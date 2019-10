Lumisateet liukastavat teitä Pohjois- ja Itä-Suomessa – viikonloppuna vaihtelevaa säätä

Sateet kiusaavat Itä- ja Pohjois-Suomen alkavaa viikonloppua. Sateet tulevat vetenä, räntänä ja lumena. Sateet ovat alkuksi heikompia, mutta voimistuvat päivällä.

Lumisateet liukastavat teitä perjantaina Pohjois-Suomessa ja osin Itä-Suomessa. Pohjois- ja Keski-Lapissa lunta voi tulla viitisen senttiä.

Illalla lännestä tulee toinen saderintama, se sataa maahan vetenä maan länsiosassa.

Lauantaina sateista

Ylen meteorologin Kerttu Kotakorven mukaan lauantaina Suomen yli liikkuu kunnon matalapaine. Se tuo runsaita sateita maan etelä- ja keskiosaan. Kovimmat sateet sijoittuvat maan keskiosaan, Vaasa-Jyväskylä-Joensuu linjan ja Oulun väliselle alueelle.

Maan lounaisosissa ja osassa Lappia aurinko saattaa pilkistellä. Pohjois-Lapissa sää on poutainen ja selkeä.

Merialueilla on lauantaina luvassa kovaa tuulta.

Sunnuntaina hyvä ulkoilusää Lapissa

Sunnuntaina lounaasta tulee saderintama ja sää on pilvinen Etelä- ja Keski-Suomessa. Paras sää on Lapissa, jossa on poutaista ja jopa aurinkoista.

Pohjoisessa on selkeää ja pakkasta, etelämpänä lämpimämpää. Lämpötila vaihtelee pohjoisen muutamasta pakkasasteesta etelän noin kymmeneen lämpöasteeseen.

Öisin voi olla pakkasta myös Lappia alempanana, mutta ei maan eteläosassa. Viilein yö on sunnuntain vastainen yö, mutta pilvisyyden vuoksi pakkasen todennäköisyys on vähäinen.

Viikonloppuna lämpötilaero etelän ja pohjoisen välillä on noin 15 astetta. Meteorologi Kotakorven mukaan sää on pohjoisessa ajankohtaa viileämpää, eteleässä tavanomaista syyssäätä.