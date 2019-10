Ahvenanmaalla valmistaudutaan vaaleihin – kuntien määrästä kiistaa, sähköisestä äänestyksestä luovuttiin viime hetkellä

Maakuntapäivävaalit pidetään sunnuntaina. Poliittinen keskusteluilmapiiri on poliitikkojen mielestä kiristynyt.

Kuntien määrä on yksi kiistakysymyksistä Ahvenanmaan sunnuntaisissa maakuntapäivävaaleissa. Kuntia on nyt 16, mutta suunnitelmissa on määrän karsiminen neljään.

Maakuntapäivät valitsee maakunnan poliittisen hallituksen. Hallituspuolueita ovat päättyvällä kaudella olleet liberaalit, maltilliset ja sosiaalidemokraatit.

Suurinta oppositiopuoluetta keskustaa johtava Veronica Thörnroos arvostelee kovin sanoin hallituspuolueiden näkemystä neljän kunnan Ahvenanmaasta. Hänestä asiaa on käsitelty tavalla, joka loukkaa kuntien itsemääräämisoikeutta.

– Päätökset on tehtävä kunnissa, Thörnroos linjaa.

Edellisissä vaaleissa keskusta menetti asemansa Ahvenanmaan suurimpana puolueena. Se kamppailee kovasti pääsystä takaisin vallankahvaan.

Sosiaalidemokraatit muistuttavat, että monilla kunnilla ei ole varaa tuottaa lakisääteisiä palveluja asukkailleen. Keskustan ja muutamien muiden puolueiden mukaan maakunnan hallitus on kuitenkin käyttänyt enemmän keppiä kuin porkkanaa ajaessaan kuntia kohti liitoksia.

Sosiaalisessa mediassa kipinöi

Vaalien alla Ahvenanmaalla on kiistelty myös kalliista lauttamaksuista ja mahdollisesta tunnelihankkeesta. Monet poliitikot ovat kokeneet, että keskusteluilmapiiri on entistä myrkyllisempi.

Maaneuvos Katrin Sjögren liberaaleista sanoo, että pienessä yhteisössä loukkaava kirjoittelu menee ihon alle.

– Sosiaalisessa mediassa kirjoitellaan, mitä sattuu. Se on aivan eri asia kuin kohdata kasvokkain.

Myös oppositiojohtaja Veronica Thörnroosin mielestä keskusteluilmapiiri on heikentynyt viime vuosina.

Sähköinen äänestys ei toteutunutkaan

Tarkoituksena oli, että sunnuntain vaaleissa olisi laskettu ensimmäistä kertaa myös sähköisesti annettuja ääniä. Maakunnan hallitus kuitenkin ilmoitti verkkoäänestyksen keskeytymisestä viime viikon keskiviikkona vain 19 minuuttia ennen äänestyksen alkamishetkeä.

Syynä oli se, että vaalijärjestelmän tunnistautumistoiminto vaikutti haavoittuvalta. Lisätestauksiin ei ollut enää aikaa.

Sähköisen äänestyksen peruuntuminen oli pettymys monille muualla asuville ahvenanmaalaisille, esimerkiksi opiskelijoille. He pelkäävät, ettei kirjeitse annettu ääni ehdi ajoissa perille.

Itsehallintorakennus on Ahvenanmaan erityisaseman tunnusmerkkejä Maarianhaminassa. Arkistokuva. Robin Lindberg / Yle

Sunnuntain vaaleissa on ehdokkaita kahdeksasta puolueesta. Yllättäjänä voi olla uusi ryhmittymä Hållbart initiativ (Kestävä aloite), joka puolustaa ekologisia arvoja. Sille on povattu jopa kolmea läpimenijää.

Noin 240 ehdokkaasta 30 valitaan maakuntapäiville.

Maakuntapäivät on Ahvenanmaan korkein päättävä elin. Se säätää maakuntalakeja (siirryt toiseen palveluun), vahvistaa talousarvion ja antaa suostumuksensa siihen, että Suomea sitovat kansainvälisten sopimukset voivat tulla voimaan maakunnassa.

Maakuntapäivillä on myös oikeus tehdä aloitteita Suomen lainsäädännön muuttamiseksi.

Haastattelut Ahvenanmaalla teki Yle Svenskan toimittaja Bengt Östling.

