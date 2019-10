Hillary Clinton vihjaa Venäjän valmentavan demokraattien joukosta omaa ehdokastaan presidentinvaaleihin

Entinen demokraattisen puolueen presidenttiehdokas Hillary Clinton sanoi torstaina, että Venäjä “valmentaa” demokraattisen puolueen riveistä omaa ehdokasta tuleviin presidentinvaaleihin.

Tämä kahden pääpuolueen ulkopuolinen ehdokas ajaisi Clintonin mukaan Venäjän etua.

Clintonin kommentti on mitä ilmeisimmin suunnattu Havaijin demokraattiedustajalle Tulsi Gabbardille, jota on aikaisemmin syytetty turhan läheisistä väleistä Venäjään.

Clinton puhui asiasta presidentti Barack Obaman entisen avustajan David Plouffen Campaign HQ -podcastissa.

Clinton ei maininnut Gabbardia nimeltä, mutta Clinton puhui vihjailevasti nimenomaan naispuolisesta demokraattiehdokkaasta. Naisehdokkaita on esivaaleissa viisi ja vain Gabbardista on esitetty epäilyjä Venäjän suuntaan.

– En esitä mitään ennusteita, mutta luulen, että he (venäläiset) ovat iskeneet katseensa naiseen, joka on tällä hetkellä demokraattien esivaaleissa. He valmistavat häntä olemaan kolmannen puolueen ehdokas. Hän on venäläisten suosikki, Clinton sanoo.

Gabbard kommentoi Clinton väitteitä perjantaina Twitterissä.

– Kiitos Hillary Clinton. Sinä, sodanlietsojien kuningatar, korruption ruumiillistuma ja demokraattista puoluetta pitkään syöneen mädän henkilöitymä, olet vihdoin astunut esiin, Gabbard sanoo.

Gabbard on aikaisemmin ilmoittanut, ettei hänellä ole aikomusta lähteä ehdolle presidentinvaaleihin, jos häntä ei valita demokraattien ehdokkaaksi.

Samassa haastattelussa Clinton syytti myös Jill Steinia Venäjän kätyriksi. Stein oli vihreän puolueen presidenttiehdokkaana vuosina 2012 ja 2016.

Lue myös:

USA:n demokraattiehdokkaat väittelyssä: Esillä Trumpin rikostutkinta ja kaikille tarjottavan terveydenhoidon hinta

USA:n demokraattien presidenttikisassa kilpailevan Sandersin kampanjatilaisuudet peruttu terveysongelmien vuoksi

Biden, Warren ja Sanders kiistelivät terveydenhuollosta demokraattiehdokkaiden tv-väittelyssä – välillä ehdokkaat piikittelivät toisiaan ja Trumpia

Lähteet: CNN, AFP, AP