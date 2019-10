Brexitin superlauantai tulee: Britannian parlamentti kokoontuu poikkeukselliseen istuntoon – Näin puolueet äänestävät

Torstaina sorvattu brexit-sopimus tuodaan lauantaina Britannian parlamenttiin käsiteltäväksi.

Poikkeuksellinen istunto alkaa puoli kahdeltatoista. Poikkeuksellinen siksi, että vastaavanlainen istunto oli edellisen kerran vuonna 1982. Tuolloin parlamentti joutui ottamaan kantaa Britannian suunnitelmiin hyökätä Falklandin saarille.

Lauantain istunnon aluksi pääministeri Boris Johnson pitää edustajille puheen. Sen jälkeen luvassa on puolentoista tunnin mittainen keskustelu aiheesta. Ja lopuksi äänestetään, hyväksytäänkö sopimus vai ei.

Pääministeri Johnson tarvitsisi ainakin 318 ääntä 650-paikkaisessa parlamentissa sopimuksen taakse, jotta se menisi läpi.

Edustajista osan kanta on jo etukäteen selvillä, mutta myös kysymysmerkkejä on paljon.

Pohjoisirlantilainen Demokraattinen unionistipuolue on ilmoittanut, että se ei anna tukeaan sopimukselle. Oppositiossa istuva työväenpuolue, Skotlannin kansallispuolue sekä liberaalidemokraatit ovat ilmoittaneet vastustavansa sitä.

Leena Luotio / Yle

Konservatiivit

Pääministerin konservatiivipuolueella on 288 paikkaa. Sopimuksella ei kuitenkaan ole varauksetonta tukea edes pääministerin omassa puolueessa.

Suuremman osan odotetaan äänestävän sopimuksen puolesta, mutta joukossa on mahdollisesti jopa 80 edustajaa, joiden mielestä se ei ole riittävän hyvä.

Tämän joukon kovaan ytimeen kuulunee alle 30 edustajaa.

DUP

Demokraattisen unionistipuolueen DUP:n kymmenen edustajan kanta on Johnsonin kannalta ongelmallinen.

Puolue on pääministeripuolueen liittolainen, mutta tukea sopimukselle ei ole tulossa. Lisäksi DUP:n edustajian äänestyskäyttäytymisellä uskotaan olevan vaikutusta joidenkin brexitiä tukevien edustajien mielipiteeseen.

Konservatiiveista eronneet

Pääministeri Johnson erotti puolueestaan 21 konservatiivia syyskuussa, koska he eivät tukeneet hänen suunnitelmaansa erota EU:sta – sopimuksella tai ilman.

Lisäksi yksi hallituksen ministeri, Amber Rudd, jätti puolueen ja edustaa nyt riippumattomana.

Tästä porukasta osa saattaa asettua sopimuksen taakse, osa taas ei, vaan vaatii todennäköisesti uutta kansanäänestystä.

Työväenpuolue

Oppositiossa istuvalla Työväenpuolueella on 245 paikkaa parlamentissa. Puolueen johtaja Jeremy Corbyn ilmoitti heti torstaina, että sopimusta ei hyväksytä.

Työväenpuolueessa on kuitenkin oma, pieni "kapinallisten" ryhmittymä, joka on asettunut aiempien brexit-esitysten taakse. Vähän suurempi, noin kahdenkymmenen edustajan ryhmä on myös kysymysmerkki. He saattavat hyvinkin tukea Johnsonin esitystä.

Muut puolueet

Parlamentissa istuvat muut puolueet tulevat todennäköisesti äänestämään sopimusta vastaan.

Mukaan lukien 35 edustajan Skotlannin kansallispuolue, 19 edustajan liberaalidemokraatit ja loput pienemmistä puolueista.

Riippumattomissa edustajissa on sekä vastustajia, että niitä, jotka saattavat kannattaa sopimusta.

Parlamentti hylkäsi Johnsonin edeltäjän Theresa Mayn neuvotteleman sopimuksen kolme kertaa – tosin vastustajien joukko pieneni kerta kerralta.

Toistaiseksi viimeisen äänestyksen hallitus hävisi 58 äänellä.

Britannian pitäisi jättää Euroopan unioni viimeisenä päivänä lokakuuta.

Lähteet: Reuters