Syksyn saamelaiskäräjävaaleista tehty neljä oikaisuvaatimusta

Syksyn saamelaiskäräjävaaleista on tehty neljä oikaisuvaatimusta.

Suomen saamelaiskäräjälain (siirryt toiseen palveluun)40 §:n mukaan äänioikeutettu henkilö voi tehdä vaaleista Saamelaiskäräjien hallitukselle oikaisuvaatimuksen, jos katsoo, että joko vaalilautakunnan päätös vaalien tuloksen vahvistamisesta tai vaalien toimittamiseen liittyvä muu toimenpide on ollut lainvastainen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 14 päivän sisällä vaalituloksen vahvistamisesta. Saamelaiskäräjien vaalilautakunta vahvisti saamelaiskäräjävaalien tuloksen 2.10.

Vaalitulos on oikaistava tai vaalit järjestettävä uudelleen

Saamelaiskäräjät Saamelaisten parlamentti eli Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin, joka edustaa saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta (Enontekiö, Inari, Utsjoki ja Sodankylän kunnan pohjoisosa) valitaan vähintään kolme edustajaa. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat saamelaiset, jotka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Äänioikeutetut saamelaiset ovat myös vaalikelpoisia ja voivat asettua vaaleissa ehdokkaaksi. Lähde: Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjien hallituksen on käsiteltävä oikaisuvaatimukset kiireellisesti ja viimeistään ennen vuoden loppua. Saamelaiskäräjien hallituksen päätökseen voi vielä hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Jos vaalien tulosta koskeva päätös tai muu toimenpide on ollut lainvastainen ja tämä on vaikuttanut vaalien tulokseen, vaalien tulosta on oikaistava. Tällaisessa tapauksessa valtioneuvoston on tarvittaessa määrättävä Saamelaiskäräjien jäsenet ja varajäsenet oikaistun tuloksen mukaisesti.

Jos vaalien tulos ei ole oikaistavissa, vaalit on määrättävä uusittavaksi.

Suomen Saamelaiskäräjien vaalit toimitettiin pääasiassa postiäänestyksenä 2.–30.9. ja vaalien tulos julkaistiin 1.10. Vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Nyt valitun jäsenistön vuosille 2020–2023 on tarkoitus aloittaa toimintansa järjestäytymiskokouksella alkuvuonna 2020.

Viime vaaleista viisi oikaisuvaatimusta

Myös edellisistä saamelaiskäräjävaaleista syksyllä 2015 tehtiin viisi oikaisuvaatimusta. Kaikki valitukset koskivat 93 henkilöä, jotka korkein hallinto-oikeus hyväksyi Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon Saamelaiskäräjien tahtoa vastaan. Vaaliluetteloon kuuluvat henkilöt voivat sekä asettua ehdolle että äänestää saamelaiskäräjävaaleissa.

Saamelaiskäräjien hallitus hyväksyi valitukset ja päätti järjestää uudet vaalit. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin päätti, että uusia vaaleja ei järjestetä.

Yle ei ole tavoittanut Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikiota ja hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemeä kommentoimaan asiaa.