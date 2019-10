"Voi että, kun ois pyyhkeessä henkselit, niin pysyisi päällä!" – 6-vuotias Jiri Lindén lausui saunan jälkeen sanat, jotka poikivat bisnesidean

Suomessa patentoitavien keksintöjen määrä on kovassa laskussa. Asiantuntijoiden mukaan innostus keksimiseen lähtee jo koulusta.

Neronleimauksen iskeminen ei katso paikkaa tai aikaa. Sen voi saada vaikkapa kotirannassa tynnyrisaunan portailla vilvoitellessa.

– Voi että, kun ois pyyhkeessä henkselit, niin pysyisi päällä!

Näin 6-vuotias Jiri Lindén tuumaili äidilleen mietteliäänä kesällä 2018 Jämsän Koskenpäällä.

Pojan tuumaus ei kuitenkaan jäänyt pelkäksi heitoksi, sillä yrittäjä-äiti Katja Lindén tarttui syöttiin ja aloitti henkselipyyhkeen suunnittelun toisen paikkakunnan yrittäjän kanssa.

– Olin ajatellut ideaa jo jonkin aikaa, nyt 7-vuotias Jiri Lindén kertoo.

Ensin pyyhkeestä valmistettiin protomalli.

Jiri Lindén paikkassa, jossa idea henkselipyyhkeestä syntyi. Jussi Lindroos / Yle

Pienen tuotekehittelyn jälkeen sille haettiin jo hyödyllisyysmallisuojaa, eli toisin sanoen “pikkupatenttia” (siirryt toiseen palveluun) (Keksintösäätiö). Se on kehitetty patenttisuojan ja mallisuojan välisen kuilun täyttämiseksi, sillä patentoitavuudelle asetetut vaatimukset ovat korkeat. Patentointi on hidas, keskimäärin kaksi ja puoli vuotta kestävä ja harkintaa vaativa prosessi.

Slogan, "pyyhe, joka pysyy päällä", syntyi sekin yhtä mutkattomasti kuin koko tuote. Miesten mallin henkselipyyhe on lannepyyhe, jossa on ristiolkaimet. Sen leveyttä ja henkseleitä voi säätää.

Tänä kesänä pyyhe on ehtinyt kerätä ihasteluja jo valtakunnallisessa Saunapäivässä. Jiri ja hänen isänsä pelasivat jalkapalloa pyyhe päällä.

– Ihmiset ihastelivat, että voiko olla todellista, ettei tällaista ole aiemmin keksitty. Näin yksinkertainenkin asia voi olla vielä keksimättä. Tämä opetti, että lapsia kannattaa kuunnella arkielämän tohinassa. Sieltä tulee hyviä vinkkejä, Katja Lindén muistuttaa.

"Keksiminen lähtee kouluista"

Jirin kaltaisia uusia keksijöitä todellakin kaivataan, sillä Suomessa patentoitavien keksintöjen määrä on kovassa laskussa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämien patenttien määrä on puolittunut ja kahdenkymmenen vuoden takaiseen määrään verrattuna patentteja myönnetään enää neljäsosa. Suomalaiset ovat aina olleet uusien patenttien määrässä asukaslukuun suhteutettuna Euroopan kärjessä.

Nyt sieltä on pudottu sijalle viisi.

Tilastot kertovat myös, että moni keksijä tähtää suoraan ulkomaille.

– On nähtävissä, että pysyvästi meillä ollaan verrokkimaihin alempana tutkimus- ja kehityspanostusten määrässä. Se on suuri huolenaihe, koska sitä kautta tulee patentteja, ja patenttihakemusten määrä kertoo kansakunnan hyvinvoinnin tilasta, Patentti- ja rekisterihallituksen patentti- ja tavaramerkkitulosalueen johtaja Jorma Hanski sanoo.

Mikä sitten tukisi trendin kääntämistä noususuuntaiseksi? Vastaus on ilmeinen. Nuoret täytyy saada löytämään keksimisen riemu.

– Keksiminen lähtee kouluista. Kouluissa pitää olla valmiudet opettaa vaikkapa ohjelmointia ja robotiikkaa. Tällöin saadaan nuorista keksijöitä, Kehittämisyhtiö Witas oy:n innovaattori Jari Heilmann sanoo.

7-vuotias bisnesmies

Äidin mukaan Jiri Lindén on ollut pienestä saakka kekseliäs.

– Hänessä on bisnesmiesominaisuuksia. Sen hän sanoi haaveammatikseen jo 3–4 -vuotiaana. Silloin vähän naureskelimme, mutta nyt näyttää, että hänessä todellakin on liikemiehen vikaa, Katja Lindén sanoo.

Kotimainen henkselipyyhe yritetään saada jo joulumarkkinoille, mutta vilkkainta myyntisesonkia uskalletaan luvata vasta ensi kesälle.

– Ompelijat tekevät joulusesongin suhteen Jyväskylässä parhaansa. Neuvottelut yhden isomman valmistajan kanssa ovat jo käynnissä, Katja Lindén paljastaa.

Jiri Lindén on ollut pienestä saakka kekseliäs. Jussi Lindroos / Yle

Markkinointi ja myynti on ollut Katja Lindénille uuden opettelua. Jatkossa avuksi on otettava alan ammattilaisia. Kun keksintöjen makuun on päästy, äiti ja poika uskovat, ettei henkselipyyhe jää heidän ainoaksi ideakseen.

Perhe puuhaa henkselipyyhkeen parissa toistaiseksi omin resurssein, eikä tuotteelle ole saatu vielä ulkopuolista rahoitusta. Henkselipyyhkeen ympärille perustettu yritys on jatkossa tarkoitus luovuttaa lasten nimiin.

Jiri ja Katja Lindén kertovat, että heillä on tulevaisuuttakin varten vielä pari ässää hihassaan, mutta niistä ei vielä puhuta.

– Tulevaisuus näyttää, mihin mennään, Katja Lindén myhäilee salaperäisesti.

Jiri nyökkää vieressä.