Misael Rojas on Suomessa koulutettu maisteri ja tahtoisi tehdä töitä, mutta yritykset haluavat palkata vain sujuvaa suomea puhuvia

Suomi on edelleen suosituin työskentelykieli pääkaupunkiseudun yrityksissä. Chileläinen Misael Rojas on huomannut, että ilman kielitaitoa työllistyminen on hankalaa.