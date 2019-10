Kotihoitajalta voi kulua pysäköintipaikan etsimiseen enemmän aikaa kuin kotikäyntiin – lakimuutos tuomassa erikoisluvan

Turun Varissuolla kotihoitaja Raija Riikoselle pysäköintipaikan löytäminen on haaste, joka toistuu joka päivä moneen kertaan.

– Vie hirveästi aikaa työajasta, kun kävellään kaukaa perille. Se on asiakkailta pois.

Ongelma tunnetaan etenkin suuremmissa kaupungeissa, joissa on pulaa parkkipaikoista. Myös esimerkiksi lähiöissä taloyhtiöt ovat tarkkoja pihapysäköinnin suhteen. Pienen tuntuinen asia on suuri kotihoitajille ja heidän asiakkailleen.

Liikenneministeri Sanna Marin (sd). on esitellyt uuden tieliikennelain, johon on määritelty kotihoidon työntekijöitä koskevat erityiset pysäköintisäännöt. Kotihoitajille esitetään erikoislupaa, jonka avulla pysäköinti on helpompaa.

Mallia on haettu esimerkiksi vammaisten kuljetuspalveluja koskevasta luvasta. Sen avulla ajoneuvon voi pysäköidä maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta, ja alueelle, jossa pysäköinti on liikennemerkein kielletty, sekä aikarajoituksesta välittämättä.

Joulukuussa vuonna 2007 eduskunnassa esitettiin tieliikennelakiin kotihoidon pysäköintiä helpottavaa muutosta. Maria Guzeninan (sd.) aloitteen allekirjoitti 12 vuotta sitten yhteensä 112 kansanedustajaa. Arkisen pulman hoitamista on sen jälkeen vauhditettu uudella lakialoitteella ja kirjallisilla kysymyksillä.

Parkkipaikkajahdissa tuhlaantuu paljon aikaa

Pysäköintiongelmat tiivistyvät kotihoitajilla erityisesti iltavuoroissa, kun taloyhtiöiden usein vähäiset vieraspaikat ovat täynnä.

– Ne ovat iltaisin tosi varattuja, kun ihmisillä on vieraita käymässä. Auton joutuu jättämään hyvinkin kauas, sanoo kotihoitaja Raija Riikonen.

Lyhyimmillään kotikäyntiin kuluu kymmenisen minuuttia. Kyse on silloin esimerkiksi lääkkeen tai silmätippojen antamisesta muuten omatoimiselle asiakkaalle. Pysäköintipaikan etsimiseen voi tuhlaantua enemmän aikaa kuin avun antamiseen.

Turun vanhuspalveluiden Lausteen kotihoidon palveluesimies Liisa Karlsson laskee, että joka päivä menee tunteja hukkaan pysäköintiongelman takia.

Otetaan esimerkiksi aamuvuoro, jossa aamuvuorolaisia on kolmetoista.

– Jos laskee, että parkkipaikan etsimiseen menee jokaiselta vaikka kymmenen minuuttia ylimääräistä, se on jo 130 minuuttia hukkaan heitettyä aikaa.

Siis yli kaksi tuntia päivässä. Vuodessa tämä tarkoittaa jo yli kolmen kuukauden työajan tuhlausta yhdessä vuorossa ja vain yhdellä alueella.

Rikkoja vastaa seuraamuksista

Kotihoitaja voi laskuttaa pysäköintimittariin laittamansa pysäköintirahat kaupungilta, mutta jos hoitajat rikkovat lakia ja saavat sakot pysäköintivirheestä, he maksavat sen itse.

Väärin pihalle pysäköity auto aiheuttaa esimerkiksi Lausteella 80 euron sakon. Siinäpä se työntekijän päiväpalkka meneekin.

– Ei ole kiva, että hoitajat joutuvat sakkoja maksamaan sen takia, että he yrittävät päästä asiakkaan luokse nopeasti, Liisa Karlsson pahoittelee.

– Odotuksena on, että lakiin tulisi luvat ja saataisiin asiakkaille aikaa.

Remonttireiskoilla helpompaa kuin kotihoitajilla?

Turussakin kotihoitajat ovat itse rustanneet lappuja, joissa lukee millä asialla autolla ollaan liikkeellä. Lapun teho jää täysin pysäköinninvalvonnan harkintaan, koska eihän sillä ole mitään lainvoimaa.

– Toivoisin, että saataisiin semmoinen laillinen lupalappu, että voidaan pysäköidä mahdollisimman lähelle taloa – ei tietenkään pelastusteiden tukoksi, Raija Riikonen sanoo.

Lähes kuka tahansa remonttia tekevä voi jättää pakettiautonsa vaikka kerrostalon ovelle, kun omatekoisessa lapussa lukee huoltotyö.

Kotihoitaja Raija Riikosella on kokemus, ettei kotihoitajia kohdella samalla tavalla. Kotihoitajan autossa olevan kotihoito-lapun viereen isketään Riikosen mielestä herkemmin pysäköintisakko.

– Se tuntuu tosi väärältä, kun ajattelee, että meidän työaika pitäisi ymmärtää tärkeäksi. Puhutaan paljon siitäkin, miten kovalla sykkeellä tätä pitäisi tehdä.

Polkupyörä on siitä kätevä kapine, ettei sen pysäköinnistä sakoteta. Raija Riikoselle se on hyvä vaihtoehto kesällä.

– Sitten kun alkaa syksy ja sateet – saati talvi ja pakkaset, niin kyllä se aika kylmä peli on. Kun olet suihkussa käynyt ja pyöräilet hikisenä, ei se flunssa sitten kauhean kaukana ole.

Tieliikennelain uudistuksen on määrä tulla voimaan vuoden 2020 kesäkuun alusta.

