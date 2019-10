Viiden lapsen äiti selviää koululaisten lomista, koska on opiskelija: voisiko yksinhuoltaja saada kotiapua yhteiskunnan tuella?

Viiden lapsen yksinhuoltaja, joensuulainen Kirsi Vento, 42, pyyhkii syöttötuolissa istuvan Eemelin nenää. Samalla hetkellä 5-vuotiaalla Hilja-Tuulialla on äidille tärkeää asiaa.

Pari vuotta vanhempi Vinski on jo syönyt aamupalan ja istuu television ääreen peittoon kääriytyneenä. Eletään syyslomaviikon arkiaamua Joensuun Utrassa.

Kirsi Vennon viidestä lapsesta enää pienimmät ovat kotona. Kaksi vanhinta, 16-vuotias tytär ja 18-vuotias poika ovat muuttaneet jo pois kotoa ja käyvät koulua muualla.

– Pyöritän arkea ja lomaa yksinään. Minusta tuli yksinhuoltaja eron seurauksena nuorimmaisen syntymän jälkeen, Kirsi Vento sanoo.

Ruletti pyörii kokemuksella ja rutiinilla.

Työelämän ote kiristynyt

Joensuulainen Kirsi Vento opiskelee lähihoitajaksi ja pystyy sovittelemaan opiskelua lasten aikatauluihin esimerkiksi loma-aikoina.

Kaikilla yksinhuoltajilla ei ole yhtä hyvä tilanne, vaan moni joutuu tukalan paikan eteen, kun töistä ei saa vapaata. Työelämän vaatimukset ovat monella työpaikalla tiukentuneet eikä työ - ja loma-aikojen joustoille ole enää varaa entiseen malliin.

Työelämän otteen kiristyminen on huomattu Yhden Vanhemman Perheiden Liitossa.

– Yleinen linja on se, että työelämä on koventunut ja joustot on käytännössä karsittu pois. Yksi esimerkki tästä on naisvaltainen kaupan ala, jossa aukiolot ovat vapautuneet, sanoo liiton puheenjohtaja Susanna Kavonius.

Kavoniuksen mukaan laki sanoo, että työnantajan pitää olla tasapuolinen.

– Työvuoroja pitää voida muokata puolin ja toisin. Lapsettomillahan voi olla esimerkiksi vanhat vanhemmat, joita voi joutua hoitamaan.

Lomalla on aikaa leikkiä kotipihalla Ari Haimakainen / Yle

Työpaikka vaihtoon tarvittaessa

Kirsi Vento on tehnyt monenlaisia töitä ennen lähihoitajaopiskeluja. Hänen mielestään yksinhuoltajallakin on vaihtoehtoja.

– Edellisessä työpaikassani joustettiin, ja olenkin sitä mieltä, että sellaiseen työpaikkaan ei kannata jäädä, jossa ei jousteta. Aina on vaihtoehtoja ja aina on lapset pistettävä etusijalle.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n puheenjohtaja Susanna Kavonius esittää ratkaisuksi muun muassa kotipalvelua ja työpaikkojen omia päiväkoteja.

– Pitäisi oikeasti miettiä, olisiko mahdollista, että yksinhuoltaja voisi palkata kodinhoitajan yhteiskunnan tuella. Maksu määräytyisi tulojen mukaan niin kuin päivähoidossakin.

Isoille työpaikoille, kuten esimerkiksi sairaaloihin, hän ehdottaa omia päiväkoteja, joissa työntekijöiden pienet koululaiset voisivat viettää aikaa lomilla, jos vanhempi on töissä.

Väestöliiton hankepäällikö Anna Kokko muistuttaa, että työpaikoilla yritetään ottaa huomioon vanhempien toiveet, mutta esimerkiksi projektiluonteisessa työssä se ei aina ole helppoa. Yhdeksi ratkaisuksi hän esittää ennakointia.

– Työpaikoilla pitäisi jo keväällä ennakoida syksyn lomat. Kesälomiin osataan jo varautua, mutta syksyyn ei.

7-vuotias Vinski Vento ei ole ennakoinut seuraavaa lomaa, vaan keinuu tyytyväisenä pihakeinussa ja luettelee viikon tekemisiä.

– Olen ollut lomalla ja käynyt Mäkkärissä. Sitten uimaan ja leikkimään ja katsomaan ehkä aika paljon telkkaria ja ehkä syömään herkkuja.

Vinski viihtyy keinussa. Ari Haimakainen / Yle

Lähes neljäsosassa perheistä vain yksi vanhempi

Yksinhuoltajien määrä Suomessa kasvaa koko ajan. Kaikista lapsiperheistä yhden vanhemman perheitä on 22 prosenttia. Suurin osa yksinhuoltajista, yli 80 prosenttia, on naisia.

Yksinhuoltajien joukossa on eronneita, leskiä sekä heitä, jotka ovat vapaaehtoisesti halunneet perustaa perheen yksin.

Viiden lapsen yksinhuoltaja Kirsi Vento on sitä mieltä, että yksinhuoltajiin saatetaan suhtautua edelleen nurjasti.

– Kyllä sellaisia ennakkokäsityksiä on vielä olemassa. Varsinkin, jos ero on tullut ja lapsilla on useampi eri isä. Siihen liittyy sellainen häpeän tunne, että ei oikein uskalla pyytää ja hakea apua.

Avun ja tuen saamiseksi Kirsi Vento on perustanut Joensuuhun Yhden Vanhemman Perheet ry:n, josta hän toivoo yksinhuoltajien rinnalle kulkijaa.

– Itse kaipasin vertaistukea, kun Eemeli syntyi ja siitä se ajatus lähti. Monesti yksinhuoltajien voimat eivät esimerkiksi tahdo riittää taistelemaan joka puolelta hyökyvän byrokratian kanssa.