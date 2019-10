Analyysi: Keskusta ja vihreät ruokasodassa – lihavero jakoi puolueita jo Ylen vaalikoneessa

Lehmä on näkökulmasta riippuen ilmastonmuutoksen torjumisessa sankari tai konna.

Suomalaisessa ruokakeskustelussa vastakkain ovat iskeneet erityisesti vihreät nuoret ja keskustan maatalouskansanedustajat.

Riita luo jännitteitä Antti Rinteen (sd.) viiden puolueen hallituksen sisälle.

Ruokakeskustelu liittyy suoraan hallituksen kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, sillä maailmanlaajuisesti ruoantuotanto vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutokseen.

Ilmastoaktivistit ovat arvostelleet Rinteen hallituksen ilmastotekojen jääneen tähän saakka vaatimattomiksi. Toni Määttä / Yle

Hallituspuolueiden välisen kiistelyn uusimman kiihdytysvaiheen avasi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Unicafe-ravintoloiden päätös poistaa naudanliha lounaslistaltaan ensi vuoden helmikuussa.

Vihreät nuoret: Maito ja naudanliha boikottiin

Vihreät nuoret (siirryt toiseen palveluun) ovat vaatineet, että korkeakoulujen opiskelijaravintoloiden tulee luopua naudanlihan ja maidon tarjoilusta.

Vihreiden nuorten mielestä naudanlihan tarjonnan lopettaminen kokonaan on tehokas keino pienentää ruoan hiilijalanjälkeä. Kannanotossa vedotaan siihen, että naudanlihantuotanto aiheuttaa kaikesta lihantuotannosta suurimmat päästöt ja vaatii eniten peltopinta-alaa.

– Maidontuotanto on vahvasti kytköksissä naudanlihantuotantoon ja käytännössä mahdollistaa suomalaisen lihantuotannon nykyisessä mittakaavassa, joten myös maitotuotteiden kulutuksen vähentäminen tai lopettaminen on täysin perusteltua, vihreiden nuorten puheenjohtaja Sameli Sivonen on linjannut.

Keskustaministeri: Lehmän rehu sitoo hiiltä

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on arvostellut, että Unicafen naudanlihapäätös ei ole järkevä. Leppä sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että hän ei kannata kieltoja ja ruokaympyrän kaventamista.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä puolustaa kotimaista maidon- ja lihantuotantoa. Jyrki Ojala

Leppä oli aiemmin Suomenmaan blogissaan (siirryt toiseen palveluun) ehtinyt riemuita, että kotimaisessa ruokakeskustelussa tuuli oli kääntymässä.

Leppä viittasi Ilta-Sanomissa julkaistuun, Luonnonvarakeskuksen tutkimukseen perustuneeseen reportaasiin suomalaisen lehmän ilmastovaikutuksista, joka Lepän mukaan sai monet kyseenalaistamaan yksipuolista mantraa kotimaisen maidon- ja lihantuotannon haitallisuudesta.

– Suomessa maidontuotantoon liittyy olennaisesti hiiltä sitova nurmiviljely, josta tehdään lehmän rehu. Maaperän hiilensidonta onkin ilmastonmuutoksen torjunnassa viljelijöiden ässä hihassa, 70 lehmän maitotilaa Pertunmaalla viljelevä Leppä hehkutti.

SDP rajoittaisi lihansyöntiä verotuksella

Viime kevään eduskuntavaalikeskustelussa taitettiin peistä lihaverosta, kun SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne joutui vastailemaan kysymyksiin SDP:n ajaman kestävän kehityksen arvonlisäveron yksityiskohdista.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne joutui vaalikeskustelussa selittämään SDP:n kantaa lihaveroon. Antti Haanpää / Yle

Maaliskuussa Ylen suuressa vaalitentissä Rinne tarkensi, että arvonlisäveroa voitaisiin kohdentaa esimerkiksi Brasiliasta tuotavaan häränfileeseen.

Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun) Rinne, SDP:n veroasiantuntija Timo Harakka ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kannattivat väitettä, jonka mukaan valtion pitää ohjata suomalaisia syömään vähemmän lihaa esimerkiksi verotuksen avulla.

Harakan mukaan SDP:n vero-ohjelman tavoitteena on ohjata vähentämään naudanlihankulutusta ja lisäämään kauden kasvisten käyttöä.

Vasemmistoliitto ja vihreät vetävät tiukinta linjaa

Ylen vaalikoneessa vasemmistoliiton ja vihreiden nykyiset johtajat olivat demareitakin tiukemmin rajoittamassa lihankulutusta verotuksella.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson linjasi, että julkisissa hankinnoissa ja joukkoruokailuissa tulee siirtyä kasvispainotteiseen lähiruokaan. Eduskuntaryhmän nykyinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki korosti, että valtion ja kuntien ruokaloilla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa lihansyönnin vähentämiseksi.

Vasemmistoliiton Li Andersson ja vihreiden Maria Ohisalo kannattivat Ylen vaalikoneessa lihaveroa, mutta RKP:n Anna-Maja Henriksson vastusti sitä. Pekka Tynell / YLE

Vihreiden puheenjohtajaksi eduskuntavaalien jälkeen noussut Maria Ohisalo vastasi, että vihreät haluaa parantaa kasviperäisten proteiinien kilpailuasemaa ja eläinperäisten tuotteiden verotus on yksi keino kulutuksen ohjaamiseen.

Vihreitä vielä hallitusneuvottelujen aikana johtanut Pekka Haavisto oli vaalikonevastauksessaan Ohisaloa varovaisempi. Hän totesi, että paras tapa kulutuksen ohjaamiseen ovat selkeät tuotemerkinnät ja kuluttajanvalistus

Kokoomuksen johto jakaantui kahtia

Ylen vaalikoneessa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli keskustan Juha Sipilän ja Katri Kulmunin tavoin täysin eri mieltä väitteestä, että lihankulutusta tulisi vähentää verotuksen avulla.

Orpo perusteli, että ihmiset osaavat itse tehdä omat ruokavalintansa ja vaihtoehtoja on tarjolla. Orpon mukaan vihannekset, marjat, hedelmät ja kala ovat osa terveellistä ruokavaliota.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo torjuu ajatuksen, että lihansyöntiä pitäisi rajoittaa verotuksen avulla. Pekka Tynell / YLE

Kokoomuksen johdossa toista linjaa edustivat varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen ja eduskuntaryhmän nykyinen puheenjohtaja Kai Mykkänen. He kannattivat ajatusta, että valtion pitää ohjata suomalaisia syömään vähemmän lihaa esimerkiksi verotuksen avulla.

Mykkänen piti kuitenkin lihaveroa huonona ratkaisuna. Hän halusi sen sijaan tukea verotuksella uusia kasvis- ja hyönteistuotteita.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho asettui lihaverokysymyksessä enemmän valistuksen kuin vero-ohjauksen kannattajaksi. Halla-ahon mielestä tärkeintä on, että ihmiset syövät lähellä tuotettua lihaa tai kasviksia.

Ääripäiden tasapainoilua hallituksen sisällä

Hallitusneuvotteluissa ääripäät löysivät toisensa.

Rinteen hallituksen maatalous-, metsä- ja ympäristöohjelmista tuli lopulta kompromisseja. Keskusta ja RKP väänsivät kättä vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa ja pääministeripuolue SDP joutui sovittelemaan.

Kaikille hallituspuolueille sopi kirjaus, että kotimaisten kasviperäisten tuotteiden ja kalan osuutta lisätään ravitsemussuositusten ja vähähiilisyystavoitteiden mukaisesti.

Hallitusohjelmassa luvataan valmistella ilmastokestävän ruokajärjestelmän toimintasuunnitelma vuoteen 2030 mennessä.

Hallitusohjelmasta löytyy myös viittaus päästöihin perustuvaan kulutusveroon.

Hallitusohjelman mukaan elintarvikkeiden ja muiden kulutustuotteiden elinkaaripäästöjen arviointia kehitetään kulutusverotuksen suuntaamiseksi ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioivaksi.

Hallitusohjelman väljät kirjaukset siirsivät puolueiden periaatteelliset kiistat hallituksen sisälle. Hallituksen alkukuukausina varsinkin keskustan ja vihreiden edustajat ovat iskeneet yhteen myös julkisuudessa.

Pieni kukkotappelu sopii molemmille, sillä se antaa mahdollisuuden pitää omat kannattajat tyytyväisinä.

