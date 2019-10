Pohjois-Savossa HPV-rokotteen saa yli 80 prosenttia tytöistä, Pohjanmaalla osuus on vain 54 prosenttia

Noin 70 prosenttia vuonna 2006 syntyneistä tytöistä on saanut HPV-rokotteen. Rokote tuli osaksi kansallista rokotusohjelmaa vuonna 2013, ja se annetaan tytöille alakoulun viidennellä luokalla.

Rokotuskattavuus on edelleen heikointa Pohjanmaan rannikkoalueella. Valtakunnallisen rokotusrekisterin (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan esimerkiksi Raahessa, Porissa ja Pietarsaaressa alle puolet vuonna 2006 syntyneistä tytöistä on saanut HPV-rokotteen.

Tilanne vaihtelee voimakkaasti eri puolilla maata. Suomessa on useita paikkakuntia, joissa yhdeksän tyttöä kymmenestä on saanut HPV-rokotteen. THL:n mukaan tällaisia ovat esimerkiksi Naantali, Siilinjärvi, Inari ja Hanko.

Suurista kaupungeista rokotuskattavuus on korkein Vantaalla, 75 prosenttia. Lähes samassa tilanteessa ollaan Helsingissä, jossa 74 prosenttia vuonna 2006 syntyneistä tytöistä on saanut rokotteen. Suurista kaupungeista alhaisin rokotuskattavuus on jo pitkään ollut Oulussa, noin 65 prosenttia ikäluokan tytöistä.

Papilloomaviruksia tunnetaan yli sata erilaista tyyppiä

Ihmisen papillooma- eli HPV-viruksista osa on vaarattomia, kuten lapsille syyliä aiheuttavat virustyypit.

Vakavimmasta päästä ovat HPV-virukset, joilla on yhteys muun muassa kohdunkaulan syöpään. Sekä naisille että miehille papilloomavirus voi aiheuttaa pään ja kaulan alueen sekä peräaukon syöpiä, miehille myös penissyöpää.

HPV-rokote suojaa hyvin valtaosalta niitä HPV-tyyppejä, jotka aiheuttavat pahanlaatuisia muutoksia.

Tällä hetkellä HPV-rokote annetaan vain tytöille, mutta hallituksen talousarvioesityksen mukaan myös pojat saavat rokotteen ensi vuonna.

