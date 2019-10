Lukion opettaja, kirjailija Arno Kotro heittäisi asevelvollisuuden romukoppaan: “Nuoret todellakin ihmettelevät, miten meillä voi olla eri laki tytöille ja pojille”

Kotron mielestä on noloa, että poliitikkojen mielestä asevelvollisuudessa ei ole tasa-arvo-ongelmaa.

Lukion filosofian opettaja, kolumnisti ja kirjailija Arno Kotro on vuosikausia kampanjoinut nykyisen vain miehiä koskevan asevelvollisuuden lakkauttamisen puolesta.

Nyt hän on mukana Asepalvelus 2020 -kampanjassa, jonka tavoitteena on muuttaa asepalvelus tasa-arvoiseksi ja poistaa totaalikieltäytyjien rangaistukset.

Kotrosta on käsittämätöntä, että siinä vaiheessa kun nuoret omaksuvat sukupuolirooleja, heille “kädestä pitäen taotaan tällainen vanhakantainen malli, jossa opetetaan että naisilla ja miehillä on eri velvollisuudet yhteiskunnassa”.

– Nuoret on valtavan tasa-arvotietoisia. He todellakin ihmettelevät sitä, miten meillä voi olla vuonna 2019 laki, joka on eri tytöille ja pojille.

Kotro sanoi Sannikka&Ukkolan haastattelussa, että sukupolviero asiaan suhtautumisessa näkyy myös puolueissa.

– Siinä missä emopuolueet väistelevät aiheen käsittelyä, jokseenkin kaikki nuorisojärjestöt vaativat muutosta tähän lakiin.

Hän vaatikin poliitikkoja rohkeasti keskustelemaan aiheesta.

– On noloa kun poliitikot väittävät, ettei tässä ole tasa-arvo-ongelmaa. Paljon pienemmän kysymykset riittävät tasa-arvoaiheiksi, mutta ei tällainen megalomaaninen ongelma.

Nykyinen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on päättänyt selvittää niin sanotun kansalaisvelvollisuuden tulevaisuutta (siirryt toiseen palveluun). Selvityksen lähtökohta on kuitenkin se, että yleinen asevelvollisuus olisi jatkossakin Suomen puolustuksen pohja.

Kotron tulevaisuuden malli on seuraava: kutsutaan koko ikäluokka kutsuntoihin ja valitaan sieltä soveltuvuuden ja motivaation perusteella riviin ne, jotka armeijaan haluavat vapaaehtoispohjalta.

– Säästyvillä varoilla voidaan nostaa päivärahoja, joten armeijaan menosta tulisi myös taloudellisesti kannattavaa.

Katso Arno Kotron koko haastattelu Sannikka&Ukkola:ssa. Kotron ajatuksia kommentoivat lähetyksessä perussuomalainen nuori Miko Bergbom ja vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan.

