Eeva Lehtonen löysi mökiltään salaperäisen pullopostin ja julkaisi sen somessa – viesti johdatti lapsuuden kesään yli 25 vuotta sitten

Pitkä kaislikko keinuu pienessä syystuulessa. Kuopiolainen Eeva Lehtonen kiertelee rantaviivaa mökkinsä läheisyydessä Tuusniemellä. Tarkoituksena on tutustua tarkemmin lähiympäristöön, sillä tämä kesä on ollut Lehtosen ensimmäinen mökillä.

Sitten kaislikon keskeltä näkyy muovipullo, joka pysäyttää Lehtosen matkanteon.

– Ajattelin, että kerään roskat pois rannalta, mutta pullon sisällä olikin käärö, Lehtonen kertoo.

Muovipullo löytyi kaislikon keskeltä. Anna Ronkainen / Yle

Lehtonen ottaa muovipullon mukaansa ja jatkaa tutkimusmatkailuaan rantaviivaa pitkin. Hän ei ehdi kävellä kuin parikymmentä metriä eteenpäin, kun kaislikosta paljastuu toinenkin pullo, jonka sisällä on pala paperia.

– Mietin, etteivät nämä ehkä olekaan pullopostia, vaan joku muu merkinantojuttu tai jotain vastaavaa, Lehtonen sanoo.

Molemmat pullot ovat läpinäkyviä: toinen kirkas ja toinen vihreä. Sisällä olevat viestit ovat säilyneet kuivina ja ovat edelleen selkeästi luettavissa.

Ensimmäinen viesti on terveisiä kaikille Emmi T:ltä ja Anna K:lta. Lisäksi viestissä lankapuhelinnumero, johon kehotetaan soittamaan pullopostin löytyessä. Lehtonen ei kuitenkaan yritä soittaa numeroon.

Molempien pullopostien viestit ovat edelleen selkeästi luettavissa. Anna Ronkainen / Yle

Toinen viesti on avunhuuto Liisalta, Amandalta, Jussilta ja Pilviltä.

"Olemme haaksi rikoutunet löysimme pullon venestä kun kun vene on puoliksi ehjä tulkaa pelastamaam meidät Kerma saarelta kaikki muut on kuollut paitsi minä siskoni isosiskoni ja pikku velini olemme hyvin nälkäisia Tulkaa hakemaan meidät äkkiä"

Lehtonen päättää yrittää selvittää pullopostien lähettäjät.

– Kylmiä öitä tiedossa ja ties kuinka pitkään lapsiraukat ovat olleet siellä saarella ilman ketään.

Hän julkaisee Facebookissa päivityksen ja jakaa sen Puskaradio Kuopio -ryhmässä. Pian alkaa tapahtua.

Pulloposti lähti matkaan 90-luvun vaihteessa

Vantaalainen Anna Kemppi saa viestin sukulaiseltaan, joka on bongannut etsintäkuulutuksen pullopostin kirjoittajista Facebookista.

– Hän vielä soitti perään, ettei kukaan muu voi olla nämä Anna K. ja Emmi T. kuin me serkkuni kanssa, Kemppi kertoo.

Kemppi laittoi vielä samana iltana viestin serkulleen Emmi Taskiselle. Ollaanko me tosissaan lähetetty joskus pullopostia?

– Hämärä muistikuva oli kyllä ja siinä viestitellessä muistettiin molemmat, että joskus on taidettu pullopostia laittaa mökillä ollessa, Kemppi sanoo.

Emmi Taskinen (vas.) ja Anna Kemppi eivät muista lähettäneensä kuin yhden pullopostin ollessaan lapsia. Kuva vuodelta 1992. Anna Kempin kotialbumi

Sen sijaan tarkkaa vuosilukua tai edes kirjeen kirjoittajaa ei kumpikaan muista enää vuosikymmenten jälkeen.

– Käsialasta ei voi päätellä, että kumpi sen olisi kirjoittanut. Varmaan jossain 90-luvun vaihteessa se on kuitenkin laitettu matkaan, Kemppi kertoo.

Matkaa kertyi vain parisensataa metriä

Anna Kemppi vietti lapsena kesäisin monesti aikaa serkkunsa Emmi Taskisen perheen mökillä Tuusniemellä.

Pullopostin lähettäminen ei kuulunut heidän leikkeihinsä. Se, kuinka yhtenä päivänä kaksikko innostui kuitenkin kirjoittamaan pullopostia, jäänee mysteeriksi

– Mökillä on varmaan yritetty viihdyttää itseämme ja pullopostin laittaminen on tainnut olla hauska keksintö kehittää tekemistä. Sen tarkemmin ei ole muistikuvia siitä, millainen tilanne se on ollut, Kemppi muistelee.

Anna Kemppi ja Emmi Taskinen eivät saaneet pääteltyä kirjeen käsialasta sitä, kumpi viestin on kirjoittanut. Anna Ronkainen / Yle

Pullopostin löytänyt Eeva Lehtonen ja toinen pullopostin kirjoittajista Anna Kemppi ovat olleet yhteydessä toisiinsa puhelimitse.

Selvisi, ettei pulloposti päässyt reilun 25 vuoden matkallaan kuin noin parinsadan metrin päähän lähtöpaikasta.

– Tämä pulloposti on yksi ja ainokainen, mikä on lähtenyt meiltä matkaan. Oli hauskaa saada tällainen kontakti vuosien takaa. Ihan hyvä vastausprosentti siis, Kemppi sanoo.

Tuoreena mökkiläisenä Lehtonen pitää pullopostin löytymistä hauskana tapana tutustua mökkinaapureihin ja siellä edelleen vierailevaan Kemppiin.

– Tällä tahdilla ehditään Annan kanssa vaihtaa vielä kolmekin kirjettä hyvällä tuurilla, jos elämä kohtelee hyvin, Lehtonen naurahtaa.

Toinen pulloposteista on sen sijaan vielä selvittämättä. Toistaiseksi kukaan ei ole vielä ilmoittautunut toisen viestin lähettäjäksi. Kuinka mahtoi käydä Kerma-saaren Liisalle, Amandalle, Jussille ja Pilville?

