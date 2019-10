"Suomalaisella ruuantuotannolla ei ole koko maailman mittapuulla merkitystä" – opiskelijaravintolan päätös luopua naudanlihasta puhuttaa yhä

Mitä julkisin varoin järjestetyissä tai tuetuissa ruokailuissa pitäisi olla tarjolla ja mitä ei?

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistamat Unicafe-ravintolat ilmoittivat tällä viikolla poistavansa naudanlihan ruokalistoiltaan. Naudanliha poistuu ravintoloiden ruokalistalta helmikuussa.

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari ja keskustan Antti Kurvinen keskustelivat aiheesta perjantaina Aamu-tv:ssä. Voit katsoa keskustelun tästä linkistä.

Kari piti Unicafen päätöstä hyvänä erityisesti ilmastosyistä. Kurvinen sen sijaan kritisoi ratkaisua.

– Meidän täytyy torjua ilmastonmuutosta, syödä enemmän kasviksia ja harjoittaa terveellisempää ruokavaliota. Nyt sen varjolla on pikku hiljaa ruvettu kontrolloimaan ihmisten valintoja ja käyttäytymistä ylhäältä päin. Tämä on mielestäni huolestuttavaa, Kurvinen sanoi Ylen Aamu-tv:ssä.

Kari: Moni voisi ottaa Unicafesta mallia

Vihreiden Emma Kari kertoi olevansa surullinen siitä, miten ylioppilaskunnan päätöksestä on puhuttu.

– He [Unicafe] tekevät sellaista liiketoimintaa, josta aika monen pitäisi mielestäni ottaa esimerkkiä. Sen takia on ollut outoa se voima, jolla esimerkiksi Keskuskauppakamarista on hyökätty heidän suuntaansa.

Kari viittasi muun muassa Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen kommenttiin, jossa tämä vetosi opiskelijoiden vapauteen päättää ruokavaliostaan itse.

Minun ymmärrykseni mukaan tämä *opiskelijat päättävät omasta ruokavaliostaan* toteutuisi parhaiten silloin kun he saisivat siitä ravintolan linjastolla päättää.



Nyt juuri joku muu päättää heidän puolestaan - ilmeisesti kun ei usko että fiksut opiskelijat päättäisivät ”oikein”. https://t.co/IFShKoyF8l — Juho Romakkaniemi (@Romakka) 15. lokakuuta 2019

Kansanedustaja Anne Kalmari (kesk.) vetosi (siirryt toiseen palveluun)aiemmin tällä viikolla siihen, et­tä ”kas­vis­ma­fia” yrit­tää il­mas­ton­muu­tok­sen var­jol­la vie­dä ih­mi­sil­tä oi­keu­den syö­dä, mitä he ha­lu­a­vat.

– Toistuvasti tuntuu tapahtuvan se, että kun yritykset oikeasti haluavat tehdä eettisiä valintoja, heidän kimppuunsa käydään. Tässäkin opiskelijoita on verrattu järjestäytyneeseen rikollisuuteen siinä kohtaa, kun he haluavat kantaa ilmastovastuuta. Eihän poliitikkojen pitäisi käydä tällaista keskustelua, Kari sanoi.

Kurvinen ei pitäisi Unicafea puhtaasti yksityisenä yrityksenä, sillä sen omistaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, johon opiskelijoiden on pakko kuulua ja jolle opiskelijoiden on pakko maksaa jäsenmaksuja. Lisäksi Kela tukee aterioita.

– Kaikenlainen kulttuurisotiin osallistuminen ja identiteettipolitiikka nakertaa rapisten aina puolustamani automaatiojäsenyyden uskottavuutta, kommentoi Kurvinen Verkkouutisille (siirryt toiseen palveluun) aiemmin tällä viikolla.

Kurvisen mukaan Unicafen juridinen asema vertautuu pikemminkin kunnalliseen osakeyhtiöön kuin vapailla markkinoilla toimivaan yritykseen.

Kotimainen liha vai ulkomainen kasvis?

Kurvisen mukaan ihmisen on mahdollista juoda maitoa ja syödä lihaa ja samalla torjua hiilidioksidipäästöjä. Hänen mukaansa avainasemassa on tällöin ruuan kotimaisuus.

– Jos tuodaan vaikkapa kasvisruokaa ulkomailta, käytetään fossiilisia polttoaineita, ja laiva- ja lentorahdista tulee valtavat päästöt.

– Suomalaisella ruuantuotannolla ei ole koko maailman mittapuulla merkitystä. Sillä on merkitystä, jos vaikka Wärtsilä keksii sellaisen uusiutuvalla energialla toimivan moottorin, jolla laiva voi kuljettaa kasvisruokaa vähän ekologisemmin maailmalta, Kurvinen sanoi.

Kari muistutti, että poliittisella päätöksenteolla on suuri merkitys siihen, mitä ihmiset syövät, sillä julkista ruokailua tuetaan verovaroin. Hallitusohjelmassa luvataan lisätä kasvisruuan osuutta esimerkiksi kouluissa ja virastoissa ja ohjataan kuntia suosimaan lihan, kananmunien ja maidon osalta kotimaista lähi- ja luomutuotantoa.

Hallituspuolueiden edustajina sekä Kari että Kurvinen olivat yhtä mieltä siitä, että kouluissa, päiväkodeissa ja vanhainkodeissa pitäisi syödä entistä enemmän kotimaista ruokaa.

– Tiedän että Emma Kari tykkää härkiksestä ja se tehdään Kauhavalla. Olen itse asiassa kutsunut hänet käymään, Kauhavalta kotoisin oleva Kurvinen päätti.

