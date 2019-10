Punaiset hiukset ovat vapaata riistaa samalla tavalla kuin odottavan äidin vatsa – ”Ihmiset haluavat hypistellä hiuksiani”

Ensimmäinen punatukka eli noin 100 000 vuotta sitten. Jokainen, joka kantaa jotain punahiuksisuuden aiheuttavaa geenivarianttia on hänen suora jälkeläisensä.

Muotoilija Sissi Ehnströmin upea punainen hiuspehko hohtaa auringossa. Ei ihme, että ne keräävät huomiota ohuthiuksisten ihmisten maassa, jossa yleisin oma hiusväri on sävyä maantie.

– Saan kommentteja varsinkin sitten, kun ne alkavat kasvaa ja pidentyä, Sissi Ehnström sanoo huvittuneesti. –Kun hiukseni villiintyvät ja alkavat elää omaa elämäänsä, ihmiset haluavat koskea ja hypistellä. Kuulen kaikenlaista. Ihana väri, ihanan paksut hiukset, hyvin ei-tyypilliset suomalaiset hiukset.

Hyvin epätyypilliset maailmassa, itse asiassa.

Harvinainen ilmiö ihmiskunnassa

Vain murto-osa suomalaisista on punahiuksisia. Mikko Koski/Yle

Yleisesti on arveltu, että maailman väestöstä vain yhdestä kahteen prosenttia olisi luonnostaan punatukkaisia. Eniten punahiuksisia on Skotlannissa ja Irlannissa, uusien tietojen mukaan tosin Wales on ohittanut tässä Irlannin.

Punahiuksisuus on yleistä myös suomensukuisten udmurttien keskuudessa. Suomalaisista vain murto-osalla on punaiset hiukset.

Punahiuksisuutta on löytynyt myös Australian pohjoispuolella sijaitsevalta Papua-Uudelta-Guinealta. Miksi, on tutkijoille vielä arvoitus.

Sissi Ehnströmillä on se kaikkein harvinaisin värikombinaatio maailmassa: punaiset hiukset ja siniset silmät.

Geeni piilottelee

– Isän äidillä oli punaiset hiukset, samoin äitini isoisällä.

Jotta ihmisen hiukset olisivat punaiset, pitää hänen periä sitä aiheuttava geenimuunnos kummaltakin vanhemmaltaan. Punatukkaisuutta aiheuttavat MC1R-geenin tietyt muunnelmat.

Punatukkaisuus on niin sanottu väistyvä ominaisuus, se voi kulkea suvussa piilossa sukupolvien ajan.

Ensimmäinen punatukka eli noin 100 000 vuotta sitten. Emme tiedä oliko hän mies vai nainen. Jokainen, joka kantaa jotain punahiuksisuuden aiheuttavaa geenivarianttia on hänen suora jälkeläisensä.

Siis myös Sissi.

Ensimmäinen punatukka eli 100.000 vuotta sitten. Myös Sissi on hänen jälkeläisensä. Mikko Koski/Yle

Magiaa ja vainoa

Punaiset hiukset ovat aina herättäneet huomiota. Historian kulussa se on useimmiten ollut kielteistä.

Keskiajalla varoiteltiin ottamasta punahiuksista ystäväksi tai neuvonantajaksi. Heihin kun ei voinut luottaa.

Punahiuksisten miesten eritteillä uskottiin olevan maagisia ominaisuuksia. Punatukkaisten poikien virtsaa käytettiin kirkkojen lasimaalauksiin tarvittavien maalien valmistuksessa.

Taiteessa Juudas, noidat ja Maria Madgaleena on yleensä esitetty punatukkaisina. 1600-luvulla noitavainojen aikaan jo pelkkä punatukkaisuus oli merkki noituudesta.

Noitavainojen aikaan pelkät punaiset hiukset riittivät todisteeksi. Mikko Koski/Yle

Fyysisiä erityispiirteitä

–Aurinko ei ole ystäväni, koska ihoni on tyypillinen punapään iho; vaalea ja herkkä ja helposti palava, sanoo Sissi. –Kestän aurinkoa tosi huonosti.

Punahiuksisuutta ja siihen liittyvää kalpeaihoisuutta on erityisen paljon Euroopan pohjoisosissa, missä auringonvalo on kortilla.

Onkin arveltu, että punatukkaisuuden yleistyminen pohjoisessa voisi johtua siitä, että se tehostaa auringon säteilyn aiheuttamaa D-vitamiinin tuotantoa iholla.

Punapäät siis saavat muita nopeammin D-vitamiininsa oloissa, joissa auringonvalo on harvinaista herkkua.

Muitakin fyysisiä erityispiirteitä punahiuksisilla ihmisillä on.

Heidän kipukynnyksensä on todettu olevan matalampi kuin muiden. Kivunlievityksessä ja nukutuksessa punapäät tarvitsevatkin vahvemman annostuksen kuin muut.

Punahiuksisten riski sairastua Parkinsoniin tautiin on lähes kaksi kertaa suurempi kuin esimerkiksi mustahiuksisten. Punatukkaisilla naisilla todennäköisyys sairastua endometrioosiin on muita 30% suurempi.

Riskit ovat pelkkiä todennäköisyyksiä, eikä Sissi Ehnström niistä huolimatta osaa kuvitella itseään blondina tai ruskeatukkaisena.

– Punaiset hiukset ovat tosi vahva osa omaa persoonaa, hän sanoo.