaali perustuu Whoopi Goldbergin tähdittämään Sister Act -elokuvaan vuodelta 1992.

Tähän mennessä 2010-luvun katsotuin esitys on ollut Koukussa-farssi, joka veti reilut 6 600 katsojaa. Viime vuosikymmenellä katsotuimmat esitykset olivat Kiss me, Kate lähes 7 800 katsojalla ja Luistelijain kuningas yli 7 200 katsojalla. Molemmat ovat musikaaleja.

Nunnia ja konnia -esityksen on tähän mennessä nähnyt 3 000 katsojaa. Lisäksi tuleviin esityksiin on myyty tai varattu jo lähes 4 000 lippua. Syksyllä esityksiä on 40 ja keväälle jää 12 esitystä.

Musikaali on kirkkaasti näytäntövuoden suosikki. Elokuun lopussa ensi-iltansa saaneen musikaalin täyttöaste on ollut jopa 93 prosenttia eli sitä on esitetty lähes täysille katsomoille.

Myös loppuvuoden esityksistä on varattu tai myyty jo iso osa.

Musikaalista on syksyllä 40 näytöstä, keväälle sitä esitetään 12 kertaa.

Kuitenkaan ensi näytäntökaudella ei näillä näkymin nähdä musikaalia, sillä sen tuottaminen on puhenäytelmää kalliimpaa.

Viime näytäntövuonna kaupunginteatteri kasvatti katsojamääräänsä noin tuhannella. Syksyn ja kevään näytökset vetivät noin 19 000 katsojaa.

