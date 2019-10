Jan Vapaavuori ei luovuta: pormestari siirtää keskustatunneliselvityksen kaupunginhallitukselle

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) vahvisti tänään Twitterissä ja blogissaan (siirryt toiseen palveluun) siirtävänsä kokoojakatu-kävelykeskusta -selvityksen eli keskustatunnelihankkeen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunkiympäristölautakunta hylkäsi keskustatunnelihankkeen jatkosuunnittelun viime viikon tiistaina.

Siirsin kokoojakatu-kävelykeskusta -selvityksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tehtäväni on pohtia, miten rakennamme polkua eteenpäin kokonaisvaltaiseen keskustan kehittämiseen. Käynnistän välittömästi kaksi tähän liittyvää selvitystä. https://t.co/vcfWDMovQv — Jan Vapaavuori (@Vapaavuori) 18. lokakuuta 2019

Vapaavuoren mielestä keskustatunnelia koskevia valmistelu- ja selvittelytöitä ei ole tehty riittävän perusteellisesti ja siksi kaupunginhallituksen tulee nyt jatkaa käsittelyä.

Vapaavuori tuo asian kaupunginhallituksen käsittelyyn pormestarille kuuluvan otto-oikeuden avulla. Otto-oikeus (siirryt toiseen palveluun) tarkoittaa kunnanhallituksen oikeutta ottaa käsiteltäväkseen asian, jossa kunnan organisaatiossa alempi viranomainen on tehnyt jo päätöksen. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Tarkoitukseni ei ole yrittää edistää kh-käsittelyn kautta keskustatunnelin etenemistä vaan normaalin päätöksentekoprosessin toteutumista. Tarkoitukseni ei myöskään ole avata uusia tunneliselvityksiä vaan uutta liikenteen kokonaissuunnittelua. @MTVUutiset — Jan Vapaavuori (@Vapaavuori) 18. lokakuuta 2019

Vapaavuori tarkensi vielä myöhemmin Twitterissä, että hänen tarkoituksenaan ei ole kaupunginhallituksen käsittelyn avulla edistää keskustatunnelin etenemistä vaan kyse on normaalin päätöksentekoprosessin toteutumisesta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs Helsingin toiseksi suurimmasta puolueesta vihreistä sanoo, että hän ei ole nähnyt Vapaavuoren uutta esitystä. Kivekkään mukaan keskustatunnelia ei tulla enää selvittämään lisää.

– Esityksiä ja selvityksiä eri suuntiin voidaan toki tehdä. Samoilla ryhmillä, jotka tekivät päätöksen kaupunkiympäristölautakunnassa keskustatunnelin osalta, on enemmistö myös kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Mielestäni kaikkien ryhmien osalta on selvää, että päätös on nyt tehty ja siinä pysytään, Kivekäs sanoo.

Lue seuraavaksi:

Pormestari Vapaavuori: "Kävelykeskusta voi olla osa kokonaisuutta, mutta lähtökohtana se on liian suppea"