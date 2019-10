Republikaanijohto, kenraalit ja amiraalit ryöpyttävät Trumpin Syyria-päätöstä – "Amerikkaa vastaan hyökätään sisältäpäin"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on joutunut ankaran arvostelun kohteeksi. Arvostelu tulee tällä kertaa hänen vahvimpien kannattajiensa piiristä - republikaanipuolueesta ja entisten asevoimien ylimpien johtajien suunnalta.

Arvostelu johtuu erityisesti Trumpin tekemästä päätöksestä vetää Yhdysvaltain joukot Syyriasta ja siten jättää alueen kurdiväestö Turkin hyökkäyksen armoille. Kurdit ovat tukeneet Yhdysvaltain tavoitteita ja olleet etulinjassa taistelussa terroristijärjestö Isisiä vastaan.

Senaatin republikaaniryhmän puheenjohtaja Mitch McConnell on kirjoittanut Washington Post -lehteen mielipidekirjoituksen, jossa hän sanoo joukkojen vetämisen Syyriasta olevan "strateginen painajainen", joka auttaa Yhdysvaltain vihollisia ja vahingoittaa liittolaisia.

McConnell on ollut Trumpin vankka tukija. Hän ei kirjoituksessaan mainitse Trumpia nimeltä, mutta kritiikin kohde ei jää epäselväksi.

Hän vertaa vetäytymistä edellisen presidentin Barack Obaman päätökseen vetää joukot Irakista, minkä katsotaan johtaneen Isis-järjestön vahvistumiseen.

– Olemme nähneet Isisin kukoistavan Irakissa presidentti Barack Obaman vetäytymisen jälkeen. Tulemme näkemään saman Syyriassa ja Afganistanissa, jos hylkäämme kumppanimme ja vetäydymme konflikteista ennen kuin ne on voitettu.

Trump on sanonut, että Yhdysvaltain on tarpeellista vetäytyä näistä "typeristä, loppumattomista sodista". McConnell kommentoi asiaa Trumpin puheisiin kohdistamallaan piikillä.

– Amerikan sodat ovat loppumattomia, jos kieltäydymme voittamasta niitä.

Kenraaleilta ja amiraaleilta ryöpytystä

Trumpin päätökset saavat rajua arvostelua myös monilta entisiltä sotilasjohtajilta.

Yhdysvaltain asevoimien entinen erikoisoperaatioiden komentaja William McRaven on kirjoittanut ajatuksistaan The New York Times -lehteen (siirryt toiseen palveluun). McRaven on neljän tähden amiraali ja hän tuli tunnetuksi Osama Bin Ladenin kuolemaan johtaneen hyökkäyksen johtajana.

Hän syyttää Trumpia Yhdysvaltain kunniakkaiden perinteiden hylkäämisestä. McRavenin mukaan Yhdysvaltain armeija on aina pitänyt tärkeänä, että se puolustaa demokratiaa ja sen arvoja. Nyt Valkoisen talon sanojen ja tekojen välillä vallitsee räikeä ristiriita.

Amiraali William McRaven Shawn Thew / EPA / AOP

McRavenin mukaan Trump puolustaa "despootteja ja öykkäreitä", mikä aiheuttaa asevoimien sisällä "turhautumista, häpeää, suuttumusta ja pelkoa". Hänen arvionsa mukaan Yhdysvaltain ylimpiä arvoja vastaan hyökään sisältäpäin.

– Jos tämä presidentti ei osoita sitä johtajuutta, mitä Amerikka tarvitsee, sekä kotimaassa että ulkomailla, on aika saada presidentin virkahuoneeseen uusi henkilö - republikaani, demokraatti tai sitoutumaton - mitä pikemmin sen parempi. Tasavaltamme kohtalo riippuu siitä.

Entinen puolustusministeri, kenraali James Mattis on arvostellut myös Syyria-päätöstä, minkä seurauksena Trump haukkui hänet "maailman yliarvostetuimmaksi kenraaliksi".

Torstaina Mattis vastasi Trumpille gaalaillallisella. Aluksi Mattis ihmetteli, kuinka paljon aikaa Trump käyttää golf-kentällä ja huomautti sitten, että Trump välttyi Vietnamin sodalta, kun lääkäri kirjoitti hänelle todistuksen kantapäiden luupiikeistä (engl. bone spurs, luukannukset).

– Minä ansaitsin kannukseni taistelukentällä, Donald Trump lääkäriltä saamallaan kirjeellä, Mattis irvaili.

"Eeppinen virhe"

Yhdysvaltain Nato-joukkojen entinen komentaja, amiraali James Stavridis luonnehti perjantaina MSNBC-uutiskanavalla (siirryt toiseen palveluun) Syyriasta vetäytymistä "geopoliittiseksi virheeksi, jolla on eeppiset mittasuhteet".

– On vaikea kuvitella, kuinka yhdellä ainoalla päätöksellä voidaan tehdä Isisin uudelleenkasvu mahdolliseksi, korottaa Iranin asemaa, sallia sätkynukkejohtaja Vladimir Putinin jatkaa arvonnousuaan ja samalla kertaa asettaa sotarikollinen, kemiallisten aseiden käyttäjä Bashar al-Assad Syyriassa kuskin paikalle, jyrisi Stavridis.

Samalla kanavalla Irakin sodassa komentajana toiminut kenraali Barry McCaffey luonnehti Syyria-päätöstä "käsittämättömäksi".

Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja HR McMaster on todennut, että päätös horjuttaa alueen vakautta ja on omiaan kiihdyttämään Syyrian sotaa.

Korkeiden sotilasjohtajien arvostelu on huomionarvoista, koska Trump nosti valtaan päästyään asevoimat suureen arvoon. Hän sanoi "kenraaliensa" olevan keskeisissä tehtävissä hallituksessaan.

James Mattisin ja HR McMasterin ohella Trumpin avustajina ovat toimineet kenraalit Michael Flynn ja John Kelly. Nyt nämä kaikki miehet ovat eri syistä lähteneet Trumpin hallinnosta.

Lähteet: AFP